IND vs WI, 1st ODI Weather : पहिल्या सामन्यात पावसाचा अडथळा येणार? तिरुअनंतपुरममध्ये कसे आहेत हवामान अंदाज, घ्या जाणून

India vs West Indies, 1st ODI, Thiruvananthapuram Rain Update: भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघात वनडे मालिका रविवारपासून सुरू होणार आहे. पहिला सामना तिरुअनंतपुरममधील ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. दुपारी २ वाजता सामन्याला सुरुवात होणार आहे, त्याआधी १.३० वाजता नाणेफेक होईल. वर्ल्ड कप २०२७ च्या तयारीच्या दृष्टीनेही या मालिकेकडे सध्या पाहिले जात आहे, कारण या मालिकेतून भारतीय संघव्यवस्थापनाला बेंच स्ट्रेंथचीही तपासणी करता येणार आहे. .IND vs WI: आज रंगणार पहिला वनडे! यशस्वी जैस्वालला रोहितसोबत ओपनिंगला संधी मिळणार? कुठे पाहाणार सामना, जाणून घ्या.सध्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी जपानमध्ये भारताचा टी२० संघ आहे. या संघात भारताच्या वनडे संघाचे नियमित भाग असलेले काही खेळाडू देखील आहेत. त्यामुळे सध्या वेस्ट इंडिजविरुद्ध या खेळाडूंच्या जागेवर भारतीय संघात यशस्वी जैस्वाल, ऋतुराज गायकवाड, मोहम्मद सिराज, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा यांचे पुनरागमन झाले आहे, नमन धीर आणि आकिब नबी या नव्या चेहऱ्यांनाही संधी मिळाली आहे. अशात या खेळाडूंच्या कामगिरीकडेही लक्ष असणार आहे..पहिल्या सामन्यात पावसाची शक्यताभारत आणि वेस्ट इंडिज सामन्यावेळी वातावरण ढगाळ राहण्याची जास्त शक्यता आहे. तसेच सामन्यापूर्वी पावसाच्या सरी काही काळ कोसळू शकतात. सामन्याच्या वेळेत म्हणजेच २ नंतर मात्र पावसाची शक्यता कमी आहे. जरी पाऊस आला तरी हलक्या सरी येऊ शकतात. पण यामुळे सामन्यात काही काळ अडथळा येऊ शकतो. मात्र पावसामुळे संपूर्ण सामना रद्द होण्याची शक्यता कमी आहे..आमने-सामने आकडेवारीभारत आणि वेस्ड इंडिज संघ आत्तापर्यंत १४२ वनडे सामने एकमेकांविरुद्ध खेळले आहेत. यातील ७२ सामे भारताने जिंकेल आहेत, तर ६४ सामने वेस्ट इंडिजने जिंकले आहेत. गेल्या ६ वनडेपैकी भारताने ५ सामने जिंकले आहेत. त्यामुळे सध्या तरी या आकडेवारीवरून भारताचे पारडे जड दिसत आहे..IND vs WI: विराट कोहली इतिहास घडवणार? सचिन तेंडुलकरला मागे टाकत ३ वर्ल्ड रेकॉर्ड करण्याची संधी.दोन्ही संघभारताचा वनडे संघ - शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, यशस्वी जैस्वाल, नमन धीरवेस्ट इंडिजचा वनडे संघ - शाय होप (कर्णधार), ज्वेल अँड्र्यू, जॉन कॅम्पबेल, केसी कार्टी, रोस्टन चेस, मॅथ्यू फोर्ड, जस्टिन ग्रीव्हज, अमीर जांगू, अल्झारी जोसेफ, शामार जोसेफ, विटेल लॉज, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, शेरफेन रदरफोर्ड, जेडन सील्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.