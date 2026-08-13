Cricket

IND vs SL: ‘गॉलचे किंग्स’ कोण? भारतीय फलंदाजांसाठी धोकादायक ठरतोय ‘हा’ विक्रम; आकडे पाहून बसेल धक्का!

IND vs SL, Who Are the ‘Kings of Galle’?: गॉलमध्ये प्रभात जयसूर्या आणि रमेश मेंडिस या फिरकी जोडीने भारतीय फलंदाजांसमोर मोठं आव्हान उभं केलं आहे. दोघांनी मिळून या मैदानावर तब्बल १४५ विकेट्स घेतल्या आहेत. पाहा संपूर्ण आकडेवारी
IND vs SL, Who Are the ‘Kings of Galle’?

IND vs SL, Who Are the ‘Kings of Galle’?

esakal

Varsha Balhe
Updated on

IND vs SL: काही क्रिकेटपटू असे असतात की, एखादं मैदान त्यांच्या नावावरच झाल्यासारखं वाटतं. त्या मैदानावर ते सातत्याने चांगली कामगिरी करतात आणि विरोधी संघाला अडचणीत आणतात. श्रीलंकेचे प्रभात जयसूर्या आणि रमेश मेंडिस यांचंही गॉल आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमशी असंच काहीसं नातं आहे.

गॉलच्या मैदानावर या दोन्ही फिरकीपटूंनी आतापर्यंत मिळून तब्बल १४५ विकेट्स घेतल्या आहेत. डावखुरा फिरकीपटू प्रभात जयसूर्याने केवळ ११ कसोटी सामन्यांमध्ये ८१ विकेट्स घेतल्या आहेत. तर ऑफ स्पिनर रमेश मेंडिसने १२ कसोटींमध्ये ६४ विकेट्स आपल्या नावावर केल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Cricket News
Cricket News in Marathi
Cricket Record
test cricket
IND vs SL
cricket news today
latest cricket news
Marathi cricket news
Marathi News Esakal
www.esakal.com