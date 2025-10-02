IND vs WI, 1st Test: पायात क्रॅम्प, तरीही KL Rahul मैदानावर उभा राहिला; पहिल्या दिवशी मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराहसह तोही चमकला

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज कसोटी सामन्याच्या पहिल्या दिवशी भारतीय संघाने प्रभावी कामगिरी केली. मोहम्मद सिराज आणि जसप्रीत बुमराह यांच्या गोलंदाजीने वेस्ट इंडिजचा डाव १६२ धावांवर गुंडाळला. केएल राहुलने पायात वेदना असूनही अर्धशतक ठोकले. .गुरुवारपासून भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघात कसोटी मालिकेतील पहिला सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर सुरू झाला आहे. या सामन्याचा पहिला दिवस भारतीय संघाने गाजवला आहे. आधी गोलंदाजांनी शानदार कामगिरी केली आणि त्यानंतर केएल राहुलने चांगली फलंदाजी करत भारताच्या डावाला आकार दिला..IND vs WI 1st Test Live: W,W,W! मोहम्मद सिराजने 'सापळा' रचला, ब्रेंडन किंगचा उडवला त्रिफळा! विंडीजला चार धक्के, Video .या सामन्यात पहिल्याच दिवशी दुसऱ्या सत्रातच वेस्ट इंडिजचा पहिला डाव ४४.१ षटकात १६२ धावांवर सर्वबाद झाला. त्यानंतर भारतीय संघ तिसऱ्या सत्रात फलंदाजीला उतरला. भारताकडून केएल राहुल आणि यशस्वी जैस्वाल सलामीला फलंदाजीला उतरले. दोघांनी अत्यंत संयमी सुरुवात केली. वातावरणही ढगाळ झाले होते, त्यामुळे गोलंदाजांना मदत मिळत होती. जैस्वालने १३ व्या चेंडूवर पहिली धाव काढली. नंतर मात्र दोघांचाही चांगला जम बसला होता. मात्र १४ व्या षटकादरम्यान पावसाला सुरुवात झाल्याने सामना काही वेळ थांबवण्यात आला. नंतर पुन्हा सामना सुरू झाल्यावर दोघांनी धावांची गती वाढवली होती. त्यांच्यात अर्धशतकी भागीदारीही झाली. .पण १९ व्या षटकात जैस्वालला जेडन सिल्सने बाद केले. त्याचा झेल शाय होपने घेतला. जैस्वाल ५४ चेंडूत ७ चौकारांसह ३६ धावांची खेळी केली. तो बाद झाल्यानंतर काही वेळ साई सुदर्शनने केएल राहुलची साध दिली. पण तो फार काही करू शकला नाही. वेस्ट इंडिजचा कर्णधार रोस्टन चेसने त्याच्या पहिल्याच षटकात सुदर्शनला ७ धावांवर पायचीत केले. तो बाद झाल्यानंतर शुभमन गिलने केएल राहुलची साथ दिली. केएल राहुल अर्धशतकाच्या जवळ असताना त्याच्या पायात वेदना झाल्या. त्यामुळे फिजिओला मैदानात यावे लागले. त्यांच्या उपचारानंतर पुन्हा केएल राहुलने खेळण्यास सुरुवात केली. .IND vs WI, 1st Test: मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराहचा भेदक मारा; दोन सत्रात विंडीजचा खेळ खल्लास.नंतर १०१ चेंडूत राहुलने त्याचं कसोटीतील २० वे अर्धशतक पूर्ण केले. त्यानंतर मात्र केएल राहुल आणि शुभमन गिलने विकेट गमावल्या नाही. त्यामुळे भारतीय संघाने पहिल्या दिवशी ३८ चेंडूत २ बाद १२१ धावा केल्या. अद्याप भारतीय संघ ४१ धावांनी पिछाडीवर आहे. केएल राहुल पहिल्या दिवशी ५३ धावांवर आणि शुभमन गिल १८ धावांवर नाबाद आहे..तत्पुर्वी, वेस्ट इंडिजने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करताना १६२ धावाच केल्या. त्यांच्याकडून जस्टिन ग्रिव्हजने सर्वाधिक ३२ धावा केल्या. तसेच रोस्टन चेसने २४ धावांची आणि शाय होपने २६ धावांची खेळी केली. या तिघांशिवाय कोणालाही २० धावांचा टप्पा पार करता आला नाही. ऍलिक एथनाज (१२), ब्रेंडन किंग (१३), खॅरी पिअर (११) यांनी दोन आकडी धावसंख्या गाठली. पण कोणालाही मोठी खेळी करता आली नाही.भारताकडून गोलंदाजी करताना मोहम्मद सिराज आणि जसप्रीत बुमराह यांची चांगली कामगिरी राहिली. सिराजने ४ विकेट्स घेतल्या, तर बुमराहने ३ विकेट्स घेतल्या. कुलदीप यादवने २ विकेट्स घेतल्या, तर वॉशिंह्टन सुंदरने १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.