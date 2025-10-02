IND vs WI 1st Test Live: W,W,W,W! छा गए 'मियां भाई'; Mohammed Siraj ने मोडला मिचेल स्टार्कचा विक्रम, WTC मध्ये...

India vs West Indies 1st Test Marathi Update scorecard : मोहम्मद सिराजने भारत-वेस्ट इंडिज पहिल्या कसोटीचा पहिला दिवस गाजवला. अहमदाबाद कसोटीच्या पहिल्या दिवसाच्या पहिल्या सत्रात सिराजने ३ विकेट्स घेताना वेस्ट इंडिजचा निम्मा संघ ९० धावांत तंबूत पाठवला आणि लंच ब्रेकनंतर आणखी एक विकेट घेऊन मोठा पराक्रम केला. त्याने ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज वेगवान गोलंदाज मिचेल स्टार्कचा विक्रम मोडला. .सिराज आणि जसप्रीत बुमराह यांनी भारताला अपेक्षित सुरुवात करून दिली. सिराजने त्याचा पहिला स्पेल ७-३-१९-३ असा टाकून विंडीजचे कंबरडे मोडले. त्याला जसप्रीत व कुलदीप यादवच्या प्रत्येकी १ विकेटची साथ मिळाली आणि वेस्ट इंडिजचा निम्मा संघ तंबूत परतला. टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा विंडीजचा हट्ट् त्यांच्याच अंगलट आला..IND vs WI 1st Test Live: W,W,W! मोहम्मद सिराजने 'सापळा' रचला, ब्रेंडन किंगचा उडवला त्रिफळा! विंडीजला चार धक्के, Video .जॉन कॅम्बेल ( ८), तेजनारायण चंद्रपॉल ( ०), एलिक आथानाझे ( १२), ब्रेडन किंग ( १३), कर्णधार रॉस्टन चेस ( २४) व शे होप ( २६) हे पटापट माघारी परतले. चेस व होप या जोडीने ७० चेंडूंत ४८ धावांची भागीदारी करून विंडीजचा डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला होता. पण,कुलदीप यादवने हा अडथळा दूर केला. लंच ब्रेक झाला तेव्हा विंडीजच्या ५ बाद ९० धावा झाल्या होत्या..दुसऱ्या सत्रात सिराजने विंडीजला आणखी एक धक्का देताना चेसला यष्टिरक्षक ध्रुव जुरेलच्या हाती झेलबाद केले. या विकेटसह सिराजने जागतिक कसोटी अजिंक्यपप स्पर्धा २०२५-२७ च्या पर्वात मिचेल स्टार्कचा विक्रम मोडला. WTC 2025-27 मध्ये सर्वाधिक विकेट घेणाऱ्या गोलंदाजांमध्ये सिराज ( ३०) अव्वस स्थानी आला आहे. स्टार्कच्या नावावर २९ विकेट्स आहेत..या वर्षात कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक विकेट घेणाऱ्या गोलंदाजांमध्ये मोहम्मद सिराज दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. झिम्बाब्वेच्या ब्लेसिंग मुझारबानीने या वर्षात ३६ विकेट्स घेतल्या आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.