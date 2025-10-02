Cricket

IND vs WI 1st Test Live: बॅटच्या 'फुगीर' भागाने केला घात, जॉन कॅम्बेल नाट्यमयरित्या बाद; जसप्रीत बुमराहच्या चेंडूवर असं काय घडलं?

India vs West Indies 1st Test Marathi News : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज पहिल्या कसोटीच्या पहिल्याच सत्रात भारतीय गोलंदाजांनी जबरदस्त सुरुवात केली आहे. टॉस जिंकून फलंदाजी निवडलेल्या विंडीजला जसप्रीत बुमराह आणि मोहम्मद सिराज यांनी जबर धक्का दिला. विशेष म्हणजे जॉन कॅम्पबेलचा बाद होण्याचा प्रकार अनोखा ठरला.
Jasprit Bumrah and Mohammed Siraj removed West Indies’ openers early

Jasprit Bumrah and Mohammed Siraj removed West Indies’ openers early

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs West Indies 1st Test Marathi Update scorecard : भारत-वेस्ट इंडिज पहिल्या कसोटीत पाहुण्या विंडीजने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. अहमदाबादच्या स्टेडियमच्या खेळपट्टीवर गवत दिसत असल्याने पहिल्या सत्रात फलंदाजी करणे अवघड आहे. तरीही विंडीजने चौथ्या डावाचा विचार करून हे धाडस केले. ते तीन फिरकीपटूंसह मैदानावर उतरले आहेत. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील ही भारतातील पहिलीच कसोटी मालिका आहे. मोहम्मद सिराज व जसप्रीत बुमराह यांनी भारताला यश मिळवून देताना विंडीजच्या दोन्ही सलामीवीरांना मागे पाठवले.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Mohammed Siraj
Jasprit Bumrah
wtc
World Test Championship
Team India Squad
West Indies Cricket Team
cricket academy
IND vs WI Test Series

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com