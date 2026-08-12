IND vs SL 1st Test: जसप्रीत बुमराहच्या अनुपस्थितीत 'हा' गोलंदाज श्रीलंकेला रडवणार; मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा नव्हे, तर...

India vs Sri Lanka first Test Gurnoor Brar news: कोलकाता, ता. ११ : भारत-श्रीलंका यांच्यामध्ये १५ ऑगस्टपासून दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेला सुरुवात होईल. वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह याने दुखापतीमुळे या मालिकेमधून माघार घेतली आहे. यामुळे जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेअंतर्गत होत असलेल्या या मालिकेआधी भारतीय संघाला धक्का बसला आहे. याच पार्श्वभूमीवर श्रीलंकेचा माजी अष्टपैलू खेळाडू परवेझ महारुफ याने गुरनूर ब्रारचे कौतुक करताना म्हटले की, जसप्रीत बुमराहच्या अनुपस्थितीत २६ वर्षीय वेगवान गोलंदाज गुरनूर ब्रार हा भारतासाठी ‘एक्स फॅक्टर’ ठरू शकतो. गुरनूर ब्रारकडे विशेष गुणवत्ता असून, तो या मालिकेत आकर्षण ठरु शकतो. .परवेझ महारुफ या वेळी जसप्रीत बुमराहबाबत म्हणाला की, भारत-श्रीलंका यांच्यामध्ये दोन कसोटी सामने खेळवण्यात येणार आहेत. जसप्रीत बुमराह याच्याकडे चेंडू रिव्हर्स स्वींग करण्याची कला अवगत आहे. श्रीलंकेमध्ये त्याची अनुपस्थितीत भारताला नक्कीच जाणवणार आहे. मोहम्मद सिराज हा चांगला गोलंदाज आहे, मात्र जसप्रीत बुमराहकडे विकेट घेण्याची क्षमता आहे. ही बाब नाकारता येणार नाही. हा जसप्रीत बुमराह व मोहम्मद सिराज या दोघांमधील फरक आहे..Ajinkya Rahane : ना रोहित, ना कोहली; निवृत्तीनंतर अजिंक्य रहाणेला पहिला कॉल कुणी केला? म्हणाला, तू आणखी खेळायला हवं होतंस....श्रीलंकेचा माजी अष्टपैलू खेळाडू परवेझ महारुफची स्तुतीतिसरा फिरकीवीर सुथार परवेझ महारुफ याने भारतीय संघात तीन फिरकीपटूंना स्थान मिळेल, असे विश्वासाने म्हटले. तो म्हणाला की, माझ्या मते कुलदीप यादवची कामगिरी पाहता त्याला पहिले प्राधान्य असेल. त्यानंतर रवींद्र जडेजाला स्थान देण्यात येईल. तसेच मानव सुथार याला गॉल येथील कसोटी सामन्यात चेंडूला उसळी मिळू शकते. त्यामुळे त्याचाही समावेश होईल. भारतीय संघामध्ये तीन डावखुरे फिरकीपटू खेळवण्यात येतील. भारतीय संघ दोन वेगवान गोलंदाज व तीन फिरकी गोलंदाजांसह मैदानात उतरेल, असे मला वाटते.चेंडूला उसळी व वेग भन्नाट परवेझ महारुफ याने गुरनूर ब्रार याच्या गोलंदाजीचे कौतुक केले. तो म्हणाला की, गुरनूर ब्रारच्या गोलंदाजीत वेग आहे. चेंडूला उसळी आहे. सराव सामन्यात याचा प्रत्यय दिसून आला. गुरनूर ब्रार हा सफेद चेंडूने खेळल्या जात असलेल्या क्रिकेट प्रकारात खेळत आहे. तरीही मी जर भारतीय संघ व्यवस्थापनात असतो, तर कसोटी मालिकेसाठी त्याला अंतिम संघात स्थान दिले असते..IND vs SL Test : श्रीलंकेने कसोटी संघ का जाहीर केलेला नाही? दोन खेळाडूंनी वाढवली डोकेदुखी; ४ दिवसावर पहिली कसोटी अन्....परवेझ महारुफ याने रिषभ पंत याच्या फलंदाजीचेही कौतुक केले. तो म्हणाला की, रिषभ पंतचा सध्याचा फलंदाजी फॉर्म साधारण असला तरी त्याच्याकडे क्षणार्धात सामन्याला कलाटणी देण्याची क्षमता आहे. रिषभ पंतच्या फलंदाजीकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. मालिका १-१ बरोबरीत? परवेझ महारुफ याने भारत-श्रीलंका यांच्यामधील कसोटी मालिका १-१ अशा बरोबरीत राहील, असा अंदाज व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.