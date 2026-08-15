IND vs SL 1st Test: शुभमन गिलने जिंकला टॉस; भारताची प्रथम फलंदाजी, श्रीलंकेसमोर मोठं आव्हान उभं करण्याचा इरादा

IND vs SL 1st Test : भारत आणि श्रीलंका( IND vs SL)यांच्यातील दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेला आजपासून सुरुवात झाली आहे. गॉल आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळल्या जात असलेल्या पहिल्या कसोटीत भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिलने नाणेफेक जिंकला असून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे आता टीम इंडिया मोठी धावसंख्या उभारण्याच्या इराद्याने मैदानात उतरणार आहे..ही मालिका भारतीय संघासाठी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. त्यातच भारत आज आपला ६०० वा कसोटी सामना खेळत आहे. त्यामुळे या ऐतिहासिक सामन्याची सुरुवात विजयाने करण्याचा शुभमन गिलच्या संघाचा प्रयत्न असेल..भारत आणि श्रीलंका यांच्यात आतापर्यंत ४६ कसोटी सामने खेळले गेले आहेत. यामध्ये भारताने २२ सामने जिंकले आहेत, तर श्रीलंकेला ७ सामन्यांत विजय मिळाला आहे. दोन्ही संघांमधील १७ सामने अनिर्णित राहिले आहेत. त्यामुळे आकडेवारी भारताच्या बाजूने असली, तरी गॉलच्या मैदानावर श्रीलंकेला त्यांच्या परिस्थितीचा फायदा मिळू शकतो..IND vs SL Live Streaming: भारत-श्रीलंका कसोटी मालिकेचे काउंटडाऊन सुरू! कुठे पाहता येणार सामने लाईव्ह? पाहा संपूर्ण डिटेल्स.भारताची प्लेइंग-११यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कर्णधार), ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक), रवींद्र जडेजा, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज आणि प्रसिद्ध कृष्णा.श्रीलंकेची प्लेइंग-११निशान मदुष्का, लाहिरू उदारा, दिनेश चांदीमल, कामिंदु मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा (कर्णधार), निरोशन डिकवेला (यष्टीरक्षक), सोनल दिनुषा, केशरा नुवांथा, प्रभात जयसूर्या, लाहिरू कुमारा आणि विश्व फर्नांडो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.