Cricket

IND vs WI 1st Test Live: W,W,W! मोहम्मद सिराजने 'सापळा' रचला, ब्रेंडन किंगचा उडवला त्रिफळा! विंडीजला चार धक्के, Video

India vs West Indies 1st Test Marathi News : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज पहिल्या कसोटीच्या सकाळच्या सत्रात मोहम्मद सिराजने जबरदस्त माऱ्याने विंडीजचा डाव हादरवून टाकला. सिराजने तीन विकेट्स टिपत वेस्ट इंडिजला ४२/४ अशी अवस्था केली.
Mohammed Siraj Dismantles West Indies Batting with Three Early Wickets

Mohammed Siraj Dismantles West Indies Batting with Three Early Wickets

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs West Indies 1st Test Marathi Update scorecard : भारतीय गोलंदाजांनी वेस्ट इंडिजला पहिल्या सत्रात बॅकफूटवर फेकले आहे. मोहम्मद सिराजने ( Mohammed Siraj) तीन विकेट्स घेताना विंडीजची अवस्था ४ बाद ४२ अशी केली आहे. सिराजने आधी सलामीवीरांना त्रास दिला आणि नंतर भारताविरुद्ध नेहमीच चांगली कामगिरी करणाऱ्या ब्रेंडन किंगला त्रिफळाचीत केले. त्याचा इन-स्विंगर किंगला पूर्णपणे चकवणारा ठरला.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Mohammed Siraj
Jasprit Bumrah
icc world test championship
test cricket
cricket news today
IND vs WI Test Series

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com