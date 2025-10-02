Cricket

IND vs WI, 1st Test: पायात क्रॅम्प, तरीही KL Rahul मैदानावर उभा राहिला; पहिल्या दिवशी मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराहसह तोही चमकला

India vs West Indies 1st Test 1st Day: अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर सुरू झालेल्या कसोटी सामन्यात भारताने पहिल्या दिवशी वर्चस्व राखले. पहिल्या दिवशी मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह आणि केएल राहुल चमकले.
KL Rahul | IND vs WI 1st test



  • भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज कसोटी सामन्याच्या पहिल्या दिवशी भारतीय संघाने प्रभावी कामगिरी केली.

  • मोहम्मद सिराज आणि जसप्रीत बुमराह यांच्या गोलंदाजीने वेस्ट इंडिजचा डाव १६२ धावांवर गुंडाळला.

  • केएल राहुलने पायात वेदना असूनही अर्धशतक ठोकले.

