IND vs WI: ‘भारत सर्वात धोकादायक, पण आम्ही पाठ दाखवणार नाही!’ अकिल हुसैनचं टीम इंडियाला थेट आव्हान; १००व्या टी-२०आधी दिला इशारा

लखनौ : भारतीय संघ सर्वात धोकादायक संघ आहे; परंतु आम्ही पाठ दाखवणारे नाही. प्रतिकार करू आणि आव्हानही देऊ, असा विश्वास वेस्ट इंडीजचा फिरकी गोलंदाज अकिल हुसैन याने व्यक्त केला. भारत आणि वेस्ट इंडीज यांच्यात पाच टी-२० सामन्यांची मालिका उद्यापासून सुरू होत आहे..त्या पार्श्वभूमीवर बोलताना अकिल हुसैन म्हणाला, दोन्ही संघांनी चांगली तयारी केली आहे; मात्र त्याची अचूकपणे अंमलबजावणी करणाऱ्या संघाला अधिक संधी आहे. ज्या गोष्टी आपण चांगल्या प्रकारे करू शकतो, त्याला अधिक प्राधान्य देण्याचा आमचा प्रयत्न असेल..IND vs WI: मॅचच्या काही तास आधी मोठं संकट! इकाना स्टेडियमजवळ गोमतीचं पाणी, अंडरपास जलमय; भारत-वेस्ट इंडिजच्या सामन्यावर प्रश्नचिन्ह?.अकिल हुसैन डावखुरा फिरकी गोलंदाज असून, त्याची अचूकता लक्षवेधक असते. त्यामुळे पॉवरप्लेमध्येही त्याचा वापर केला जातो. भारताच्या बलाढ्य फलंदाजीसमोर पॉवरप्लेमध्ये गोलंदाजी करणे सोपे नसेल, याची जाणीव अकिल हुसैनला आहे. जगद्विख्यात फलंदाजांसमोर गोलंदाजी करण्याचे धैर्य माझ्याकडे आहे..मी अशी आव्हाने स्वीकारतो. भारताचे पहिले तीन फलंदाज फारच धोकादायक आहेत, याची जाणीव असतानाही माझी मानसिकता सक्षम आहे, असे हुसैन म्हणाला. आता प्रत्येक फलंदाजाचा डेटा सहज उपलब्ध असतो..IND vs WI : श्रेयस अय्यर वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वन डे मालिकेतून OUT! नेमकं काय कारण अन् कोण असतील भारताचे १५ शिलेदार?.त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध कशी गोलंदाजी करायची, हे आपण ठरवू शकतो. परिणामी काम काहीसे सोपे झाले आहे; मात्र अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होणे महत्त्वाचे आहे, असे हुसैनने सांगितले. अकिलचा १०० वा सामना वेस्ट इंडीजचा हा भरवशाचा फिरकी गोलंदाज उद्या त्याचा १००वा टी-२० सामना खेळणार आहे. ‘‘तयार केलेल्या रणनीतीनुसार खेळ करण्यावर माझा भर असतो, ’’ असे त्याने नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.