IND vs SL 1st Test: अरे पाय तरी हलव..! यशस्वी जैस्वाल एका जागेवर अडकला, भोपळ्यावर माघारी परतला... Video Viral

Yashasvi Jaiswal three ball duck against Sri Lanka: भारतीय संघाला दुसऱ्या डावाच्या सुरुवातीलाच मोठा धक्का बसला. सलामीवीर यशस्वी जैस्वाल अवघ्या तीन चेंडूंचा सामना करून भोपळ्यावर माघारी परतला. यशस्वी फलंदाजीसाठी मैदानात आल्यानंतर त्याच्याकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा होती; मात्र त्याचा डाव सुरू होण्यापूर्वीच संपला. .भारतीय संघाने पहिल्या कसोटीत १७८ धावांची आघाडी घेतली. पहिल्या डावातील ४६२ धावांचा पाठलाग करणारा यजमान श्रीलंकेचा संघ २८४ धावांवर गडगडला. ५ फलंदाज ९० धावांवर गमावूनही श्रीलंकेने चांगले पुनरागमन केले. निरोशान डिकवेला ( ८०) व सोनल दिनुषा ( १००) यांनी सहाव्या विकेटसाठी १४६ धावांची भागीदारी करून चांगली फाईट दिली. पण, निरोशानच्या विकेटनंतर पुन्हा श्रीलंकेचा डाव गडगडला..IND vs SL 1st Test: मोहम्मद सिराजने अम्पायरचं डोकं जवळपास फोडलंच होतं; रवींद्र जडेजाही घाबरला, नेमकं काय घडलं? Video.२३६ धावांवर त्यांची सहावी विकेट पडली अन् त्यानंतर २८४ धावांवर ते ऑल आऊट झाले. मानव सुथार ( ४-७६) व रवींद्र जडेजा ( ३-५७) यांनी उल्लेखनीय मारा केला. आता १७८ धावांची आघाडी घेऊन भारतीय संघ दुसऱ्या डावात मैदानावर उतरला, परंतु चौथ्या दिवसाच्या तिसऱ्याच चेंडूवर यशस्वी जैस्वाल ( ०) माघारी परतला..असिथा फर्नांडोने टाकलेला चेंडू फटकावण्यासाठी यशस्वीने प्रयत्न केला. पण, त्याने पाय फारसे हलवले नाहीत आणि तो क्रीजमध्येच अडकून राहिला. फर्नांडोचा ऑफ-स्टंपच्या बाहेर जाणाऱ्या चेंडूचा यशस्वी गोंधळून पाठलाग करू लागला. तिथेच तो फसला अन् चेंडू बॅटच्या खालच्या कडेला लागून गेला. यष्टीरक्षक निरोशान डिकवेलाने खाली वाकून झेल घेतला. WTC मध्ये सर्वाधिकवेळा शून्यावर बाद होणाऱ्या सलामीवीरांमध्ये यशस्वीने ( ७) क्रेग ब्रेथवेट, टॉम लॅथम, डेव्हिड वॉर्नर यांच्याशी बरोबरी केली. या विक्रमात झॅक क्रॉली ( १०) व रोरी बर्न्स, महमुदुल हसन जॉय ( प्रत्येकी ८) हे आघाडीवर आहेत..यशस्वी आता कसोटी क्रिकेटमध्ये सातव्यांदा शून्यावर बाद झाला आहे. २०२४ पासून कोणताही विशेषज्ञ फलंदाज त्याच्यापेक्षा जास्त वेळा शून्यावर बाद झालेला नाही. या कालावधीत केवळ बुमराह (१२), जेडन सील्स (१०), सिराज (९) आणि असिता फर्नांडो (८) हे जास्त वेळा शून्यावर बाद झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.