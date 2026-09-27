IND vs WI 1st ODI Live: कुलदीप यादवची 'दादागिरी'! वारंवार संघाबाहेर बसवणाऱ्यांना सडेतोड उत्तर, जस्टीन ग्रीव्ह्सच्या शतकाच्या जोरावर विंडीजची मोठी धावसंख्या

India vs West Indies 1st ODI Marathi Scorecard : कुलदीप यादवने ( Kuldeep Yadav) त्याची उपयुक्तता दाखवून देताना चार विकेट्स घेऊन त्याला वारंवार संघाबाहेर ठेवणाऱ्यांना चोख प्रत्युत्तर दिले. वेस्ट इंडिजने सुरुवात दमदार केली होती, परंतु कुलदीपच्या फिरकीने सामन्याला कलाटणी दिली. सलामीवीर जस्टीन ग्रीव्ह्सच्या ( Justin Greaves Hundred ) शतकच्या आणि जॉन कॅम्बेलच्या अर्धशतकाच्या जोरावर त्यांनी भारतासमोर सन्मानजनक आव्हान ठेवण्यात यश मिळवले. .मोहम्मद सिराजच्या गैरहजेरीत प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय भारताच्या अंगलट आला. वेस्ट इंडिजचे सलामीवीर जॉन कॅम्बेल व जस्टीन ग्रीव्ह्स यांनी आक्रमक फटकेबाजी करताना अनेक पराक्रम नावावर केली. पहिल्या १० षटकांत या जोडीने ८५ धावा फलकावर चढवल्या आणि या भारताविरुद्धच्या तिसऱ्या सर्वोत्तम धावा ठरल्या. २०१९ मध्ये विंडीजच्या सलामीवीरांनी पोर्ट ऑप स्पेनमध्ये बिनबाद ११४ धावा जोडल्या होत्या..IND vs WI 1st ODI Live: जॉन कॅम्बेल-जस्टीन ग्रीव्ह्स जोडीने इतिहास घडवला; १७ वर्षांनंतर विंडीजच्या ओपनर्सनी मोठा पराक्रम केला .२०१९ नंतर भारताविरुद्ध वन डेत विंडीजच्या सलामीवीरांकडून झालेली ही पहिली शतकी भागीदारी ठरली. यापूर्वी २०१९ मध्ये ख्रिस गेल व लुईस यांनी पोर्ट ऑफ स्पेनमध्ये ११५ धावा जोडल्या होत्या आणि तो विक्रम आज मोडला गेला. कॅम्बेल ६० चेंडूंत ६ चौकार व ३ षटकारांसह ६२ धावांवर झेलबाद झाला आणि कुलदीप यादवने विंडीजला १३५ धावांवर पहिला धक्का दिला. भारताविरुद्ध भारतात वन डेतील ही विंडीजच्या सलामीवीरांनी केलेली तिसरी सर्वोत्तम भागीदारी ठरली. यापूर्वी गॉर्डन ग्रीनीज व पी सिमॉन्स यांनी त्रिवेंद्रम येथे १९८८ मध्ये १६४ आणि ग्रीनीज व डी हायनेस यांनी इंदूर येथे १९८३ मध्ये १४९ धावांची सलामी दिली होती..केसी कार्टी ( १३) ने काही काळ ग्रीव्ह्सला साथ दिली, परंतु प्रसिद्ध कृष्णाच्या आखूड चेंडूवर तो फसला अन् शुभमन गिलने सोपा झेल टिपला. भारतीय गोलंदाजांनी सामन्यावर पकड घेताना विंडीजच्या धावांचा ओघ आटवला होता आणि त्यामुळे त्यांच्यावर दडपण वाढत गेले. शे होपही १२ धावांवर कुलदीपच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला, परंतु बाद होण्यापूर्वी भारताविरुद्ध वन डे क्रिकेटमध्ये १००० धावांचा टप्पा त्याने ओलांडला. ग्रीव्ह्स मैदानावर शड्डू रोखून उभा राहिला आणि १०४ चेंडूंत आपले पहिले वन डे शतक पूर्ण केले..Oldest at the time of maiden ODI century (WI)३६ वर्षे ५७ दिवस - क्लेटन लॅम्बर्ट (११९ विरुद्ध इंग्लंड, पोर्ट ऑफ स्पेन १९९८)३३ वर्षे २४६ दिवस - शामराह ब्रूक्स (१०१* विरुद्ध नेदरलँड्स, ॲमस्टेलवीन २०२२)३२ वर्षे २१३ दिवस - जस्टिन ग्रीव्हज (१००* विरुद्ध भारत, तिरुवनंतपुरम २०२६)३२ वर्षे १५४ दिवस - ट्रॅव्हिस डाउलिन (१००* विरुद्ध बांगलादेश, रोझो २००९) .कुलदीपने त्याच्या पुढील षटकात भारताच्या मार्गातील मोठा अडथळा दूर केला. ग्रीव्ह्स १०८ चेंडूंत १२ चौकारांसह १०१ धावांवर पायचीत झाला. कुलदीपने कर्णधार शुभमनला DRS घेण्यास भाग पाडले आणि तो निर्णय योग्य ठरला. पुढच्याच चेंडूंवर जेवेल अँड्र्यूला बाद करून त्याने विंडीजला आणखी एक धक्का दिला. विंडीजने ३१ ते ४० षटकांत ३७ धावांत ४ विकेट्स गमावल्या. आमीर जंगू व रोस्टन चेस यांनी सहाव्या विकेटसाठी ५२ धावा जोडून विंडीजला पुनरागमन करून दिले. चेसला ( २४) प्रसिद्ध कृष्णाने त्रिफळाचीत केले. आमीरने ( नाबाद ५८) सलग दुसरे अर्धशतक पूर्ण केले आणि विंडीजला ७ बाद २९५ धावांपर्यंत पोहोचवले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.