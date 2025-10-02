IND vs WI 1st Test Live: बॅटच्या 'फुगीर' भागाने केला घात, जॉन कॅम्बेल नाट्यमयरित्या बाद; जसप्रीत बुमराहच्या चेंडूवर असं काय घडलं?

India vs West Indies 1st Test Marathi Update scorecard : भारत-वेस्ट इंडिज पहिल्या कसोटीत पाहुण्या विंडीजने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. अहमदाबादच्या स्टेडियमच्या खेळपट्टीवर गवत दिसत असल्याने पहिल्या सत्रात फलंदाजी करणे अवघड आहे. तरीही विंडीजने चौथ्या डावाचा विचार करून हे धाडस केले. ते तीन फिरकीपटूंसह मैदानावर उतरले आहेत. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील ही भारतातील पहिलीच कसोटी मालिका आहे. मोहम्मद सिराज व जसप्रीत बुमराह यांनी भारताला यश मिळवून देताना विंडीजच्या दोन्ही सलामीवीरांना मागे पाठवले..आशिया चषक जिंकून तीन दिवसात गिल, जसप्रीत बुमराह व कुलदीप यादव कसोटी खेळण्यासाठी मैदानावर उतरले आहेत. भारतीय संघही कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा व वॉशिंग्टन सुंदर या तीन फिरकीपटूंसह उतरला आहे. त्यांच्यासोबतीला जसप्रीत बुमराह व मोहम्मद सिराज या जलदगती गोलंदाजांसह नितीश कुमार रेड्डी हा अष्टपैलू खेळाडू प्लेइंग इलेव्हनमध्ये आहे..IND vs WI Test Series: दोन कसोटींच्या मालिकेनंतर पुढची १०० वर्ष भारत-वेस्ट इंडिज मालिका होऊ शकणार नाही; जाणून घ्या कारण .१९९४ नंतर विंडीजने भारतात खेळलेल्या १० पैकी ८ कसोटी गमावल्या आहेत, तर २ ड्रॉ खेळल्या आहेत. भारताला मागील कसोटी मालिकेत घरच्या प्रेक्षकांसमोर न्यूझीलंडकडून लाजीरवाणा पराभव पत्करावा लागला होता. जागतिक कसोटी अजिंक्यपद २०२५-२५ स्पर्धेच्या पर्वात भारतीय संघ सध्या तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. ऑस्ट्रेलिया १०० टक्के गुणांसह अव्वल, तर श्रीलंका ६६.७ टक्क्यांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारताचे ४६.७ टक्के आहेत, तर विंडीज WTC च्या या पर्वातील पहिलीच कसोटी मालिका खेळतोय. .जॉन कॅम्बेल व तेजनारायण चंद्रपॉल ही जोडी सलामीला आली आणि चौथ्या षटकात मोहम्मद सिराजने भारताला यश मिळवून दिले. चंद्रपॉल ११ चेंडूंत शून्यावर झेलबाद झाला. त्यानंतर जसप्रीत बुमराहने दुसरा सलामीवीर कॅम्बेल यालाही माघारी पाठवले. विंडीजचे दोन्ही सलामीवीर २० धावांवर तंबूत परतले. कॅम्बेलची विकेट जरा विचित्र राहिली. चेंडू त्याच्या बॅटच्या बाजूने गेला, परंतु बॅटच्या मागच्या बाजूला तो घासला गेला. त्याचवेळी बॅटचा पॅडशी संपर्क झाला होता. पण, चेंडू बॅटच्या मागच्या बाजूला लागून वळताना दिसला अन् तिसऱ्या अम्पयारने कॅम्बेलला बाद दिले. .India XI : लोकेश राहुल, यशस्वी जैस्वाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंग्टन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराजWest Indies XI : तेजनारायण चंद्रपॉल, जॉन कॅम्बेल, एलिक अथानाझे, ब्रेंडन किंग, शे होप, रॉस्टन चेस, जस्टीन ग्रीव्हीस, जोमेल वॉरिकन, खेरी पिएरे, जॉहन लायने, जेडन सिल्स .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.