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IND vs SL 2nd Test: कमिल मिशाराला Live मॅचमध्ये मोहम्मद सिराज भिडला; यशस्वी-असिथा यांच्यानंतर आणखी एक कांड, नेमकं काय घडलं?

Mohammed Siraj and Kamil Mishara heated argument: भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील दुसऱ्या कसोटी सामन्यात मैदानावर पुन्हा एकदा वातावरण तापल्याचे पाहायला मिळाले.
IND vs SL 2nd Test

Mohammed Siraj and Kamil Mishara heated argument

ESAKAL

Swadesh Ghanekar
Updated on

Mohammed Siraj sledges Kamil Mishara during India vs Sri Lanka Test: भारतीय संघाने दुसऱ्या कसोटीतही विजयाच्या दिशेने कूच केली आहे. भारताच्या पहिल्या डावातील ५०३ धावांचा पाठलाग करताना यजमान श्रीलंकेने तिसऱ्या दिवसाच्या लंच ब्रेकपर्यंत ४ बाद १३० धावा केल्या आहेत. श्रीलंकेला अजूनही ३७३ धावा करायच्या आहेत. पण, हा सामना वादामुळे जास्त चर्चेत आला आहे. यशस्वी जैस्वाल ( Yashasvi Jaiswal) आणि असिथ फर्नांडो यांच्यातल्या वादाचे प्रकरण ताजे असताा कोलंबोत आणखी एक राडा झाला. भारताचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराज आणि लंकन फलंदाज कमिल मिशारा ( Kamil Mishara ) यांच्यात जोरदार वाद झाला...

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