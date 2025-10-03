IND vs WI 1st Test Live: ध्रुव जुरेलने शतकानंतर केलेल्या सेलिब्रेशन मागचं कारण काय? स्टोरी ऐकून तुम्हालाही वाटेल अभिमान Video Viral

IND vs WI 1st Test Live Marathi Scoreboard News : भारतीय संघाचा यष्टिरक्षक ध्रुव जुरेल ( Dhruv Jurel) याने अहमदाबाद कसोटीत शतक झळकावून टीम इंडियाला अडिचशे धावांची आघाडी मिळवून दिली. त्याचे हे कसोटीतील पहिले शतक ठरले. ते २१० चेंडूंत १५ चौकार व ३ षटकारांसह १२५ धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी करून माघारी परतला. त्याने रवींद्र जडेजासह पाचव्या विकेटसाठी ३३१ चेंडूंत २०६ धावांची भागीदारी केली. ध्रुवने या खेळीत काही अविस्मरणीय फटके मारले आणि शतकानंतर केलेलं सेलिब्रेशन चर्चेचे ठरले. त्यामागचं कारण जाणून सर्वांना अभिमान वाटतोय...वेस्ट इंडिजच्या १६२ धावांचा पाठलाग करण्यासाठी भारतीय संघ मैदानावर उतरला. लोकेश राहुलचे शतक अन् कर्णधार शुभमन गिलच्या अर्धशतकानंतर रवींद्र जडेजा व ध्रुव ही जोडी मैदानावर उभी राहिली. दोघांनी दमदार फटकेबाजी आणि सुरेख ताळमेळ राखून भारताला मजबूत आघाडी मिळवून दिली. दोघांमध्ये शतक पहिलं कोण पूर्ण करेल याचीही स्पर्धा रंगलेली दिसली आणि त्यात ध्रुवने बाजी मारली .IND vs WI 1st Test Live: ध्रुव जुरेलचे पहिले कसोटी शतक! रवींद्र जडेजासह मिळून वेस्ट इंडिजचा 'गेम' केला, रिषभची वाढवली धडधड.रिषभ पंतच्या जागी संघात स्थान मिळालेल्या ध्रुवने संधीचा पुरेपूर फायदा उचलला आणि सातत्य राखताना १९० चेंडूंत कसोटीतील त्याचे पहिले शतक झळकावले. यापूर्वी त्याने इंग्लंडविरुद्ध २०२४ मध्ये केलेली ९० धावांची खेळी ही त्याची सर्वोत्तम खेळी होती. पण, आज तो तिहेरी आकडा गाठण्यात यशस्वी ठरला. त्याने या शतकानंतर केलेलं सेलिब्रेशन सर्वांचे लक्ष वेधून गेले. .कसोटीत शतक झळकावणारा तो १२ वा भारतीय यष्टिरक्षक-फलंदाज ठरला आहे. यापैकी पाच खेळाडूंनी वेस्ट इंडिजविरुद्ध शतक झळकावली आहेत. त्यामधेय विजय मांजरेकर, फारुख इंजिनियर, अजय रात्रा, वृद्धीमान सहा यांची नावं आहेत. २०२५ मध्ये भारतीय यष्टिरक्षक-फलंदाजाकडून झालेले हे तिसरे शतक आहे. यापूर्वी रिषभ पंतने दोन शतकं झळकावली आहेत. .ध्रुवची स्टोरी...कारगिल युद्धात लढलेले सैनिक असलेल्या वडिलांचा मुलगा ध्रुव जुरेलही आधी सैन्यात जाण्याचंच स्वप्न पाहत होता. पण नंतर त्याला क्रिकेटची भुरळ पडली. मात्र वडील त्याच्या क्रिकेट खेळण्याच्या पूर्ण विरोधात होते, म्हणून जुरेलने बराच काळ त्यांच्यापासून हे गुपित ठेवले.एके दिवशी त्याचे वडील वर्तमानपत्र वाचत होते आणि अचानक म्हणाले, “अरे, तुझ्याच नावाचा एक क्रिकेटपटू आहे आणि त्याने इतक्या धावा केल्या आहेत!”हे ऐकून ध्रुव घाबरला आणि काहीच बोलला नाही. नंतर घरच्यांना तो मुलगा आपलाच ध्रुव असल्याचे समजले आणि त्यांनीही त्याला खेळण्यास प्रोत्साहन दिले. आज त्याच सैनिकांना समर्पित त्याने सेलिब्रेशन केले..ICC Women's World Cup : पाकिस्तानच्या पराभवाने टीम इंडियाची डोकेदुखी वाढवली! आता एक चूक हरमनप्रीत कौरच्या संघाला पडू शकते महागात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.