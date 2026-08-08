IND vs SLC XI Warm-Up: जयस्वाल पंत शून्यावर आऊट, गंभीरची रणनीती फसली? पडिक्कलने लाज राखली; श्रीलंका इलेव्हनविरुद्ध ठोकले शतक

IND vs SLC XI Warm-Up Day 2: श्रीलंकेविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेपूर्वी भारताचा तीन दिवसीय सराव सामना सुरू आहे. कोलंबोमध्ये भारत आणि श्रीलंका क्रिकेट इलेव्हन यांच्यात हा सामना खेळला जात आहे. सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी भारतीय फलंदाजांनी दमदार खेळ करत श्रीलंकेला चांगली टक्कर दिली. दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा भारताने ९० षटकांत ६ विकेट्स गमावत ३५७ धावा केल्या आहेत. त्यामुळे भारत आता श्रीलंका क्रिकेट इलेव्हनच्या पहिल्या डावाच्या धावसंख्येपेक्षा फक्त ६ धावांनी मागे आहे..भारताकडून देवदत्त पडिक्कलने सर्वात मोठी खेळी केली. त्याने शानदार शतक झळकावत भारतीय डावाला चांगला आधार दिला. पडिक्कलने १६४ चेंडूंचा सामना करत १४२ धावा केल्या. त्याच्या या खेळीत १८ चौकारांचा समावेश आहे. सुरुवातीला शतक पूर्ण केल्यानंतर त्याला रिटायर्ड करण्यात आले होते. मात्र, विकेट्स गेल्यानंतर तो पुन्हा फलंदाजीसाठी मैदानात आला आणि दिवसाचा खेळ संपेपर्यंत नाबाद राहिला..IND vs SLC XI Warm UP Match: गौतम गंभीरने ज्याला दुर्लक्षित केले, त्याने आज मैदान गाजवले! श्रीलंकेच्या आठ विकेट्स, भारताचे पुनरागमन.श्रीलंकेने पहिल्या डावात ८ बाद ३६३ धावा करून डाव घोषित केला होता. त्यानंतर फलंदाजीसाठी आलेल्या भारताची सुरुवात चांगली झाली नाही. यशस्वी जयस्वालला खातेही उघडता आले नाही. तो शून्यावर बाद झाला. त्यानंतर ऋषभ पंतही फक्त २ धावा करून माघारी परतला. ध्रुव जुरेलला देखील मोठी खेळी करता आली नाही. तो १ धाव करून बाद झाला. या सुरुवातीच्या धक्क्यांमुळे भारत अडचणीत आला होता. मात्र, त्यानंतर देवदत्त पडिक्कलने डावाची जबाबदारी घेतली..केएल राहुलने पडिक्कलला चांगली साथ दिली. राहुलने ४० धावा केल्या. त्यानंतर पडिक्कलने आपली खेळी पुढे नेत शतक पूर्ण केले. पडिक्कलच्या शतकामुळे भारताने श्रीलंकेची आघाडी कमी करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर रवींद्र जडेजानेही महत्त्वाची खेळी केली. जडेजाने अर्धशतक पूर्ण केल्यानंतर रिटायर्ड आउट होण्याचा निर्णय घेतला..मानव सुथारनेही ४१ धावा करत भारताच्या धावसंख्येत महत्त्वाची भर घातली.शेवटच्या षटकांत गुरनूर बरारची फटकेबाजी दिवसाच्या शेवटच्या टप्प्यात गुरनूर बरारने जोरदार फटकेबाजी केली. त्याने शेवटच्या षटकात तब्बल चार षटकार ठोकले. बरारने अवघ्या १८ चेंडूंमध्ये ३६ धावा केल्या. त्याच्या या फटकेबाजीमुळे भारताने दिवसअखेर श्रीलंकेच्या धावसंख्येच्या अगदी जवळ पोहोचण्यात यश मिळवले..सामन्याच्या पहिल्या दिवशी श्रीलंका क्रिकेट इलेव्हनने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांच्या सलामीच्या फलंदाजांनी चांगली सुरुवात करून पहिल्या विकेटसाठी ११० धावांची भागीदारी केली.निशान मधुशंकाने ६६ धावा केल्या, तर रविंदु रसांथाने ७१ धावांची खेळी केली. कर्णधार सोनल दिनुशानेही ५२ धावा केल्या. त्यानंतर इतर फलंदाजांनी छोट्या-छोट्या भागीदाऱ्या करत संघाची धावसंख्या ३६३ धावांपर्यंत नेली.भारताकडून कुलदीप यादव, मानव सुथार आणि रवींद्र जडेजा यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. गुरनूर बरारला एक विकेट मिळाली, तर एक फलंदाज रनआउट झाला..IND vs SLC XI Warm UP Match: गौतम गंभीरने ज्याला दुर्लक्षित केले, त्याने आज मैदान गाजवले! श्रीलंकेच्या आठ विकेट्स, भारताचे पुनरागमन.दुसऱ्या दिवशी भारताचा जोरदार पलटवारपहिल्या दिवशी श्रीलंकेने मोठी धावसंख्या उभारल्यामुळे भारतासमोर चांगली फलंदाजी करण्याचे आव्हान होते. सुरुवातीला भारताच्या काही विकेट्स लवकर गेल्या. मात्र पडिक्कल, राहुल, जडेजा आणि सुथार यांच्या खेळीमुळे भारताने सामन्यात जोरदार पुनरागमन केले.दुसऱ्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा भारत ३५७/६ अशा स्थितीत आहे. त्यामुळे श्रीलंकेची आघाडी आता फक्त ६ धावांची राहिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.