IND vs WI 1st Test Live: जसप्रीत बुमराहचा परफेक्ट यॉर्कर, नोंदवला मोठा विक्रम! जवागल श्रीनाथशी बरोबरी, मोडला कपिल देव यांचा विक्रम

India vs West Indies 1st Test Marathi Update scorecard : भारतीय संघाने अहमदाबाद कसोटीत वेस्ट इंडिजचा पहिला डाव १६२ धावांवर गुंडाळला. मोहम्मद सिराजने ४ विकेट्स घेऊन वेस्ट इंडिजला पहिल्या सत्रातच बॅकफूटवर फेकले होते. त्याला जसप्रीत बुमरहाने ३, तर कुलदीप यादवने २ विकेट घेऊन चांगली साथ दिली. वॉशिंग्टन सुंदरनेही एक बळी टिपला आणि विंडीजचा डाव ४४.१ षटकांत गडगडला. जसप्रीतने अप्रतिम यॉर्कर टाकून जस्टीन ग्रेव्हिसचा त्रिफळा उडवला अन् मोठ्या विक्रमाला गवसणी घातली..मोहम्मद सिराजने आजच्या सामन्यात ४० धावांत ४ विकेट्स घेतल्या आणि ही त्याची भारतातील कसोटीतील सर्वोत्तम कामगिरी ठरली. यापूर्वी मागच्या वर्षी इंग्लंडविरुद्ध त्याने ८४ धावांत ४ विकेट्स घेतल्या होत्या. जसप्रीत बुमराह घरच्या मैदानावर विंडीजविरुद्ध पहिलीच कसोटी खेळतोय आणि त्याने आजच्या सामन्यात ३ विकेट्स घेऊन घरच्या मैदानावर कसोटीत ५० विकेट्स पूर्ण केल्या..IND vs WI 1st Test Live: दुबईहून 'हॉटसीट'...! Ravi Shastri असं काही म्हणाले, ज्याने पाकिस्तानच्या बुडाला लागली आग, Video.जसप्रीत बुमराहने कोणत्या देशात किती विकेट ( कसोटी)६४ - ऑस्ट्रेलियात ( २३ इनिंग्ज)५१ - इंग्लंड ( २२ इनिंग्ज)५० - भारत ( २४ इनिंग्ज)३८ - दक्षिण आफ्रिका ( १५ इनिंग्ज)१३ - वेस्ट इंडिज ( ४ इनिंग्ज)०७ - न्यूझीलंड ( ४ इनिंग्ज) .२०२५ मध्ये कसोटीत सर्वाधिक त्रिफळाचीत करणारे गोलंदाज१२ - जसप्रीत बुमराह९ - मोहम्मद सिराज९ -शेमार जोसेफ७ - मिचेल स्टार्क६ - स्कॉट बोलंड व जोमेल वॉरिकन.जसप्रीत बुमराह घरच्या मैदानावर ५०+ कसोटी विकेट्स घेणारा २७वा भारतीय गोलंदाज ठरला. पण, त्याने सर्वात कमी म्हणजेच २४ इनिंग्जमध्ये हा टप्पा गाठून जलदगती गोलंदाज जवागल श्रीनाथच्या विक्रमाशी बरोबरी केली. कपिल देव ( २५), इशांत शर्मा ( २७) व मोहम्मद शमी ( २७) यांनी हा पराक्रम केला आहे. पण, जसप्रीतने सर्वात कमी चेंडूंत १७५७ हा टप्पा गाठला आहे. .आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक त्रिफळाचीत घेणारे भारतीय गोलंदाज१८६ - अनिल कुंबळे ( ४९९ इनिंग्ज)१६७- कपिल देव ( ४४८ इनिंग्ज)१५१ - आर अश्विन ( ३७९ इनिंग्ज)१४७ - जसप्रीत बुमराह ( २५४ इनिंग्ज)१४५ - रवींद्र जडेजा ( ४२७ इनिंग्ज ).IND vs WI 1st Test Live: W,W,W! मोहम्मद सिराजने 'सापळा' रचला, ब्रेंडन किंगचा उडवला त्रिफळा! विंडीजला चार धक्के, Video .