IND vs SL 2nd Test: मोठा धक्का! दुसऱ्या कसोटीतून तीन प्रमुख खेळाडूंची माघार; आता WTC Final मध्ये पोहोचणार कसे?

Kusal Mendis and Dinesh Chandimal ruled out second Test: श्रीलंकेविरुद्धची कसोटी मालिका सुरू होण्यापूर्वी भारतीय संघाचे प्रमुख खेळाडू दुखापतीमुळे मालिकेबाहेर गेले. जसप्रीत बुमराह व साई सुदर्शन यांनी दुखापतीतून न सावल्याने मालिकेतून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला. वॉशिंग्टन सुंदरचेही २३ ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या दुसऱ्या कसोटीत खेळणे अवघड दिसतेय. अशात या मालिकेतून तीन प्रमुख खेळाडूंनी माघार घेतल्याचे वृत्त समोर आले आहे आणि त्यामुळे जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या फायनलचे गणित आणखी किचकट होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..पण, चिंता करू नका.. यावेळी हे धक्के भारतीय संघाला नव्हे, तर यजमान श्रीलंकेला बसले आहेत. श्रीलंकेला दुसऱ्या कसोटीत कुसल मेंडिस व दिनेश चंडिमल यांच्याशिवाय खेळावे लागणार आहे. आघाडीचा फलंदाज पथूम निसंका याचेही कोलंबो कसोटीत खेळणे निश्चित नाही. श्रीलंकेसाठी हे खूप मोठे धक्के आहेत, कारण त्यांना मालिका वाचवण्यासाठी काही करून दुसरी कसोटी जिंकावी लागणार आहे. या निकालावर त्यांचे WTC Final चेही गणित अवलंबून आहे.अधिक चांगल्या यूजर एक्सपीरियन्ससाठी eSakal App डाउनलोड करा.Android यूजर्ससाठी येथे क्लिक कराiOS यूजर्ससाठी येथे क्लिक करा.IND vs SL 2nd Test: भारताच्या Playing XI मध्ये दुसऱ्या कसोटीत 'खतरनाक'ऑल राऊंडरचे पदार्पण नक्की; गंभीर कोणाला बाहेर बसवणार?."कुसल मेंडिसला हॅमस्ट्रिंगची गंभीर दुखापत झाली आहे. तो काही काळ उपलब्ध असणार नाही. इतरांच्या दुखापतींबद्दलची पूर्ण माहिती माझ्याकडे सध्या नाही. पण, सध्याच्या परिस्थितीनुसार निसंका, दिनेश चंडीमल पुढच्या कसोटीसाठी उपलब्ध नाही," असे श्रीलंकेचे मुख्य प्रशिक्षक गॅरी कर्स्टन यांनी गॉलमधील पराभवानंतर सांगितले..Manav Suthar: मानव सुथारचा धुमाकूळ! ९३ वर्षांनंतर ऐतिहासिक विक्रमाची बरोबरी, अश्विन-हरभजनच्या पंक्तीतही मिळवलं मानाचं स्थान.लंका प्रीमियर लीग दरम्यान हॅमस्ट्रिंगला दुखापत झाल्यापासून मेंडिस संघाबाहेर आहे. कसोटी संघात त्याच्या जागी निवड झालेल्या निरोशन डिकवेलाने गॉल येथे पहिल्या डावात ८० धावा केल्या.निसंका मनगटाच्या शस्त्रक्रियेतून सावरत आहे, तर चंडीमलला गॉल कसोटीत क्षेत्ररक्षण करताना मान आणि खांद्याला दुखापत झाली. चंडीमलच्या जागी बदली खेळाडू म्हणून पदार्पण करणाऱ्या पसिंदू सूरियाबंदाराला पहिल्याच चेंडूवर शून्यावर बाद व्हावे लागले.ताज्या क्रीडा बातम्यांसाठी - Click Here.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.