IND vs WI 1st T20I: वैभव सूर्यवंशीला आज संधी मिळणार का? भारतीय प्रशिक्षकाने दिले महत्त्वाचे अडेट्स; म्हणाला...

India playing XI for first T20I against West Indies: भारत-वेस्ट इंडिज यांच्यातल्या पाच सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेला आजपासून सुरूवात होत आहे. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकल्यानंतर श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील संघ विंडीजचा सामना करण्यासाठी सज्ज झाला आहे आणि काल लखनौच्या इकाना स्टेडियमवर कसून सराव केला. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये प्रयोग झालेला पाहायला मिळाला आणि वैभव सूर्यवंशी, संजू सॅमसन व अभिषेक शर्मा या तिन्ही सलामीवीरांना अंतिम ११ मध्ये एकत्र खेळवले गेले. त्यामुळेच विंडीजविरुद्धच्या मालिकेतही हेच कॉम्बिनेशन पाहायला मिळण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात होता. मात्र, गोलंदाज प्रशिक्षक मॉर्ने मॉर्कल ( Morne Morkel ) याने महत्त्वाचे विधान केले. त्यामुळे वैभवला पुन्हा एकदा बाकावर बसवले जातेय की काय, अशी शंका निर्माण झाली आहे..वैभवला पहिल्या ट्वेंटी-२०त खेळवणार का, या प्रश्नावर मॉर्ने मॉर्कलने दिलेले उत्तर बाऊन्सर जाण्यासारखे होते. १५ वर्षीय वैभवला आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळण्याची संधी मिळाली. जपानमधील खेळपट्टी फिरकीपटूंना पोषक असल्याने प्रभारी मुख्य प्रशिक्षक व्ही व्ही एस लक्ष्मणने अतिरिक्त फलंदाज खेळवण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु भारतातील खेळपट्टी फलंदाजांना पोषक आहेत. त्यामुळे गौतम गंभीर व श्रेयस अय्यर हे अफगाणिस्तानविरुद्धच्या मालिकेतील प्लेइंग इलेव्हन कायम राखण्याच्या तयारीत आहेत. या परिस्थितीत वैभवला बाकावर बसून रहावे लागू शकते..IND vs WI: मॅचच्या काही तास आधी मोठं संकट! इकाना स्टेडियमजवळ गोमतीचं पाणी, अंडरपास जलमय; भारत-वेस्ट इंडिजच्या सामन्यावर प्रश्नचिन्ह?.Morne Morkel On India's Playing XIवैभवला पहिल्या ट्वेंटी-२०त प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळवणार का? असा प्रश्न जेव्हा मॉर्केलला पत्रकार परिषदेत विचारला गेला, तेव्हा त्याने म्हटले की, २०२६ च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील कामगिरीनंतर खेळाडूंच्या भावनिक स्थितीवर संघ संयोजन अवलंबून असेल, ज्यामध्ये त्यांनी अंतिम सामन्यात पाकिस्तानला हरवून सुवर्णपदक जिंकले होते..तो म्हणाला,"गौतम गंभीर फेरबदल करेल, याची मला खात्री आहे. पुढील वर्ल्ड कप स्पर्धा डोळ्यासमोर ठेवून कोणती प्लेइंग इलेव्हन संघाला विजय मिळवून देईल, हे निवड समिती, प्रशिक्षक आणि कर्णधार ठरवत असतात. तेच त्यांचे मुख्य ध्येय आहे. आताच आमचे खेळाडू आशियाई क्रीडा स्पर्धा खेळून परतले आहेत, प्रवासामुळे ते थकले आहेत. त्यामुळे संघात प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल दिसू शकतात.".Suryakumar Yadav: सूर्याचा मोठा 'गेम' झाला... आधी विचारलं खेळणार का, त्याने हो म्हटलं अन् निवड समितीने संघाबाहेर केलं."आपल्या सर्वांना वैभवची प्रतिभा माहीत आहे. मला वाटते की, तो जितका जास्त वेळ या दर्जेदार खेळाडूंसोबत या वातावरणात घालवेल, जितका जास्त वेळ तो या स्तरावर सराव करेल, ते त्याच्या क्रिकेटसाठी खूप चांगले ठरेल. जर त्याला खेळायला वेळ मिळत नसेल, तरीही तो बसमध्ये, डगआऊटमध्ये, हॉटेलमध्ये खूप अनुभवी खेळाडूंसोबत असतोच. आणि मला वाटते की, अशा प्रकारच्या ड्रेसिंग रूममध्ये राहून, खेळाडूंशी संवाद साधून, ते त्यांच्या प्रक्रिया कशा पार पाडतात आणि डाव कसा उभारतात हे प्रत्यक्ष पाहिल्याने त्याच्या क्रिकेट कारकिर्दीला खूप फायदा होईल,"असेही मॉर्कल म्हणाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.