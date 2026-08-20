Cricket

IND vs SL 2nd Test: मोठा धक्का! दुसऱ्या कसोटीतून तीन प्रमुख खेळाडूंची माघार; आता WTC Final मध्ये पोहोचणार कसे?

THREE KEY BATTERS MISS OR DOUBTFUL FOR COLOMBO: भारतीय संघाने पहिल्या कसोटीत विजय मिळवून मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. श्रीलंकेविरुद्धची दुसरी कसोटी २३ ऑगस्टला होणार आहे आणि यापूर्वी पुन्हा एकदा दुखापतीचा फटका बसला आहे.
IND vs SL 2nd Test

Kusal Mendis and Dinesh Chandimal ruled out second Test

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Kusal Mendis and Dinesh Chandimal ruled out second Test: श्रीलंकेविरुद्धची कसोटी मालिका सुरू होण्यापूर्वी भारतीय संघाचे प्रमुख खेळाडू दुखापतीमुळे मालिकेबाहेर गेले. जसप्रीत बुमराह व साई सुदर्शन यांनी दुखापतीतून न सावल्याने मालिकेतून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला. वॉशिंग्टन सुंदरचेही २३ ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या दुसऱ्या कसोटीत खेळणे अवघड दिसतेय. अशात या मालिकेतून तीन प्रमुख खेळाडूंनी माघार घेतल्याचे वृत्त समोर आले आहे आणि त्यामुळे जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या फायनलचे गणित आणखी किचकट होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

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