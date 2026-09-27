Virat Kohli Records: विराट कोहलीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड; जगात असा पराक्रम कुणी केला नव्हता, गावस्करांच्या विक्रमाशीही बरोबरी

Virat Kohli world record India vs West Indies 1st ODI : विराट कोहलीने क्रिकेट चाहत्यांना मंत्रमुग्ध करणारी खेळी केली. तिरुवनंतपुरमच्या ग्रीनफिल्ड इंटरनॅशनल स्टेडियमवर कोहलीने विक्रमांचा पाऊस पाडला.. शुभमन गिलसह त्याने चौकार-षटकार खेचून प्रेक्षकांची वाहवाह मिळवली. विराटने ८८ चेंडूंत १० चौकार व ९ षटकारांसह १३९ धावांची नाबाद खेळी केली आणि सचिन तेंडुलकरचा ( Sachin Tendulkar) वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला, तर सुनील गावस्करांच्या विक्रमाशी बरोबरी केली..विंडीजच्या ७ बाद २९५ धावांचा पाठलाग भारताने ४१.४ षटकांत केले. विराटच्या आधी कर्णधार शुभमन गिलनेही १०८ चेंडूंत १३ चौकार व १ षटकारासह ११० धावा केल्या. त्याचे हे वन डे तील १०वे शतक ठरले. त्याच्या विकेटनंतर विराटने मैदान गाजवले आणि वन डे क्रिकेटमध्ये सर्वात वेगाने १५००० धावांचा टप्पा ओलांडण्याचा पराक्रम केला. सचिननंतर वन डेत १५००० धावा करणारा तो जगातील दुसरा फलंदाज ठरला, परंतु सचिनपेक्षा त्याने कमी डावांत, कमी चेंडूत हा टप्पा ओलांडला..IND vs WI 1st ODI Live: विराट कोहलीची Century! सचिन तेंडुलकरचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला; ७४ चेंडूंत इतिहास भूगोल बदलला... .वन डे क्रिकेटमध्ये धावांचा यशस्वी पाठलाग करताना सर्वाधिक सामने खेळणाऱ्या खेळाडूंमध्ये विराने ( ११२) ऑस्ट्रेलियाचा माजी कर्णधार रिकी पाँटिंग ( १११) याला मागे सोडले. या विक्रमात महेंद्रसिंग धोनी ( ११६) व सचिन तेंडुलकर ( १२७) हे पुढे आहेत. विराटने आजच्या खेळीत ९ षटकार खेचले आणि ही त्याची वन डेच्या एका डावातील सर्वाधिक षटकार संख्या आहे. यापूर्वी २०२३ मध्ये तिरुवनंतपूरम येथेच त्याने श्रीलंकेविरुद्ध ८ षटकार खेचले होते..विराटने ७४ चेंडूंत वन डे तील आपले ५५ वे शतक पूर्ण करून महान फलंदाज सुनील गावस्कर यांच्या विक्रमाशी बरोबरी केली. गावस्करांनी विंडीजविरुद्ध सर्व फॉरमॅटचे मिळून ३८ सामने खेळले आणि त्यात आंतरराष्ट्रीय १३ शतकं झळकावली. या विक्रमाशी आज विराटने ( ७४ सामने) बरोबरी केली. विराटने विंडीजविरुद्ध वन डे त १० आमि कसोटीत ३ शतकं झळकावली आहेत..IND vs WI 1st ODI Live: विराट कोहलीचा महापराक्रम! तेंडुलकरनंतर वन डेत असा विक्रम नोंदवणारा पहिलाच; शुभमन गिलचेही शतक.विराटने आणखी एक विश्वविक्रम नावावर केला. घरच्या मैदानावर वन डे क्रिकेटमध्ये ७००० धावा पूर्ण करणारा तो जगातील पहिला फलंदाज ठरला. त्याने १३१ सामन्यांत ७००६ धावा करून सचिन तेंडुलकरचा १६४ सामन्यांतील ६९७६ धावांचा विक्रम मोडला. या विक्रमात रिकी पाँटिंग ( ५४०६), रोहित शर्मा ( ५२४९) आणि जॅक कॅलिस ( ५१७८) हे अव्वल पाचमध्ये आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.