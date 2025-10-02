Cricket

IND vs WI 1st Test Live: जसप्रीत बुमराहचा परफेक्ट यॉर्कर, नोंदवला मोठा विक्रम! जवागल श्रीनाथशी बरोबरी, मोडला कपिल देव यांचा विक्रम

India vs West Indies 1st Test Marathi News : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज पहिल्या कसोटी सामन्यात जसप्रीत बुमराहने भल्याभल्या दिग्गजांना मागे टाकत ऐतिहासिक विक्रम केला आहे. जस्टिन ग्रिव्ह्सला टाकलेल्या परफेक्ट यॉर्करवर बाद करत त्याने मोठा पराक्रम केला.
Jasprit Bumrah celebrates after bowling Justin Greaves with a perfect yorker

Swadesh Ghanekar
India vs West Indies 1st Test Marathi Update scorecard : भारतीय संघाने अहमदाबाद कसोटीत वेस्ट इंडिजचा पहिला डाव १६२ धावांवर गुंडाळला. मोहम्मद सिराजने ४ विकेट्स घेऊन वेस्ट इंडिजला पहिल्या सत्रातच बॅकफूटवर फेकले होते. त्याला जसप्रीत बुमरहाने ३, तर कुलदीप यादवने २ विकेट घेऊन चांगली साथ दिली. वॉशिंग्टन सुंदरनेही एक बळी टिपला आणि विंडीजचा डाव ४४.१ षटकांत गडगडला. जसप्रीतने अप्रतिम यॉर्कर टाकून जस्टीन ग्रेव्हिसचा त्रिफळा उडवला अन् मोठ्या विक्रमाला गवसणी घातली.

