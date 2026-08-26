Cricket

IND vs SL Day 4: भारताचा श्रीलंकेवर कहर! 290 धावांत ऑलआऊट करत दिला फॉलोऑन; दिनुशाचं शतकही व्यर्थ

भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील कसोटी सामन्याच्या चौथ्या दिवशी भारतीय गोलंदाजांनी श्रीलंकेचा पहिला डाव २९० धावांत गुंडाळला. भारताला २१३ धावांची मोठी आघाडी मिळाली असून, टीम इंडियाने श्रीलंकेला फॉलोऑन दिला आहे. सोनल दिनुशाने १०२ धावांची शानदार शतकी खेळी केली, मात्र त्याची झुंज व्यर्थ ठरली.
IND vs SL Day 4

IND vs SL Day 4

esakal

Varsha Balhe
Updated on

IND vs SL Day 4: भारत आणि श्रीलंका(ind vs sl) यांच्यातील कसोटी सामन्याच्या चौथ्या दिवशी भारतीय गोलंदाजांनी श्रीलंकेचा पहिला डाव २९० धावांत गुंडाळला.

त्यामुळे भारताला पहिल्या डावात २१३ धावांची मोठी आघाडी मिळाली. भारताने श्रीलंकेला फॉलोऑन दिला असून, आता श्रीलंकेचा संघ दुसऱ्या डावात फलंदाजी करत आहे.

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