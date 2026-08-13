IND vs SL: ‘गॉलचे किंग्स’ कोण? भारतीय फलंदाजांसाठी धोकादायक ठरतोय ‘हा’ विक्रम; आकडे पाहून बसेल धक्का!

IND vs SL: काही क्रिकेटपटू असे असतात की, एखादं मैदान त्यांच्या नावावरच झाल्यासारखं वाटतं. त्या मैदानावर ते सातत्याने चांगली कामगिरी करतात आणि विरोधी संघाला अडचणीत आणतात. श्रीलंकेचे प्रभात जयसूर्या आणि रमेश मेंडिस यांचंही गॉल आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमशी असंच काहीसं नातं आहे.गॉलच्या मैदानावर या दोन्ही फिरकीपटूंनी आतापर्यंत मिळून तब्बल १४५ विकेट्स घेतल्या आहेत. डावखुरा फिरकीपटू प्रभात जयसूर्याने केवळ ११ कसोटी सामन्यांमध्ये ८१ विकेट्स घेतल्या आहेत. तर ऑफ स्पिनर रमेश मेंडिसने १२ कसोटींमध्ये ६४ विकेट्स आपल्या नावावर केल्या आहेत..‘जयसूर्या श्रीलंकेचं सर्वात मोठं हत्यार’श्रीलंकेचा माजी क्रिकेटपटू फरवेज महरूफने प्रभात जयसूर्याचं कौतुक करताना त्याला श्रीलंकेचं सर्वात मोठं हत्यार म्हटलं आहे.“आम्ही त्याला ‘किंग ऑफ गॉल’ म्हणतो. कारण या मैदानावर त्याने सर्वाधिक विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याला वाऱ्याचा योग्य वापर करून गोलंदाजी करायला चांगलं जमतं. गॉलमध्ये वारा फिरकीपटूंसाठी महत्त्वाचा ठरतो आणि त्याचा जयसूर्याला फायदा मिळतो,” असं महरूफने सांगितलं..IND vs SL, 1st Test: सर्फराज खान की ध्रुव जुरेल... कोणाला मिळावी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी? कार्तिकने दिलं स्पष्ट उत्तर.भारतीय फलंदाजांसाठी ही फारशी चांगली बातमी नाही. कारण गेल्या काही काळात भारतीय फलंदाजांना चांगल्या फिरकीपटूंविरुद्ध अडचणी आल्या आहेत. न्यूझीलंडचे एजाज पटेल आणि मिचेल सँटनर यांनी भारतातच भारतीय फलंदाजांना त्रास दिला होता. त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेच्या सायमन हार्मरनेही चांगली कामगिरी केली होती..आता गॉलमध्ये भारताला एकाच सामन्यात डावखुरी आणि ऑफ स्पिनची चांगली जोडी खेळावी लागणार आहे.‘अंडर-कटर आणि आर्म बॉलपासून सावध राहावं लागेल’श्रीलंकेचा माजी फिरकीपटू उपुल चंदनानेही भारतीय फलंदाजांना सावध राहण्याचा सल्ला दिला आहे. त्याच्या मते, प्रभात जयसूर्या खूप लवकर श्रीलंकेचा प्रमुख फिरकीपटू बनला आहे. तो पारंपरिक पद्धतीने गोलंदाजी करतो आणि फलंदाजांना सहज धावा करू देत नाही..पिचवर चेंडूला असमान उडाली, तर जयसूर्याची अचूक गोलंदाजी आणखी धोकादायक ठरू शकते. तो सतत ‘अंडर-कटर’ आणि ‘आर्म बॉल’ टाकतो. पाकिस्तानचा बाबर आझमही त्याच्याविरुद्ध अडचणीत आला होता, असं चंदनाने सांगितलं..दुसऱ्या बाजूने मेंडिसचा दबावरमेश मेंडिस दुसऱ्या बाजूने गोलंदाजी करत असल्यामुळे जयसूर्याची जोडी आणखी धोकादायक बनते, असंही चंदनाने म्हटलं आहे. मेंडिस डावखुऱ्या फलंदाजांविरुद्ध वेगळ्या कोनातून गोलंदाजी करतो. त्यामुळे फलंदाजांना फटके खेळताना अडचण येते. पिचवर चांगला टर्न मिळाला, तर मेंडिस आणखी घातक ठरू शकतो..IND vs SLC XI: जडेजाने केली कुलदीपच्या गोलंदाजीची नक्कल; गंभीरलाही आवरता आलं नाही हसू, VIDEO व्हायरल.भारतीय संघाच्या वरच्या फळीत यशस्वी जयस्वाल आणि ऋषभ पंतसारखे डावखुरे फलंदाज आहेत. त्यामुळे या दोन्ही फिरकीपटूंचा सामना भारतासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.सामन्यापूर्वी गॉलच्या खेळपट्टीवर पाणी टाकताना मैदानकर्मी दिसले. त्यामुळे विकेट फलंदाजीसाठी चांगली असेल, अशी आशा आहे. मात्र, जयसूर्या आणि मेंडिसकडे भारतीय फलंदाजांना अडचणीत आणण्यासाठी अनेक पर्याय आहेत, हे टीम इंडियाला चांगलंच माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.