IND vs SL 2nd Test: अरे, चाललंय तरी काय! यशस्वी, असिथानंतर आणखी एका खेळाडूवर ICC ने केली कारवाई; हे नवीन प्रकरण काय?

Yashasvi Jaiswal Asitha Fernando Prabath Jayasuriya ICC controversy: यशस्वी जैस्वाल व असिथा फर्नांडो यांच्यातल्या वादानंतर आयसीसीने दोघांवर दंडात्मक कारवाई केली. आता आयसीसीने आणखी एका खेळाडूला ताकीद दिली आहे. भारत - श्रीलंका दुसऱ्या कसोटीत खेळणारा फिरकी गोलंदाज प्रभात जयसूर्या याला अधिकृत ताकीद देण्यात आली. जयसूर्याने खेळाडू आणि खेळाडूंच्या सहाय्यक कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या ICC आचारसंहितेच्या कलम २.२ चे उल्लंघन केल्याचे आढळले. हे कलम “आंतरराष्ट्रीय सामन्यादरम्यान क्रिकेटची उपकरणे किंवा कपडे, मैदानातील उपकरणे किंवा वस्तू आणि साधनांचा गैरवापर” करण्याशी संबंधित आहे..त्याला एक डिमेरिट पॉइंट देखील देण्यात आला. मागील २४ महिन्यांच्या कालावधीतील त्याच्याकडून झालेली ही पहिलीच चूक आहे. दुसऱ्या कसोटीच्या दुसऱ्या दिवसाच्या शेवटच्या चेंडूवर जयसूर्या बाद झाल्यानंतर पॅव्हेलियनकडे परतत असताना त्याने बॅटने बाउंड्री वेजेसला फटका मारला. जयसूर्याने गुन्हा कबूल केला आणि अमिरात आयसीसी एलिट पॅनेल ऑफ मॅच रेफरीजचे अँडी पायक्रॉफ्ट यांनी सुचवलेली शिक्षा स्वीकारली..IND vs SL 2nd Test: यशस्वी जैस्वाल-असिथा फर्नांडो वादाचा नवा खळबळजनक Video समोर! ICC वर गंभीर आरोप... नेमकी 'ढुशी' मारली कोणी?.सामन्याच्या पहिल्या दिवशी झालेल्या घटनेबद्दल यशस्वी जैस्वाल आणि असिथा फर्नांडो यांना दंड ठोठावण्यात आल्यानंतर, जयसूर्या आता आयसीसीकडून कारवाई झालेला कोलंबो कसोटीतील तिसरा खेळाडू ठरला आहे. भारताच्या पहिल्या डावाच्या १७ व्या षटकात फर्नांडोने जैस्वालला बाद केल्यानंतर ही घटना घडली. भारतीय फलंदाज फर्नांडोच्या दिशेने चालत गेला आणि दोघांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली होती..दरम्यान, भारताने पहिला डाव ९ बाद ५०३ धावांवर घोषित केल्यानंतर गोलंदाजांनी कमाल केली आहे. देवदत्त पडिक्कल ( ११७ ) आणि ध्रुव जुरेल ( नाबाद ११५) यांनी शतक झळकावले. प्रत्युत्तरात श्रीलंकेने २०४ धावांवर सात विकेट्स गमावल्या आहेत. पसिंदू सूरियाबंदाराने सर्वाधिक ८० धावांची खेळी केली. कमिंदू मेंडिसने ३२, तर सोनल दिनुषाने नाबाद ४० धावा केल्या आहेत. भारताच्या प्रसिद्ध कृष्णाने तीन, तर मानव सुथारने २ बळी घेतले आहे. श्रीलंकेवर फॉलोऑनची नामुष्की ओढावण्याची परिस्थिती आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.