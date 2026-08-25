IND vs SL 2nd Test: कमिल मिशाराला Live मॅचमध्ये मोहम्मद सिराज भिडला; यशस्वी-असिथा यांच्यानंतर आणखी एक कांड, नेमकं काय घडलं?

Mohammed Siraj sledges Kamil Mishara during India vs Sri Lanka Test: भारतीय संघाने दुसऱ्या कसोटीतही विजयाच्या दिशेने कूच केली आहे. भारताच्या पहिल्या डावातील ५०३ धावांचा पाठलाग करताना यजमान श्रीलंकेने तिसऱ्या दिवसाच्या लंच ब्रेकपर्यंत ४ बाद १३० धावा केल्या आहेत. श्रीलंकेला अजूनही ३७३ धावा करायच्या आहेत. पण, हा सामना वादामुळे जास्त चर्चेत आला आहे. यशस्वी जैस्वाल ( Yashasvi Jaiswal) आणि असिथ फर्नांडो यांच्यातल्या वादाचे प्रकरण ताजे असताा कोलंबोत आणखी एक राडा झाला. भारताचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराज आणि लंकन फलंदाज कमिल मिशारा ( Kamil Mishara ) यांच्यात जोरदार वाद झाला... .पहिल्या डाव ९ बाद ५०३ धावांवर घोषित केल्यानंतर श्रीलंकेच्या दोन फलंदाजांना अवघ्या ८ धावांवर माघारी पाठवून भारताने सामन्यावर पकड घेण्यास सुरूवात केली आहे. देवदत्त पडिक्कलच्या ११७ धावांच्या खेळीनंतर ध्रुव जुरेलने नाबाद ११५ धावा करून भारताला ५०३ धावांपर्यंत पोहोचवले. यशस्वी जैस्वाल ( ४५), कर्णधार शुभमन गिल ( ५०), रिषभ पंत ( ६३) आणि रवींद्र जडेजा ( ४३) यांनी चांगले योगदान दिले. देवदत्त व शुभमन यांनी १२०, तर ध्रुव व रिषभ यांनी ११२ धावांची भागीदारी केली..Yashasvi Jaiswal : अंगावर धावणे महागात पडले, ICCची यशस्वी जैस्वालवर कारवाई! ५ सामन्यांची बंदी की आणखी काही? नेमका काय निर्णय घेतला... .भारताच्या धावांचा पाठलाग करताना श्रीलंकेला धक्के बसले. दुसऱ्याच चेंडूवर सलामीवीर लाहिरू उदारा १ धावांवर झेलबाद झाला. प्रभात जयसूर्याला ( २) मानव सुथारने पायचीत केले. कामिल मिशारा आणि पसिंदू सूरियाबंदारा यांनी २७ धावांची भागीदारी करताना तिसऱ्या दिवसाच्या पहिल्या सत्रात सकारात्मक चित्र रंगवले होते. पण, प्रसिद्ध कृष्णाच्या बाऊन्सरवर मिशारा ( १९) फसला अन् यष्टिरक्षक ध्रुव जुरेलने सोपा झेल घेतला. रिषभ पंत दुखापतीमुळे आजही मैदानावर आला नाही. श्रीलंकेने लंच ब्रेकपर्यंत ४ बाद १३० धावा केल्या आहेत. पसिंदू सूरियाबंदारा ६५ धावांवर खेळतोय, तर कमिंडू मेंडिस ३२ धावांवर बाद झाला. प्रसिद्ध कृष्णाने तीन विकेट्स घेतल्या..मोहम्मद सिराज आणि कामिल मिशारा यांच्यात शाब्दिक चकमकमोहम्मद सिराज : तू चेंडूला बॅटचा स्पर्शही करत नाहीयेस, प्रत्येक चेंडू सोडून देत आहेस. जरा चेंडूला बॅट लावून दाखव ना, एखादा कव्हर ड्राइव्ह मारून चौकार मिळवकामिल मिशारा : तो माझा प्रश्न आहे, मी कसा खेळतो हे माझ्यावर अवलंबून आहे. तू तुझ्या गोलंदाजीवर लक्ष दे; माझी बॅटच उत्तर देईल.त्यानंतर, प्रसिद्ध कृष्णाच्या पुढच्या षटकातील पहिल्याच चेंडूवर कामिल मिशारा बाद झाला. त्यावर सिराज म्हणाला,"काय झालं? आता तुझी बॅट शांत झाली का? ड्रेसिंग रूममध्ये परत जा.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.