IND vs WI 1st Test Live: वेस्ट इंडिजने टॉस जिंकला अन् स्वतःचाच घात करून घेतला; भारत ३ स्पिनर्स, २ फास्टर अन् १ ऑलराऊंडरसह उतरला

India vs West Indies 1st Test Marathi Update scorecard : विजयादशमीच्या मुहूर्तावर भारत-वेस्ट इंडिज यांच्यातल्या पहिल्या कसोटीला आजपासून सुरुवात झाली. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जातोय आणि शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली ही टीम इंडियाची घरच्या मैदानावरील पहिलीच कसोटी मालिका आहे. गिल अँड कंपनीने इंग्लंड दौऱा गाजवला आणि अविश्वसनीय कामगिरी करून ती मालिका २-२ अशी बरोबरीत सोडवली. आता घरचे मैदान गाजवण्यासाठी युवा संघ संज्ज आहेच..विंडीजच्या संघाने १९९४ साली मोहाली येथे २४३ धावांनी कसोटी सामना जिंकला होता. त्यानंतर ते भारतात दहा कसोटी सामने खेळले आणि त्यापैकी २ ड्रॉ करण्यात यशस्वी राहिले. ८ सामने त्यांनी गमावले आहेत. २०१८ मध्ये विंडीजचा संघ शेवटचा भारत दौऱ्यावर आला होता आणि त्या संघातील रोस्टन चेस, शे होप व जोमेल वॉरिकन हे तीनच खेळाडू या दौऱ्यावर खेळत आहेत. त्यांच्यासोबत जॉन कॅम्बेल हा अफगाणिस्तानविरुद्धच्या लखनौ येथे झालेल्या कसोटीत खेळला होता, तोही या संघाचा सदस्य आहे..या कसोटीत भारताचा अष्टपैलू खेळाडू रवींद्र जडेजा याला रेकॉर्ड करण्याची संधी आहे. ११४ धावा करताच तो कसोटी क्रिकेटमध्ये ४००० धावा अन् ३०० विकेट्स घेणारा चौथा खेळाडू बनेल. यापूर्वी इयान बॉथम, कपिल देव व डॅनिएल व्हिटोरी यांनी हा विक्रम केलाय. विंडीजचा जॉन कॅम्बेल याला कसोटीत १००० धावा करण्यासाठी फक्त ६ धावा हव्या आहेत. भारतीय संघाने या दशकात घरच्या मैदानावर ३३ कसोटी मालिका जिंकल्या आहेत आणि फक्त ४ मध्ये हार पत्करावी लागली आहे..भारत मागच्या वेळेस घरच्या मैदानावर खेळला होता, तेव्हा त्यांना न्यूझीलंडकडून दारूण पराभव पत्करावा लागला होता. त्या पराभवामुळे जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या फायनलमध्ये भारताला पोहोचता आले नव्हते. तो पराभव विसरून टीम इंडिया नव्या सुरुवातीसाठी मैदानावर उतरली आहे, पण मनात कुठेतरी त्या पराभवाच्या कटू आठवणी असणार आहेत. या खेळपट्टीवर पहिल्या सत्रात जलदगती गोलंदाजांना मदत मिळणार हे माहित असतानाही वेस्ट इंडिजने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. टीम इंडिया या सामन्यात तीन फिरकीपटू, दोन जलदगती गोलंदाज आणि एक ऑल राऊंडरसह मैदानावर उतरली आहे..भारताचा संघ - लोकेश राहुल, यशस्वी जैस्वाल, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, नितीश कुमार रेड्डी, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, वॉशिंग्टन सुंदर.IND vs WI 1st Test: खेळपट्टी अन् वातावरण पाहता... ! शुभमन गिलने Playing XI बाबत दिले संकेत, पहिल्या कसोटीसाठी कसा असेल संघ?