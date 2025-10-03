IND vs WI 1st Test Live: ध्रुव जुरेलचे पहिले कसोटी शतक! रवींद्र जडेजासह मिळून वेस्ट इंडिजचा 'गेम' केला, रिषभची वाढवली धडधड

IND vs WI 1st Test Live Marathi Scoreboard News : वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या कसोटी मालिकेपूर्वी ऑस्ट्रेलिया अ विरुद्धच्या दोन सराव सामन्यांत ध्रुव जुरेलने १४०, १ व ५६ धावांची खेळी केली होती. रिषभ पंतच्या गैरहजेरीत त्याला विंडीज मालिकेसाठी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान मिळाले आणि त्याने मिळालेल्या संधीचं सोनं करताना कसोटी कारकिर्दीतील पहिले शतक झळकावले. ध्रुवचे हे सातत्य रिषभची डोकेदुखी वाढवणारे ठरू शकते. .भारताने पहिल्या कसोटीत मजबूत पकड घेतली आहे. लोकेश राहुल व शुभमन गिल या जोडीने भारताचा अडखळलेला डाव सावरला आणि त्यानंतर रवींद्र जडेजा व ध्रुव जुरेल या जोडीने दम दाखवला आहे. वेस्ट इंडिजचा पहिला डाव १६२ धावांवर गुंडाळल्यानंतर यशस्वी जैस्वाल ( ३६) व साई सुदर्शन ( ७) झटपट माघारी परतले..IND vs WI 1st Test Live: रवींद्र जडेजाने मोडला MS Dhoni चा रेकॉर्ड! आता 'हिटमॅन'चा विक्रम संकटात; ध्रुव जुरेलसह शतकी भागीदारी .लोकेश व गिल यांच्या उल्लेखनीय कामगिरीने भारताचा पाया मजबूत केला. दोघांनी यांनी ९८ धावांची भागीदारी केली. गिल १०० चेंडूंत ५ चौकारांसह ५० धावांवर बाद झाला. त्यानंतर लोकेशने शतक पूर्ण करताना अनेक विक्रमही नावावर केले. पण, लंच ब्रेकनंतर त्याला १०० धावांवरच माघारी जावे लागले. त्याच्या खेळीत १२ चौकारांचा समावेश होता..रवींद्र जडेजा व ध्रुव जुरेल यांनी धावांचा वेग वाढवला.. जुरेलने मिळालेली संधी आता सोडायची नाही, याच ध्येयाने खेळ केला. पाचव्या विकेटसाठी शतकी भागीदारी करताना दोघांनी वैयक्तिक अर्धशतकंही पूर्ण केली. चहापानाच्या ब्रेकपर्यंत भारताने ४ बाद ३२६ धावा करून १६४ धावांची आघाडी घेतली होती. या दोघांनी तिसरे सत्रही गाजवले... ध्रुव जुरेलने कसोटीतील त्याच्या सर्वोत्तम ९० ( वि. इंग्लंड, २०२४) धावांच्या खेळीचा टप्पा आज ओलांडला..ध्रुव जुरेलने १९० चेंडूंत पहिले शतक पूर्ण केले. कसोटीत शतक झळकावणारा तो १२ वा भारतीय यष्टिरक्षक-फलंदाज ठरला आहे. यापैकी पाच खेळाडूंनी वेस्ट इंडिजविरुद्ध शतक झळकावली आहेत. त्यामधेय विजय मांजरेकर, फारुख इंजिनियर, अजय रात्रा, वृद्धीमान सहा यांची नावं आहेत. २०२५ मध्ये भारतीय यष्टिरक्षक-फलंदाजाकडून झालेले हे तिसरे शतक आहे. यापूर्वी रिषभ पंतने दोन शतकं झळकावली आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.