IND vs WI, 1st T20I: शे होप पुन्हा नडला, पण पदार्पणवीर नमन धीरने दाखवला इंगा! रुदरफोर्डच्या आक्रमणाने विंडिज १७० धावा पार

India vs West Indies 1st T20I : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघातील टी२० मालिकेचा पहिला सामना लखनौला मंगळवारी (६ ऑक्टोबर) खेळला जात आहे.या सामन्यात भारतासाठी अष्टपैलू नमन धीरने (Naman Dhir) आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले असून पहिल्याच सामन्यात दमदार कामगिरी केली आहे. या सामन्यात वेस्ट इंडिजचा कर्णधार शे होपने (Shai Hope) चांगली फलंदाजी केली. पण नमन धीरने त्याच्यासह वेस्ट इंडिजच्या महत्त्वाच्या विकेट्स घेतल्या. पण अखेरीस अकिल हुसैन आणि शेरफेन रुदरफोर्डच्या (Sherfane Rutherford) आक्रमणामुळे वेस्ट इंडिजने भारतासमोर १७२ धावांचे लक्ष्य ठेवले. .IND vs WI: ‘भारत सर्वात धोकादायक, पण आम्ही पाठ दाखवणार नाही!’ अकिल हुसैनचं टीम इंडियाला थेट आव्हान; १००व्या टी-२०आधी दिला इशारा.या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. वेस्ट इंडिजकडून शे होप आणि कामिल पूरन यांनी डावाची सुरुवात केली. फॉर्ममध्ये असलेला होप सुरुवातीपासूनच चांगल्या लयीत खेळत होता. मात्र संघर्ष करणाऱ्या पूरन अखेर अर्शदीप सिंगने ५ व्या षटकात १२ धावांवर त्रिफळाचीत केली. त्यानंतर ६ व्या षटकात वेस्ट इंडिजला दुहेरी धक्के बसले. शिमरॉन हेटमायरला श्रेयस अय्यरच्या थ्रोवर संजू सॅमसनने धावबाद केले. हेटमायरने डाईव्ह मारली होती. पण सॅमसनने बेल्स उडवले, तेव्हा क्रीजच्या आत त्याची बॅट आली होती, परंतु ही बॅट हवेत असल्याने आणि एकदाही तोपर्यंत जमिनीला स्पर्श झालेला नसल्याने त्याला तिसऱ्या पंचांनी धावबाद घोषित केले. याच षटकात अक्षर पटेलने रोवमन पॉवेलला शून्यावर त्रिफळाचीत करत माघारी धाडले..यानंतर मात्र होपला शेरफेन रुदरफोर्डची साथ मिळाली. या दोघांनी संघाचा डाव सावरला आणि अर्धशतकी भागीदारी करत संघाला १०० धावांचा टप्पा पार करून दिला. होपने अर्धशतकही केले. त्याने यापूर्वी वनडे मालिकेतही भारताविरुद्ध दोन शतके केली होती. दरम्यान, अर्धशतकानंतर मात्र होपला फार काळ नमन धीरने टिकू दिलं नाही. त्याने होपचा सर्वात मोठा अडथळा दूर केला. होपचा झेल अक्षर पटेलने घेतला. होपने ३७ चेंडूत ५२ धावांची खेळी केली. यानंतर मात्र वेस्ट इंडिजच्या फलंदाजांनी नमन धीर आणि कुलदीप यादवच्या गोलंदाजीसमोर नियमित अंतराने विकेट्स गमावल्या. मात्र एक बाजू रुदरफोर्डने भक्कमपणे सांभाळली होती..रोस्टन चेसला ५ धावांवर कुलदीप यादवने १३ व्या षटकात पायचीत केले. १४ व्या षटकात नमन धीरने धोकादायक रोमरियो शेफर्डलाही ७ धावांवर माघारी धाडले. मॅथ्यू फोर्डला १५ व्या षटकात २ धावांवर कुलदीप यादवने बाद केल, ज्याचा अप्रतिम झेल ईशान किशनने घेतला. १६ व्या षटकात नमनने शामर स्पिंगरला ९ धावांवर बाद केले. अखेरिस अकिल हुसेनने रुदरफोर्डला साथ दिली. त्यामुळे वेस्ट इंडिजने १७० धावा पार केल्या. रुदरफोर्डने अर्धशतकही केले. पण अखेर रुदरफोर्डलाच १९ व्या षटकात मयंक यादवने बाद केले. रुदरफोर्डने ३४ चेंडूत ५६ धावा केल्या. त्यानंतर हुसेनलाही अक्षर पटेलने १५ धावांवर माघारी धाडले आणि वेस्ट इंडिजचा डाव संपवला.वेस्ट इंडिजने १९.१ षटकात सर्वबाद १७१ धावा केल्या..IND vs WI, 1st T20I: नमन धीरला पदार्पणाची संधी, वैभवची निवड झाली की नाही? पाहा कशी आहे भारताची Playing XI.भारताकडून गोलंदाजी करताना नमन धीरने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या, तर अक्षर पटेल आणि कुलदीप यादव यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. मयंक यादव आणि अर्शदीप सिंग यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.