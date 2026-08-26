IND vs SL Day 4: भारताचा श्रीलंकेवर कहर! 290 धावांत ऑलआऊट करत दिला फॉलोऑन; दिनुशाचं शतकही व्यर्थ

IND vs SL Day 4: भारत आणि श्रीलंका(ind vs sl) यांच्यातील कसोटी सामन्याच्या चौथ्या दिवशी भारतीय गोलंदाजांनी श्रीलंकेचा पहिला डाव २९० धावांत गुंडाळला. त्यामुळे भारताला पहिल्या डावात २१३ धावांची मोठी आघाडी मिळाली. भारताने श्रीलंकेला फॉलोऑन दिला असून, आता श्रीलंकेचा संघ दुसऱ्या डावात फलंदाजी करत आहे..श्रीलंकेकडून सोनल दिनुशाने एकाकी झुंज देत शानदार शतक झळकावलं. मात्र, त्याची ही खेळी संघाला संकटातून बाहेर काढू शकली नाही. दिनुशाने १६३ चेंडूंमध्ये १०२ धावा केल्या. त्याच्या खेळीत ८ चौकार आणि ३ षटकारांचा समावेश होता. अखेर सारांश जैनने दिनुशाला बाद करत श्रीलंकेचा डाव संपवला..IND vs SL, 1st Test, Day-3: श्रीलंकेने फॉलो-ऑन टाळला, पण भारताला मिळाली मोठी आघाडी! सोनल दिनुशा शतक करत चकमकला.दिनुशाची झुंज अखेर संपलीश्रीलंकेची अवस्था बिकट असताना दिनुशाने खालच्या फळीतील फलंदाजांना सोबत घेत डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. त्याने लाहिरू कुमारा याच्यासोबत नवव्या विकेटसाठी ५८ धावांची भागीदारी केली. लाहिरूने १२ धावा केल्या. त्याला सारांश जैनने बाद केलं. यानंतर दिनुशानेही जास्त वेळ तग धरला नाही. सारांश जैनच्या गोलंदाजीवर त्याची विकेट गेली आणि श्रीलंकेचा डाव २९० धावांवर संपला.विशेष म्हणजे, दिनुशाचं हे मालिकेतील सलग दुसरं शतक आहे. पहिल्या सामन्यातही त्याने शतकी खेळी केली होती. त्यामुळे भारताविरुद्ध त्याची बॅट चांगलीच तळपताना दिसत आहे..भारताकडे २१३ धावांची आघाडीभारताने पहिल्या डावात ५०३ धावांवर ९ विकेट गमावल्यानंतर डाव घोषित केला होता. त्याला प्रत्युत्तर देताना श्रीलंकेचा संघ २९० धावांवर ऑलआऊट झाला.यामुळे भारताला तब्बल २१३ धावांची आघाडी मिळाली. त्यानंतर भारताने श्रीलंकेला पुन्हा फलंदाजीसाठी मैदानात उतरवलं आहे..भारताकडून प्रसिद्ध कृष्णाने ३ विकेट घेतल्या. मानव सुथारनेही ३ विकेट घेत श्रीलंकेच्या फलंदाजांना अडचणीत आणलं. मोहम्मद सिराज आणि रवींद्र जडेजाला प्रत्येकी १ विकेट मिळाली.सारांश जैनसाठी हा सामना खास ठरला. कसोटी पदार्पणाच्या सामन्यात त्याने पहिली आंतरराष्ट्रीय विकेट घेतली. त्याने लाहिरू कुमाराला बाद केल्यानंतर दिनुशाची महत्त्वाची विकेटही मिळवली..IND vs SL, 1st Test, Day-3: श्रीलंकेने फॉलो-ऑन टाळला, पण भारताला मिळाली मोठी आघाडी! सोनल दिनुशा शतक करत चकमकला.श्रीलंकेची सुरुवात खराब झाली होती. अवघ्या ३५ धावांवर त्यांचे ३ फलंदाज बाद झाले होते. त्यानंतर पसिंदु सूरियाबंदराने डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. पसिंदुने १३३ चेंडूंमध्ये ८० धावांची शानदार खेळी केली. त्याने कामिंदु मेंडिससोबत चौथ्या विकेटसाठी ८७ धावांची भागीदारी केली. त्यामुळे श्रीलंकेला काहीसा आधार मिळाला. मात्र, त्यानंतर भारतीय गोलंदाजांनी पुन्हा दबाव वाढवला आणि अखेर श्रीलंकेचा पहिला डाव २९० धावांवर संपला.आता श्रीलंकेसमोर दुसऱ्या डावात मोठं आव्हान आहे. भारताने फॉलोऑन दिल्यामुळे सामना जिंकण्यासाठी भारतीय संघाकडे आणखी एक संधी निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.