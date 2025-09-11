IND vs WI Test Series: केएल राहुलकडे कसोटी संघाचे नेतृत्व, श्रेयस अय्यरचे पुनरागमन; वेस्ट इंडिजविरुद्ध अशी असेल टीम इंडिया

वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीत लोकेश राहुलकडे नेतृत्वाची जबाबदारी सोपवली जाण्याची शक्यता आहे.श्रेयस अय्यरचा संघात पुनरागमन निश्चित असून तो मधल्या फळीला बळकटी देईल.यष्टिरक्षक म्हणून ध्रुव जुरेलला प्राधान्य दिले जाणार असून एन जगदीशन राखीव पर्याय आहे..Team India’s Probable Test Squad vs West Indies: भारतीय संघ पुढील महिन्यात घरच्या मैदानावर वेस्ट इंडिजविरुद्ध दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. या मालिकेसाठीच्या पहिल्या सामन्यात लोकेश राहुलच्या खांद्यावर कर्णधारपदाची जबाबदारी सोपवण्यात येण्याची शक्यता बळावली आहे, तर श्रेयस अय्यरचे पुनरागमन होणार आहे. IND vs WI पहिली कसोटी २ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे. आशिया चषक स्पर्धा २८ सप्टेंबरला संपतेय आणि चार दिवसांनी कसोटी मालिका सुरू होणार आहे. त्यामुळे पहिल्या सामन्यात नेतृत्व लोकेशकडे जाण्याचा अंदाज आहे. .भारताच्या कसोटी संघाचा कर्णधार शुभमन गिल सध्या आशिया चषक स्पर्धा खेळतोय आणि २८ सप्टेंबरला फायनलनंतर लगेचच तो कसोटी संघात दाखल होण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे तो पहिल्या कसोटीला मुकणार आहे आणि दुसऱ्या कसोटीत पुनरागमन करू शकतो. त्याच्या गैरहजेरील लोकेश राहुल नेतृत्व करताना दिसेल. .निघा इथून...! विराट कोहली, अनुष्का शर्माला न्यूझीलंडच्या हॉटेलमधून बाहेर काढलं; असं नेमकं काय घडलं?.याव्यतिरिक्त संघात फार बदल पाहायला मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. यशस्वी जैस्वाल व राहुल हे दोन सलामीवीर इंग्लंड दौऱ्यावर खेळले होते आणि त्यांच्यासोबतीला राखीव सलामीवीर म्हणून अभिमन्यू इश्वरन होता. साई सुदर्शन व करुण नायर हे मधल्या फळीत होते आणि यापैकी एकालाच विंडीज मालिकेत संधी मिळण्याची शक्यता आहे..रिषभ पंत जखमी असल्याने एन जगदीशन यष्टिरक्षक म्हणून संघात दिसू शकतो. रिषभला इंग्लंड दौऱ्यावर दुखापत झाली होती आणि त्याला सहा आठवड्यांची विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिला गेला होता. ध्रुव जुरेल त्या दौऱ्यावर होता आणि विंडीजविरुद्ध त्याला प्रथम प्राधान्य दिले जाईल, हे निश्चित आहे. जगदीशनने नुकत्याच झालेल्या दुलीप ट्रॉफीच्या उपांत्य फेरीत १९७ धावांची खेळी केली होती..सर्फराज खानला या संघात स्थान मिळणे अवघडच आहे, पंरतु श्रेयस अय्यरचे पुनरागमन पक्के आहे. तो २०२४ मध्ये इंग्लंडविरुद्ध शेवटची कसोटी खेळला होता. अष्टपैलू खेळाडूंमध्ये अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर व रवींद्र जडेजा यांच्यासह नितीश कुमार रेड्डी दिसू शकतात. जसप्रीत बुमराहही पहिल्या कसोटीला मुकण्याचा अंदाज आहे. तोही आशिया चषक स्पर्धेच्या संघाचा सदस्य आहे. अशा परिस्थितीत आकाश दीप, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृ्ष्णा यांच्यावर जलदगती माऱ्याची जबाबदारी असेल..Sachin Tendulkar: सचिन तेंडुलकर खरंच BCCI चा अध्यक्ष होणार का? मास्टर ब्लास्टरची टीम म्हणते, तुम्ही जे ऐकलं आहे ते... .Probable India Squad for West Indies Series - यशस्वी जैस्वाल, लोकेश राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल ( दुसऱ्या कसोटीसाठी), श्रेयस अय्यर, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, जसप्रीत बुमराह ( दुसऱ्या कसोटीसाठी), अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, एन जगदीशन. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.