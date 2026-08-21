IND vs SL 2nd Test: कुलदीप यादव, लोकेश राहुल सरावाला आलेच नाही; दुसऱ्या सामन्याला मुकणार? प्रशिक्षकाने Playing XI बाबत दिले महत्त्वाचे अपडेट्स

Kuldeep Yadav KL Rahul injury update ahead of IND vs SL 2nd Test: जसप्रीत बुमराह, साई सुदर्शन, वॉशिंग्टन सुंदर यांच्यानंतर भारतीय संघातील दुखापतग्रस्त खेळाडूंची संख्या वाढतेय की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे. भारताने पहिल्या कसोटीत १६५ धावांनी विजय मिळवून श्रीलंकेविरुद्धच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. या विजयासह भारताने जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेतील ( WTC FINAL ) टक्केवारी ५३.३३ अशी वाढवली आहे आणि फायनलचे आव्हान कायम राखले आहे. पण, आज सराव सत्रात दोन खेळाडूंच्या अनुपस्थितीमुळे चिंतेचे ढग दाटून आले आहेत..भारत-श्रीलंका दुसरी कसोटी २३ ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे आणि कोलंबो कसोटीसाठी भारतीय खेळाडूंनी आज नेट्समध्ये घाम गाळला. कर्णधार शुभमन गिल फिरकीवर उत्तुंग फटकेबाजी करताना दिसला. देवदत्त पडिक्कल व रिषभ पंत यांनीची फिरकीचा सामना करण्यासाठी नेट्समध्ये बराच वेळ घालवला. मात्र, लोकेश राहुल व कुलदीप यादव यांची अनुपस्थिती चर्चेचा विषय ठरली. कुलदीपला पहिल्या कसोटीत फार चांगली कामगिरी करता आलेली नव्हती आणि त्याला विश्रांती देऊन दुसऱ्या सामन्यात सारांश जैनला खेळवण्याची चर्चा सुरू आहे.अधिक चांगल्या यूजर एक्सपीरियन्ससाठी eSakal App डाउनलोड करा.Android यूजर्ससाठी येथे क्लिक कराiOS यूजर्ससाठी येथे क्लिक करा.IND vs SL 2nd Test: श्रीलंकेने दुसऱ्या कसोटीसाठी जाहीर केला १४ सदस्यीय संघ; दुखापतीचा फटका, तरी मालिका बरोबरीत सोडवण्यासाठी मजबूत मोर्चेबांधणी.त्यात सराव सत्रात कुलदीपच्या अनुपस्थितीने नराजाची चर्चा रंगली. लोकेशने पहिल्या कसोटीत फलंदाजीत कमाल दाखवताना ८२ व ३५ धावा केल्या होत्या. त्याने पहिल्या कसोटीच्या पहिल्या डावात देवदत्त पडिक्कलसह भारताच्या डावाला मजबूती दिली होती. त्यामुळे त्याची अनुपस्थिती चिंता वाढवणारी ठरली. लोकेश दुसऱ्या कसोटीला मुकल्यास सलामीला कोण, हा प्रश्न टीम इंडियासमोर येईल. याबाबत भारताचे फिरकी गोलंदाज प्रशिक्षक साईसाज बहुत्तुले यांनी महत्त्वाचे अपडेट्स दिले..त्यांनी सांगितले की, लोकेश राहुल व कुलदीप यादव यांना कोणतीही दुखापत झालेली नाही. त्यांनी आज विश्रांतीचा निर्णय घेतला आहे. कुलदीपने पहिल्या कसोटीत चांगली गोलंदाजी केली, त्याच्यावर सोपवलेली जबाबदारी त्याने योग्यरितीने पार पाडली. राहिला प्रश्न प्लेइंग इलेव्हनचा, त्याबाबत अद्याप काही ठरलेले नाही. खेळपट्टी पाहिल्यानंतर त्याचा निर्णय घेतला जाईल.ताज्या क्रीडा बातम्यांसाठी - Click Here.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.