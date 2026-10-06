India T20 Squad : भुवनेश्वर कुमारचे ४ वर्षांनी पुनरागमन! न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी टीम इंडियाची घोषणा, वैभव सूर्यवंशीचीही निवड

भारतीय संघ सध्या वेस्ट इंडिजविरुद्ध मायेदेशात टी२० मालिका खेळत आहेत. ही मालिका संपल्यानंतर लगेचच भारतीय संघाला न्यूझीलंड दौऱ्यावर जायचे आहे. या दौऱ्याला टी२० मालिकेने २२ ऑक्टोबर रोजी सुरुवात होईल. त्यानंतर वनडे आणि कसोटी मालिका खेळली जाणार आहे. तसेच याचवेळी भारतीय अ संघ २४ ऑक्टोबरपासून न्यूझीलंड अ संघाविरुद्ध बहुदिवसीय (कसोटी) तीन सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. त्यामुळे मंगळवारी बीसीसीआयने न्यूझीलंड दौऱ्यातील टी२० मालिकेसाठी भारतीय संघाची निवड केली आहे. तसेच अ संघात होणाऱ्या कसोटी मालिकेसाठी भारतीय अ संघाची निवड जाहीर केली आहे. भारताच्या टी२० संघात वेगवान गोलंदाज भुवनेश्वर कुमारचे तब्बल चार वर्षांनी पुनरागमन झाले आहे. तो भारतासाठी अखेरचे २०२२ मध्ये खेळला आहे. न्यूझीलंडमधील वातावरण पाहाता भुवनेश्वरची स्विंग गोलंदाजी महत्त्वाची ठरू शकते. भारताचा टी२० संघ - श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (यष्टीरक्षक), तिलक वर्मा (उपकर्णधार), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिन्स यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंग, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादवभारताचा अ संघ -यशस्वी जैस्वाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, रविचंद्रन स्मरण, रिषभ पंत* (यष्टीरक्षक), ध्रुव जुरेल (कर्णधार/यष्टीरक्षक), वॉशिंग्टन सुंदर, आकीब नबी, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, मानव सुथार, मुकेश चौधरी, साई सुदर्शन, यश राठोड, मुकेश कुमार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.