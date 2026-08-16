IND vs SL 1st Test : एकही चेंडू न खेळता, भारत-श्रीलंकेचे खेळाडू जेवायला गेले! गौतम गंभीरचं डोकं फिरलं; गॉलवर नेमकं काय घडलं?

IND vs SL 1st Test early lunch taken in Galle due to rain: भारत-श्रीलंका कसोटीच्या दुसऱ्या दिसवासाचा खेळ अजूनही सुरू झालेला नाही. त्यामुळे एकही चेंडू न खेळता खेळाडूंना जेवायला जावे लागले आहे. श्रीलंका क्रिकेटने लंच ब्रेक जाहीर केला आहे आणि दुसऱ्या दिवसाचे दुसरे सत्र १२:२० मिनिटांनी सुरू होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. पण, तेही परिस्थितीवर अवलंबून असणार आहे. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मैदानावर आला आहे. .देवदत्त पडिक्कलच्या शतकाच्या जोरावर भारताने पहिल्या दिवसाचा खेळ गाजवला. यशस्वी जैस्वाल ( ३२) दुर्दैवीरित्या रन आऊट झाला, परंतु लोकेश राहुल व पडिक्कल यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी १५० धावांची भागीदारी करून श्रीलंकेला चोख प्रत्युत्तर दिले. लोकेश ७७ धावांवर रिटायर्ड हर्ट झाल्याने मैदानाबाहेर गेला, परंतु पडिक्कलने मोर्चा सांभाळताना शतक झळकावले. पहिल्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा भारताने २ बाद २८८ धावा केल्या होत्या..AUS vs BAN 1st Test : बांगलादेशमुळे कसोटी क्रिकेटमध्ये भूकंप! ऑस्ट्रेलिया चारीमुंड्या चीत, भारताचा फायदा; वाचा WTC Final Scenario.कर्णधार शुभमन गिल १६ धावांवर बाद झाला, तर पडिक्कल १३१ धावांवर व रिषभ पंत २७ धावांवर नाबाद होता. दुसऱ्या दिवसाचा खेळ पावसामुळे अजूनही सुरू झालेला नाही. काल पावामुळेच दिवसाचा खेळ लवकर थांबवावा लागला होता आणि संपूर्ण मैदान झाकण्यात आले होते. आजही सकाळपासून गॉल येथे पाऊस पडतोय आणि त्यामुळे खेळपट्टी झाकलेलीच आहे. पावसाने काही वेळासाठी विश्रांती देतल्याने आशादायक चित्र निर्माण होईल असे वाटले होते, परंतु पाऊस पुन्हा सुरू झाला..त्यामुळे ११:४० वाजता लंच ब्रेक घेतला गेला आणि परिस्थितीत सुधारणा झाल्यास सामना १२:२० वाजता सुरू केला जाईल, असे अपडेट्स दिले गेले आहेत. दरम्यान, काल दुखापतीमुळे रिटायर्ड हर्ट झालेला लोकेश राहुल आज फलंदाजीला येणार असल्याचे फलंदाज प्रशिक्षक सितांषू कोटक यांनी सांगितले. पण, तो नेमका कोणत्या क्रमांकावर फलंदाजीला येईल, हे निश्चित नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.