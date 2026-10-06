IND vs WI, 1st T20I: कॅप्टन श्रेयस अय्यरचं वादळी शतक! भारताचा वेस्ट इंडिजवर ३२ चेंडू राखून दणदणीत विजय, मालिकेत आघाडी

India vs West Indies 1st T20I : भारतीय संघाने वेस्ट इंडिजविरुद्ध टी२० मालिकेतील लखनौला झालेल्या पहिल्या सामन्यात ८ विकेट्स आणि ३२ चेंडू राखून दणदणीत विजय मिळवला आहे. भारताच्या विजयात कर्णधार श्रेयस अय्यरने (Shreyas Iyer) मोलाचा वाटा उचलला आहे. त्याने या सामन्यात वादळी शतक ठोकले आणि तो नाबादही राहिला. गोलंदाजी करताना पदार्पणवीर नमन धीरनेही (Naman Dhir) प्रभावी गोलंदाजी केली. या सामन्यात वेस्ट इंडिजने भारतासमोर १७२ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग भारताने १४.४ षटकात २ विकेट्स गमावत सहज पूर्ण केला. या विजयासह ५ सामन्यांच्या या टी२० मालिकेत भारताने १-० अशी आघाडी घेतली आहे..India T20 Squad : भुवनेश्वर कुमारचे ४ वर्षांनी पुनरागमन! न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी टीम इंडियाची घोषणा, वैभव सूर्यवंशीचीही निवड.या सामन्यात धावांचा पाठलाग करण्यासाठी भारताकडून सलामीला फलंदाजीसाठी अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन उतरले होते. अभिषेकने आक्रमक सुरुवातही केली. पण तिसऱ्याच षटकात अभिषेकला रोस्टन चेसने शिमरॉन हेटमायरच्या हातून झेलबाद केले. अभिषेकने १० चेंडूत ३ चौकार आणि १ षटकारासह २१ धावा केल्या. त्यानंतर संजू सॅमसनही पुढच्याच षटकात बाद झाला. त्याला ११ धावांवर अकिल हुसेनने स्वत:च्याच गोलंदाजीवर झेल घेत बाद केले. भारताने दोन्ही सलामीवीरांच्या विकेट्स चारच षटकात गमावल्या होत्या..मात्र नंतर ईशान किशन आणि श्रेयस अय्यर यांनी डाव सांभाळला. ईशान थोडा संघर्ष करत होता. पण त्याने कर्णधार श्रेयसची भक्कम साथ दिली. श्रेयसने सुरुवातीपासूनच आक्रमक फटकेबाजी करण्यास सुरुवात केली. त्याने वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या प्रत्येक गोलंदाजाविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेत फलंदाजी केली. त्यामुळे भारतासाठी विजय अगदीच सोपा झाला. विजयासाठी ७ धावांची गरज असताना श्रेयसने चेसच्या गोलंदाजीवर षटकार ठोकला आणि शतक पूर्ण केले. त्याचे हे आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमधील पहिलेच शतक ठरले. त्यानंतरच्या चेंडूवर एक धाव काढत भारताच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले. श्रेयसने ४३ चेंडूत १० चौकार आणि ६ षटकारांसह १०२ धावांची नाबाद खेळी केली. ईशान किशन २७ चेंडूत ३७ धावांवर नाबाद राहिला. श्रेयस आणि ईशान यांच्यात नाबाद १३७ धावांची भागीदारी झाली..तत्पुर्वी, भारताने नाणेफेक जिंकून वेस्ट इंडिजला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले होते. वेस्ट इंडिजने प्रथम फलंदाजी करताना १९.१ षटकात सर्वबाद १७१ धावा केल्या. वेस्ट इंडिजकडून कर्णधार शे होपने ३७ चेंडूत ६ चौकार आणि २ षटकारांसह ५२ धावांची खेळी केली. तसेच शेरफेन रुदरफोर्डने ३४ चेंडूत ६ चौकार आणि ३ षटकारांसह ५६ धावांची खेळी केली. या दोघांशिवाय कोणालाही फार खास काही करता आले नाही. या दोघांव्यतिरिक्त केवळ कामिल पूरन (१२) आणि अकिल हुसैन (१५) यांनीच १० धावांचा टप्पा ओलांडला..IND vs WI, 1st T20I: शे होप पुन्हा नडला, पण पदार्पणवीर नमन धीरने दाखवला इंगा! रुदरफोर्डच्या आक्रमणाने विंडिज १७० धावा पार.भारताकडून गोलंदाजी करताना नमन धीरने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. तसेच अक्षर पटेल आणि कुलदीप यादव यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. अर्शदीप सिंग व मयंक यादव यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.