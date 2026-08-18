IND vs SL 1st Test: रिषभ पंतने इतिहास रचला! असे 'शतक' झळकावणारा तो भारताचाच नव्हे, तर आशियातील पहिला फलंदाज ठरला

Rishabh Pant surpasses Adam Gilchrist in Test sixes record: भारतीय संघाने पहिल्या कसोटीतील आपली आघाडी आणखी मजबूत केली आहे. देवदत्त पडिक्कल व लोकेश राहुल यांच्या दमदार खेळीनंतर रिषभ पंतने आक्रमक अर्धशतक झळकावले. त्याने श्रीलंकेच्या गोलंदाजांचा चांगलाच समाचार घेताना कसोटी क्रिकेट इतिहासात एकाही भारतीयाला न जमलेला पराक्रम केला. आशियातही एकाही फलंदाजाहा हा टप्पा गाठता आलेला नाही. हे वृ्त्त लिहिले तेव्हा भारताने ५ गडी गमावून १७१ धावा केल्या होत्या आणि ३४९ धावांची घेतली होती..भारताने पहिल्या डावात ४६२ धावा करून मजबूत पाया रचला होताच, त्यात गोलंदाजांनी श्रीलंकेचा पहिला डाव २८४ धावांवर गुंडाळून १७८ धावांची आघाडी घेतली. आता दुसऱ्या डावतही भारत दोनशे नजीक पोहोचला आहे. यशस्वी जैस्वाल ( ०), शुभमन गिल ( ८) व ध्रुव जुरेल ( ७) हे जरी अपयशी ठरले असले तरी लोकेश व देवदत्त यांनी चांगला खेळ केला होता. लोकेश ४७ चेंडूंत ३५ धावांत, तर देवदत्त ७५ चेंडूंत ४४ धावांवर माघारी परतला.अधिक चांगल्या यूजर एक्सपीरियन्ससाठी eSakal App डाउनलोड करा.Android यूजर्ससाठी येथे क्लिक कराiOS यूजर्ससाठी येथे क्लिक करा.IND vs SL 1st Test: वाचवलंस मित्रा! KL Rahul ने धरलेली तंबूची वाट, पण देवदत्त पडिक्कने रोखले... पुढे काय घडले? Viral Video .त्यानंतर रिषभने मोर्चा सांभाळला आणि अर्धशतक झळकावले. त्याने ६७ चेंडूंत ८ चौकार व २ षटकारांसह ६५ धावांची नाबाद खेळी केली आहे. या दोन षटकारांसह तो कसोटी क्रिकेटमध्ये षटकारांचे शतक पूर्ण करणारा पहिला भारतीय व आशियाई फलंदाज ठरला. रिषभने ५१ कसोटीत ८९ डावांत १०० षटकार खेचले आहेत. कसोटीत सर्वात वेगाने त्याने हा टप्पा गाठला आहे. कसोटीत सर्वाधिक षटकारांचा विक्रम इंग्लंडच्या बेन स्टोक्सच्या ( १३८) नावावर आहेत. त्यानंतर ब्रेंडन मॅक्युलम ( १०७), अॅडम गिलख्रिस्ट ( १००) यांचा क्रमांक येतो. .भारताकडून सर्वाधिक षटकार वीरेंद्र सेहवागने ( ९१) खेचले होते आणि तो विक्रम रिषभने मोडला. त्याने आज ख्रिस गेल ( ९८), टीम साऊदी ( ९८) व जॅक कॅलिस ( ९७) यांनाही मागे सोडले. त्याने हा टप्पा गाठण्यासाठी सर्वात कमी ४९१८ चेंडू खेळून गिलख्रिस्टचा ( ६५७८) विक्रम मोडला. रिषभच्या या खेळीला लाहिरू कुमाराने ब्रेक लावला. तो ६६ धावांवर झेलबाद झाला.ताज्या क्रीडा बातम्यांसाठी - Click Here.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.