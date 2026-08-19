IND vs SL 1st Test: रवींद्र जडेजाची 'चूक' टीम इंडियाला पडतेय महागात; गौतम गंभीरचा चेहरा पाहण्यासारखा होता, आता मॅच फिरली

Ravindra Jadeja no ball saves Dhananjaya de Silva in Galle Test: भारत-श्रीलंका पहिली कसोटी चांगली चुरस पाहायला मिळतेय... भारताने विजयासाठी ठेवलेल्या ३७२ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना श्रीलंकेने ४७ धावांवर ४ गडी गमावले होते, परंतु कर्णधार धनंजया डी सिल्वा व सोनल दिनुषा यांनी डाव सावरताना अर्धशतकी भागीदारी केली आहे. रवींद्र जडेजाने सामन्याच्या चौथ्या दिवशीच ही जोडी तोडली असती, परंतु एका चुकीने सर्व गणित बिघडले. आता तीच चूक महागात पडताना दिसतेय आणि त्यामुळे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर नाराज झालाय... .भारताच्या पहिल्या डावातील ४६२ धावांच्या प्रत्युत्तरात श्रीलंकेला २८४ धावाच करता आल्या. मानव सुथार आणि रवींद्र जडेजा यांनी यजमानांचा डाव गुंडाळला. १७८ धावांच्या आघाडीत भारताने १९३ धावांची भर घातली आणि श्रीलंकेसमोर ३७२ धावांचे लक्ष्य ठेवले. लक्ष्याचा पाठलाग करताना यजमानांनी ४७ धावांत ४ विकेट्स गमावल्या होत्या आणि यात पाचव्या विकेटची भर पडल असती, पण...अधिक चांगल्या यूजर एक्सपीरियन्ससाठी eSakal App डाउनलोड करा.Android यूजर्ससाठी येथे क्लिक कराiOS यूजर्ससाठी येथे क्लिक करा.IND vs SL 1st Test: OUT or NOT OUT? ध्रुव जुरेलचा वादग्रस्त झेल; श्रीलंकन संघ करणार तक्रार... गॉलवर वेगळाच राडा Video Viral .धनंजया मैदानावर उभा असताना यष्टिंमागून रिषभ पंतने फिरकीपटू रवींद्र जडेजाला एक सल्ला दिला. रिषभ म्हणाला," जड्डू भाई, हा त्याचा फ्रंट फूट पुढे आणत नाहीए. त्यामुळे जेव्हा तो सरळ बॅटीने खेळण्याचा प्रयत्न करेल, तेव्हा चेंडू बॅटला लागून झेल मिळू शकतो. स्लिपमध्ये लोकेश राहुलच्या दिशेने तो चेंडू जाऊ शकतो, मत त्या लेंथवर चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न करा... " त्यानंतर जडेजाने तसाच चेंडू टाकला आणि कर्णधार धनंजयाचा झेल स्लिपमध्ये गेला. लोकेशने तो टिपलाही, परंतु....गौतम गंभीरने सेलिब्रेशन सुरू केले, पण जड्डूने रेषेच्या पुढे पाऊल टाकल्याने अम्पायरने नो-बॉल जाहीर केला आणि धनंजयाला जीवदान मिळाले. त्यानंतर गौतमचा चेहरा पाहण्यासारखा होता. आता तोच धनंजया २५ वर्षीय सोनलच्या साथीने भारताच्या गोलंदाजांचा सामना करतोय. हे वृत्त लिहिले तेव्हा श्रीलंकेने ४६ षटकांत ४ बाद ११५ धावा केल्या होत्या. धनंजया ४२ व सोनल ४० धावांवर खेळत आहेत आणि या दोघांनी १४७ चेंडूंत ६८ धावांची भागीदारी केली आहे. श्रीलंकेचा संघ अजूनही २५७ धावांनी मागे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.