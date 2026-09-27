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IND vs WI 1st ODI Live: विराट कोहलीची Century! सचिन तेंडुलकरचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला; ७४ चेंडूंत इतिहास भूगोल बदलला...

VIRAT KOHLI’S 55TH ODI CENTURY CREATES HISTORY: भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील पहिल्या वनडे सामन्यात विराट कोहलीने आपल्या फलंदाजीने पुन्हा एकदा इतिहास रचला. शुभमन गिलने शानदार शतक झळकावल्यानंतर विराट कोहलीनेही वेस्ट इंडिजच्या गोलंदाजांची धुलाई करत अवघ्या ७४ चेंडूंत शतक पूर्ण केले.
Virat Kohli 74 ball century India vs West Indies

Virat Kohli 74 ball century India vs West Indies

Swadesh Ghanekar
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India vs West Indies 1st ODI Marathi Scorecard : शुभमन गिलनंतर पहिल्या वन डे सामन्यात विराट कोहलीनेही ( Virat Kohli Century) शतक झळकावले. त्याचे हे वन डेतील ५५ वे शतक ठऱले आणि यासह त्याने अनेक विक्रमांना गवसणी घातली. विराटने षटकार खेचून आपले शतक पूर्ण केले आणि त्याचे हे शतक ७४ चेंडूंत आले, त्यात ६ चौकार व ६ षटकार खेचले. त्याने वन डे त प्रथमच षटकाराने अर्धशतक व शतक पूर्ण केले.

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