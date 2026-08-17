IND vs SL 1st Test: What a Catch! शुभमन गिलचा श्रीलंकेला स्तब्ध करणारा झेल, भारताच्या फिरकीसमोर यजमान फेल! Video Viral

India vs Sri Lanka 1st Test Marathi News: भारताच्या फिरकीच्या जाळ्यात श्रीलंकेचा संघ अडकलेला दिसला. मोहम्मद सिराजने पहिल्या षटकात विकेट घेतल्यानंतर मानव सुथारने दोन धक्के दिले आणि त्यांच्या या पार्टीत कुलदीप यादवही जॉईन झाला. कर्णधार शुभमन गिलने ( Shubman Gill) भन्नाट झेल घेऊन कुलदीपला विकेट मिळवून दिली. भारताच्या पहिल्या डावातील ४६२ धावांचा पाठलाग करताना श्रीलंकेने ५९ धावांत ४ विकेट्स गमावल्या आहेत. .भारताच्या पहिल्या डावातील ४६२ धावांचा पाठलाग करताना यजमान श्रीलंकेची अवस्था बिकट झाली आहे. मोहम्मद सिराजने पहिल्याच षटकात अप्रतिम बाऊन्सरवर निशान फर्नांडो ( ०) निरुत्तर झाला आणि पहिल्या स्लीपमध्ये देवदत्तने भन्नाट झेल टिपला. त्यानंतर लिहिरू उदारा व दिनेश चंडिमल यांनी डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. ही जोडी तोडण्यासाठी कर्णधार शुभमन गिलने गोलंदाजीत बदल केला आणि त्याचा हा डाव यशस्वी झाला. मानव सुथारने ( Manav Suthar) पहिल्याच षटकात चंडिमलची ( ४) विकेट घेतली. रिषभ पंतने यष्टिमागे चतुराईने झेल टिपला. .त्यानंतर मानवने दुसरा धक्का देताना लाहिरूचा ( २७) अडथळा दूर करून भारताला मोठे यश मिळवून दिले. या विकेट घेण्याच्या मालिकेत कुलदीप यादवनेही एन्ट्री घेतली. त्याने कमिंडू मेंडिसची ( १४) विकेट घेतली. शुभमनने हवेत झेपावत अविश्वसनीय झेल टिपला आणि श्रीलंकेला ५९ धावांवर चौथा धक्का दिला. .तत्पूर्वी, देवदत्त पडिक्कलने २३० चेंडूंत १५ चौकार व १ षटकारांसह १६७ धावांची खेळी करून संघाला मजबूती मिळवून दिली. लोकेश राहुलनेही ८२ धावांची उपयुक्त खेळी करताना देवदत्तसह १५० धावांची भागीदारी केली. ध्रुव जुरेलनेही ( ५१) अर्धशतक झळकावले, तर यसश्वी जैस्वाल ( ३२) व रिषभ पंत ( ३९) यांनी चांगली खेळी केली. श्रीलंकेच्या प्रभात जयसूर्याने ४ विकेट्स घेतल्या. केशरा नुवांथाने ३, तर असिथा फर्नांडोने २ बळी घेतले. .IND vs SL 1st Test: रिषभ पंतला संघातून हाकलण्याची वेळ आलीय! फॅन्सची मागणी; माजी क्रिकेटपटूने त्याचा 'common sense' काढला... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.