IND vs WI: आज रंगणार पहिला वनडे! यशस्वी जैस्वालला रोहितसोबत ओपनिंगला संधी मिळणार? कुठे पाहाणार सामना, जाणून घ्या

एकदिवसीय विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेच्या तयारीसाठी आजपासून (२७ सप्टेंबर) सुरू होणारी वेस्ट इंडीजविरुद्धची एकदिवसीय मालिका युवा खेळाडूंना अधिक संधी देण्याबरोबरच रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्या तयारीचेही मूल्यमापन करण्यासाठी महत्त्वाची आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या विश्वकरंडक स्पर्धेपर्यंत भारतीय संघ १४ ते २० एकदिवसीय सामने खेळण्याची शक्यता आहे. (विश्वकरंडक स्पर्धेपूर्वी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध नियोजित मालिका ठरल्याप्रमाणे झाली, तर वर उल्लेख केलेले सामने होतील.) त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेत १५ खेळाडूंचा समतोल आणि बलवान संघ घेऊन जाण्यासाठी भारताला प्रत्येक सामन्याचा पुरेपूर उपयोग करून घ्यावा लागणार आहे..IND vs WI: शुभमन गिलच्या कॅप्टन्सीबद्दल विराट कोहलीने स्पष्टच सांगितलं, 'अजूनही शिकतोय, तो दीर्घकाळ...'.यासाठी तीन स्तरांवर नियोजन करावे लागणार आहे. त्यातील पहिला मुद्दा म्हणजे यशस्वी जायस्वालसारख्या खेळाडूला ५० षटकांच्या क्रिकेटच्या योजनांमध्ये कायम ठेवणे. विराट कोहलीच्या दुखापतीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत जायस्वालने अफगाणिस्तानविरुद्ध तीन सामने खेळले होते. त्यामुळे कर्णधार शुभमन गिलला फलंदाजी क्रमवारीत एक स्थान खाली, म्हणजे तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करावी लागली होती, मात्र त्यानंतर इंग्लंडविरुद्धच्या एकदिवसीय सामन्यांत कोहलीच्या पुनरागमनानंतर गिलने पुन्हा सलामीची जागा मिळवली आणि या संपूर्ण घडामोडीत जायस्वालचा संघातही समावेश झाला नाही. .आता डावखुरा जायस्वाल या मालिकेसाठी पुन्हा संघात परतला आहे. यामागे श्रेयस अय्यर आणि ईशान किशन आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या निमित्ताने जपानमध्ये असल्याचेही एक कारण आहे. त्यामुळे व्यवस्थापनाला पहिल्याच सामन्यापासून जायस्वालला रोहितसोबत सलामीला पाठवायचे की रोहित-गिल हीच जोडी कायम ठेवायची, याचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल. .यामुळे रोहितच्या बाबतीतही महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो. लॉर्ड्सवर इंग्लंडविरुद्ध धडाकेबाज शतक झळकावत रोहितने आपल्या भवितव्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चेला तात्पुरता विराम दिला. अपयश आल्यावर पुन्हा प्रश्न उपस्थित केले जातील, याची सर्वाधिक जाणीव रोहितलाच असेल. त्यामुळे आणखी काही मोठ्या धावा करण्याचा त्याचा प्रयत्न असेल..IND vs WI: विराट कोहली इतिहास घडवणार? सचिन तेंडुलकरला मागे टाकत ३ वर्ल्ड रेकॉर्ड करण्याची संधी.विंडीज खेळाडूंची वेतनकपातप्रतिस्पर्धी वेस्ट इंडीजचा संघ अडचणींचा सामना करत आहे. घरच्या मैदानावर त्यांना न्यूझीलंड आणि श्रीलंकेविरुद्धच्या मालिका गमवाव्या लागल्या. त्यातच मंडळामध्ये आर्थिक स्थैर्य आणण्यासाठी क्रिकेट वेस्ट इंडिजने अलीकडेच २५ टक्के वेतनकपातीचा निर्णय घेतला आहे.सामन्याची वेळ : दुपारी २ पासूनसामन्याचे ठिकाण : तिरुअनंतपुरमथेट प्रक्षेपण : स्टार स्पोर्ट्स टीव्ही चॅनेल्सवर, जिओस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.