Cricket

Virat Kohli Records: विराट कोहलीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड; जगात असा पराक्रम कुणी केला नव्हता, गावस्करांच्या विक्रमाशीही बरोबरी

Virat Kohli surpasses Sachin Tendulkar home ODI runs: वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या पहिल्या वनडेत विराट कोहलीने आपल्या फलंदाजीने विक्रमांची अक्षरशः बरसात केली. तिरुवनंतपुरमच्या ग्रीनफिल्ड इंटरनॅशनल स्टेडियमवर कोहलीने अवघ्या ७४ चेंडूंत शतक झळकावले.
Virat Kohli| IND vs WI

Virat Kohli first player to score 7000 runs in home ODIs

esakal

Swadesh Ghanekar
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Virat Kohli world record India vs West Indies 1st ODI : विराट कोहलीने क्रिकेट चाहत्यांना मंत्रमुग्ध करणारी खेळी केली. तिरुवनंतपुरमच्या ग्रीनफिल्ड इंटरनॅशनल स्टेडियमवर कोहलीने विक्रमांचा पाऊस पाडला.. शुभमन गिलसह त्याने चौकार-षटकार खेचून प्रेक्षकांची वाहवाह मिळवली. विराटने ८८ चेंडूंत १० चौकार व ९ षटकारांसह १३९ धावांची नाबाद खेळी केली आणि सचिन तेंडुलकरचा ( Sachin Tendulkar) वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला, तर सुनील गावस्करांच्या विक्रमाशी बरोबरी केली.

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