IND vs WI 1st Test Live: W,W,W! मोहम्मद सिराजने 'सापळा' रचला, ब्रेंडन किंगचा उडवला त्रिफळा! विंडीजला चार धक्के, Video

India vs West Indies 1st Test Marathi Update scorecard : भारतीय गोलंदाजांनी वेस्ट इंडिजला पहिल्या सत्रात बॅकफूटवर फेकले आहे. मोहम्मद सिराजने ( Mohammed Siraj) तीन विकेट्स घेताना विंडीजची अवस्था ४ बाद ४२ अशी केली आहे. सिराजने आधी सलामीवीरांना त्रास दिला आणि नंतर भारताविरुद्ध नेहमीच चांगली कामगिरी करणाऱ्या ब्रेंडन किंगला त्रिफळाचीत केले. त्याचा इन-स्विंगर किंगला पूर्णपणे चकवणारा ठरला. .टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय वेस्ट इंडिजच्या अंगलट आला. वेस्ट इंडिजचे आघाडीचे तीन फलंदाज ३९ धावांवर माघारी पाठवून भारताने सामन्यावर पकड घेतली. भारतीय संघ आजच्या सामन्यात तीन फिरकीपटू, दोन जलदगती गोलंदाज आणि एक अष्टपैलूसह ५ फलंदाज अशा रणनीतीने मैदानावर उतरला..IND vs WI 1st Test Live: बॅटच्या 'फुगीर' भागाने केला घात, जॉन कॅम्बेल नाट्यमयरित्या बाद; जसप्रीत बुमराहच्या चेंडूवर असं काय घडलं?.मोहम्मद सिराजने चौथ्या षटकात तेजनारायण चंद्रपॉल याला भोपळ्यावर माघारी पाठवले. जॉन कॅम्बेल चांगला खेळत होता, परंतु जसप्रीत बुमराहच्या गोलंदाजीवर त्याची एकाग्रता भंग झाली. बॅटचा मागच्या फुगीर भागाला चेंडू घासून यष्टिरक्षक ध्रुव जुरेलच्या हाती विसावला. मैदानावरील अम्पायरने त्याला नाबाद दिले होते, परंतु तिसऱ्या अम्पायरने वारंवार रिप्ले पाहून कॅम्बेल बाद असल्याचे जाहीर केले..कॅम्बेल ८ धावांवर झेलबाद झाल्यानंतर मोहम्मद सिराजने पुन्हा दणके दिले. त्याने ब्रेंडन किंगचा सापळा रचून त्रिफळा रचला.. चेंडू एकाच टप्प्यावर ठेवून ब्रेंडन किंगला त्याने गुंतवून ठेवले. चौथा चेंडूची त्याच टप्प्यावर फेकला, परंतु त्याची किंचित बदलली आणि ब्रेंडन किंगला तो चेंडू सोडणे महागात पडले. ब्रेंडन किंगचा त्रिफळा उडाला. .IND vs WI Test Series: दोन कसोटींच्या मालिकेनंतर पुढची १०० वर्ष भारत-वेस्ट इंडिज मालिका होऊ शकणार नाही; जाणून घ्या कारण .किंग १२ धावांवर त्रिफळाचीत झाल्यानंतर सिराजने त्याच्या पुढच्या षटकात एलिक अथानाला ( १२) स्लिपमध्ये लोकेश राहुलकरवी झेलबाद केले आणि विंडिजला ४२ धावांवर चौथा धक्का दिला. सिराजने त्याच्या पहिल्या स्पेलमध्ये ७-३-१९-३ अशी सुंदर गोलंदाजी केली.