IND vs SL Semi Final : वैभव, संजू, अभिषेक Playing XI मध्ये! टीम इंडियाने उपांत्य फेरीत उतरवला तगडा संघ; ओपनिंगला कोण?

India vs Sri Lanka Semi Final Asian Games 2026: भारत आणि श्रीलंका यांच्यात आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीचा सामना होतोय. श्रीलंकेने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय संघाला थेट उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश मिळाला होता, परंतु अफगाणिस्तानविरुद्धचा सामना पावसामुळे रद्द झाला. भारतीय संघ आयसीसी क्रमवारीत पुढे असल्याने त्यांना उपांत्य फेरीत प्रवेश मिळाला. अफगाणिस्तानविरुद्ध जसप्रीत बुमराहला विश्रांती देण्याचा निर्णय झाला होता, परंतु आज श्रीलंकेविरुद्ध तो संघात परतला. .भारताने जाहीर केलेल्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा व संजू सॅमसन या तिघांनाही खेळवण्याचा निर्णय कर्णधार श्रेयस अय्यरने घेतला. या तिघांमध्ये नेहमी सलामीसाठी शर्यत रंगलेली पाहायला मिळाली आहे, परंतु आता हे तिघेही संघात असल्याने सलामीला कोण असा प्रश्न उपस्थित राहिला आहे. जसप्रीत हा एकमेव जलदगती गोलंदात संघात असून शिवम दुबे त्याच्या सहाय्यकाच्या भूमिकेत आहे. अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर व रवी बिश्नोई हे तीन फिरकीचे पर्याय संघाकडे आहेत.India (Playing XI): वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, श्रेयस अय्यर, इशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, रवी बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह Sri Lanka (Playing XI): लसिथ क्रुसपुल्ले, सिनेथ जयवर्धने, सोहन डी लिवेरा, अशेन बंडारा, सहान अरचिगे, नुवानिडू फर्नांडो, चमिका करुणारत्ने, वानुजा सहान, विजयकांत व्यासकांत, थारिंडू रत्नायके, बिनुरा फर्नांडो.पाकिस्तान अंतिम फेरीत...पाकिस्तानने पहिल्या उपांत्य फेरीत बांगलादेशवर ६ विकेट्स राखून विजय मिळवून अंतिम फेरीत प्रवेश केला. पावसामुळे १३-१३ षटकांच्या लढतीत बागंलादेशला ७ बाद १११ धावाच करता आल्या आणि पाकिस्तानने ११.३ षटकांत ४ बाद ११२ धावा करून विजय मिळवला.बांगलादेशच्या तौहिद हृदोयने २५ चेंडूंत ४२ धावांची खेळी करून पाकिस्तानला उत्तर दिले. .सुफियान मोकिमने ३, तर अराफत मिन्हासने २ विकेट्स घेतल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानची सुरुवात खराब झालेली, परंतु हसन नवाझ ( २७) व अब्दुल समद ( ३०) यांच्या नाबाद खेळीने संघाचा विजय पक्का केला. पाकिस्तानचा संघ सुवर्णपदकासाठी, तर बांगलादेश कांस्यपदकासाठी खेळेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.