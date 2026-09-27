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IND vs WI 1st ODI Live: कुलदीप यादवची 'दादागिरी'! वारंवार संघाबाहेर बसवणाऱ्यांना सडेतोड उत्तर, जस्टीन ग्रीव्ह्सच्या शतकाच्या जोरावर विंडीजची मोठी धावसंख्या

India vs West Indies 1st ODI Marathi Cricket News: भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील पहिल्या वनडे सामन्यात जस्टीन ग्रीव्ह्सच्या दमदार शतकामुळे वेस्ट इंडिजने भारतासमोर मोठे आव्हान उभे केले.
Kuldeep Yadav four wicket haul against West Indies

Kuldeep Yadav four wicket haul against West Indies

Swadesh Ghanekar
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India vs West Indies 1st ODI Marathi Scorecard : कुलदीप यादवने ( Kuldeep Yadav) त्याची उपयुक्तता दाखवून देताना चार विकेट्स घेऊन त्याला वारंवार संघाबाहेर ठेवणाऱ्यांना चोख प्रत्युत्तर दिले. वेस्ट इंडिजने सुरुवात दमदार केली होती, परंतु कुलदीपच्या फिरकीने सामन्याला कलाटणी दिली. सलामीवीर जस्टीन ग्रीव्ह्सच्या ( Justin Greaves Hundred ) शतकच्या आणि जॉन कॅम्बेलच्या अर्धशतकाच्या जोरावर त्यांनी भारतासमोर सन्मानजनक आव्हान ठेवण्यात यश मिळवले.

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