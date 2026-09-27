IND vs WI 1st ODI Live: विराट कोहलीची Century! सचिन तेंडुलकरचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला; ७४ चेंडूंत इतिहास भूगोल बदलला...

India vs West Indies 1st ODI Marathi Scorecard : शुभमन गिलनंतर पहिल्या वन डे सामन्यात विराट कोहलीनेही ( Virat Kohli Century) शतक झळकावले. त्याचे हे वन डेतील ५५ वे शतक ठऱले आणि यासह त्याने अनेक विक्रमांना गवसणी घातली. विराटने षटकार खेचून आपले शतक पूर्ण केले आणि त्याचे हे शतक ७४ चेंडूंत आले, त्यात ६ चौकार व ६ षटकार खेचले. त्याने वन डे त प्रथमच षटकाराने अर्धशतक व शतक पूर्ण केले. .रोहित शर्मा ( ३२) आणि शुभमन गिल यांच्या ७२ धावांच्या भागीदारीनंतर विराट कोहलीने मोर्चा सांभाळला. ११ धावांवर जीवदान मिळालेल्या शुभमनने वन डेतील त्याचे १०वे शतक झळकावले आणि विराटसह शतकी भागीदारी केली. विराट व शुभमन यांनी टीम इंडियाच्या विजयाचा भक्कम केला. विंडीजच्या गोलंदाजांना या जोडीला बाद करण्यासाठी सातत्याने प्रयोग करावे लागले, पंरतु त्यांच्या वाट्याला यश नव्हते. विराटने ५९ धावा करताच वन डे क्रिकेटमध्ये एकूण १५००० धावा करणारा तो जगातील दुसरा फलंदाज बनला..IND vs WI 1st ODI Live: विराट कोहलीचा महापराक्रम! तेंडुलकरनंतर वन डेत असा विक्रम नोंदवणारा पहिलाच; शुभमन गिलचेही शतक.सचिन तेंडुलकरच्या नावावर सर्वाधिक १८४२६ धावा आहेत. कुमार संगकारा ( १४२३४), रिकी पाँटिंग ( १३७०४ ) आणि सनथ जयसूर्या ( १३४३०) यांचा क्रमांक हे अव्वल पाचमध्ये आहेत. विराट आणि शुभमन ही जोडी विंडीजच्या डोईजड झाली होती. सचिनने ३४ वर्ष व ६६ दिवसांचा असताना हा टप्पा ओलांडला, तर विराट आज ३७ वर्ष व ३२६ दिवसांचा आहे. विराटने ३०३ डावांत हा टप्पा गाठताना सचिनला ( ३७७) मागे टाकले, तर सचिनला हा टप्पा ओलांडण्यासाठी १७५२८ चेंडूंचा व ६४०२ दिवस लागले, तेच विराटने १५९५० चेंडूंत व ६६१४ दिवसांत हा पराक्रम केला..Virat Kohli breaks Sachin Tendulkar world recordसर्वात जलद ८,००० धावासर्वात जलद ९,००० धावासर्वात जलद १०,००० धावासर्वात जलद ११,००० धावासर्वात जलद १२,००० धावासर्वात जलद १३,००० धावासर्वात जलद १४,००० धावासर्वात जलद १५,००० धावा .विराटने गिअर बदलताना विंडीजच्या गोलंदाजांवर हल्ला चढवला. दरम्यान, ड्रिंक्स ब्रेकमध्ये शुभमनला क्रॅम्प आल्याने प्राथमिक उपचार घ्यावे लागले. तो आक्रमक खेळ करण्याच्या प्रयत्नात झेलबाद झाला. शुभमनने १०८ चेंडूंत १३ चौकार व १ षटकारासह ११० धावा केल्या आणि विराटसह त्याची १५१ धावांची ( १३१) भागीदारी तुटली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.