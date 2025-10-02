Cricket

IND vs WI 1st Test Live: W,W,W,W! छा गए 'मियां भाई'; Mohammed Siraj ने मोडला मिचेल स्टार्कचा विक्रम, WTC मध्ये...

India vs West Indies 1st Test Marathi News : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज पहिल्या कसोटीमध्ये मोहम्मद सिराजने मिचेल स्टार्कचा विक्रम मोडला. सिराजच्या गोलंदाजीने भारताला पहिल्या डावात फायदा मिळवून दिला.
Mohammed Siraj has overtaken Mitchell Starc as the leading wicket-taker in the 2025 World Test Championship

Swadesh Ghanekar
India vs West Indies 1st Test Marathi Update scorecard : मोहम्मद सिराजने भारत-वेस्ट इंडिज पहिल्या कसोटीचा पहिला दिवस गाजवला. अहमदाबाद कसोटीच्या पहिल्या दिवसाच्या पहिल्या सत्रात सिराजने ३ विकेट्स घेताना वेस्ट इंडिजचा निम्मा संघ ९० धावांत तंबूत पाठवला आणि लंच ब्रेकनंतर आणखी एक विकेट घेऊन मोठा पराक्रम केला. त्याने ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज वेगवान गोलंदाज मिचेल स्टार्कचा विक्रम मोडला.

