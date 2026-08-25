IND vs SL 2nd Test: यशस्वी जैस्वाल-असिथा फर्नांडो वादाचा नवा खळबळजनक Video समोर! ICC वर गंभीर आरोप... नेमकी 'ढुशी' मारली कोणी?

New video of Yashasvi Jaiswal and Asitha Fernando clash : भारत-श्रीलंका कसोटीचा पहिला दिवस गाजवला तो यशस्वी जैस्वाल व असिथा फर्नांडो यांच्या वादाने... यशस्वीला बाद केल्यानंतर असिथाचे सेलिब्रेशन, त्यानंतर तंबूत जाण्याची वाट बदलून यशस्वीने त्याच्याकडे केलेली कूच अन् शाब्दिक चमकमीचे मोठ्या वादात झालेले रुपांतर... याचे अनेक Video सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनेही ( ICC) या प्रकरणाची गंभीर दखल घेताना दोन्ही खेळाडूंवर कारवाई केली. पण, आयसीसीने जाहीर केलेल्या निवेदनातील खोटेपणा उघड करणारा आता नवीन व्हिडीओ समोर आला आहे आणि त्याने वेगळाच वाद उफाळून आला आहे..नेमकं काय घडलेलं?भारताच्या डावातील १७ व्या षटकात फर्नांडोने विकेट मिळवल्यानंतर ही घटना घडली. यशस्वी तंबूच्या दिशेने जात होता आणि अचानक तो फर्नांडोच्या दिशेने वळला. दोघांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली. त्यानंतर दोघांनी एकमेकांना ढुशी मारल्याचे सांगण्यात आले. दोन्ही खेळाडूंनी गुन्हे कबूल केले आणि त्यामुळे औपचारिक सुनावणीची गरज भासली नाही..IND vs SL 2nd Test: कमिल मिशाराला Live मॅचमध्ये मोहम्मद सिराज भिडला; यशस्वी-असिथा यांच्यानंतर आणखी एक कांड, नेमकं काय घडलं?.ICC ने काय कारवाई केली?जैस्वाल आणि फर्नांडो यांना त्यांच्या सामना शुल्काच्या २५ टक्के दंड आकारण्यात आला आणि प्रत्येकी एक डिमेरिट पॉइंट देण्यात आला. दोन्ही खेळाडूंनी खेळाडू आणि खेळाडूंच्या सहाय्यक कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या आयसीसी आचारसंहितेच्या कलम २.१२ चे उल्लंघन केल्याचे आढळले आहे. “आंतरराष्ट्रीय सामन्यादरम्यान खेळाडू, खेळाडूंचे सहाय्यक कर्मचारी, पंच, सामनाधिकारी किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीसोबत अयोग्य शारीरिक संपर्क साधण्याशी”, संबंधित हे कलम आहे..नवीन Video चा वाद काय?काल आयसीसीने एक प्रसिद्धीपत्रक जारी केले, ज्यात म्हटले होते की, "फर्नांडोने त्याचे डोके जैस्वालच्या दिशेने सरकवले. त्याला प्रतिसाद म्हणून जैस्वाल पुढे झुकले आणि ज्यामुळे त्यांची डोकी एकमेकांना भिडली." पण, नवीन व्हिडीओ पोस्ट करून चाहत्यांनी हे खोटं उघड पाडलं आहे. ICC चाहत्यांची सरळसरळ दिशाभूल केल्याचे आरोप चाहते करताना दिसत आहे. .यशस्वीच्या बचावासाठी माजी खेळाडूभारताचे माजी फलंदाज कृष्णमचारी श्रीकांत यांनी यशस्वीचा बचाव केला आहे. ते म्हणाले,"मला वाटते की यशस्वी जैस्वालची बाजू योग्य आहे. जर एखादा खेळाडू तुम्हाला चिडवत असेल किंवा तुमच्या संयमाची परीक्षा पाहत असेल, तर त्याला चोख प्रत्युत्तर देणे गरजेचे असते. जैस्वालने तेच केले. बाद झाल्यानंतर तो परत जात होता, पण त्या श्रीलंकन गोलंदाजाने नक्कीच असे काहीतरी बोलले असावे ज्यामुळे जैस्वाल संतापला.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.