IND vs WI 1st ODI Live: विराट कोहलीचा महापराक्रम! तेंडुलकरनंतर वन डेत असा विक्रम नोंदवणारा पहिलाच; शुभमन गिलचेही शतक

Virat Kohli joins Sachin Tendulkar in 15000 ODI runs club : भारतीय संघाने वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या पहिल्या वन डे सामन्यात विजयाच्या दिशेने कूच केली आहे. रोहित शर्माच्या आक्रमक सुरूवातीनंतर शुभमन गिल व विराट कोहली यानी विंडीज गोलंदाजांची धुलाई केली. कर्णधार शुभमनने शतक पूर्ण करताना नवा विक्रम नोंदवला, तेच विराटने ५९ वी धाव घेताच मोठ्या विक्रमाला गवसणी घातली. सचिन तेंडुलकरनंतर वन डे क्रिकेटमध्ये १५ हजार धावा करणारा तो जगातील दुसरा फलंदाज ठरला. .रोहित शर्मा ( Rohit Sharma) व शुभमन गिल यांनी टीम इंडियाला दमदार सुरुवात करून देताना पहिल्या विकेटसाठी १२ षटकांत ७४ धावा जोडल्या. रोहित ३२ धावांवर अल्झारी जोसेफच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला. शुभमनला ११ धावांवर जीवदान मिळाले आणि त्याचा फायदा उचलत त्याने घरच्या मैदानावर सलग तिसऱ्या वन डेत ५०+ धावांची खेळी केली. त्याच्यासोबतीला विराट कोहली उभा राहिला आणि दोघंही सहजतेनं धावा करताना दिसले..विराटनेही खेळपट्टीचा चांगलाच फायदा उचलताना षटकाराने आपले अर्धशतक पूर्ण केले. विराटची ही वन डे क्रिकेटमधील ८० वी फिफ्टी ठरली, त्याच्या नावावर ५४ शतकं आहेत. विराटने ५९ वी धाव घेताच त्याच्या नावावर आणखी एक विक्रम नोंदवला गेला. वन डे क्रिकेटमध्ये १५००० धावा करणारा तो जगातील दुसरा फलंदाज ठरला. सचिन तेंडुलकरच्या नावावर सर्वाधिक १८४२६ धावा आहेत. कुमार संगकारा ( १४२३४), रिकी पाँटिंग ( १३७०४ ) आणि सनथ जयसूर्या ( १३४३०) यांचा क्रमांक विराटनंतर येतो.विराटने कर्णधार शुभमनसह दुसऱ्या विकेटसाठी शतकी भागीदारी केली. तेच शुभमननेही त्याचे शतक पूर्ण करताना भारताच्या विजयाचा पाया भक्कम केला. शुभमनचे हे विंडीजविरुद्ध पहिले, तर एकूण १०वे वन डे शतक ठरले. कर्णधार म्हणून त्याचे हे दुसरे शतक आहे .IND vs WI 1st ODI Live: रोहित शर्मा बाद झाला, विराट कोहली मैदानावर आला... येताच २८ वर्षांपूर्वीचा मोहम्मद अझरुद्दीनचा विक्रम मोडला... .तत्पूर्वी, वेस्ट इंडिजाने ७ बाद २९५ धावांचा डोंगर उभा केला. कुलदीप यादवने ( Kuldeep Yadav) चार विकेट्स घेऊन विंडीजच्या धावगतीला लगाम लावली. जॉन कॅम्बेल ( ६२) व जस्टीन ग्रीव्ह्स यांनी पहिल्या विकेटसाठी १३५ धावांची भागीदारी करून संघाला तीनशेपारचे स्वप्न दाखवले. पण, कुलदीपने सामन्याला कलाटणी दिली. ग्रीव्ह्सने १०८ चेंडूंत १२ चौकारांच्या मदतीने १०१ धावा केल्या. आमीर जंगू व रोस्टन चेस ( २४) यांनी सहाव्या विकेटसाठी ५२ धावा जोडल्या. जंगू ४३ चेंडूंत ७ चौकार व १ षटकारांसह ५८ धावांवर नाबाद राहिला. प्रसिद्ध कृष्णाने दोन विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.