IND vs WI 1st Test Live: दोघंही वेडे! साई सुदर्शन-लोकेश राहुल एकाच दिशेला पळाले; विंडीजचे खेळाडूही गोंधळले, बघा पुढे काय घडले Video Viral

India vs West Indies 1st Test Marathi Update scorecard : भारत-वेस्ट इंडिज पहिल्या कसोटीवर यजमानांची पकड दिसतेय. मोहम्मद सिराज व जसप्रीत बुमराहच्या भेदक माऱ्यासमोर विंडीजचा पहिला डाव १६२ धावांवर गुंडाळला गेला. त्यानंतर यशस्वी जैस्वाल व लोकेश राहुल यांनी चांगली सुरुवात करून दिली. भारताने ३१ षटकांत २ बाद १०८ धावा केल्या होत्या आणि या खेळीदरम्यान एक मजेशीर किस्सा घडलेला पाहायला मिळाला. साई सुदर्शनमुळे विंडीजला आयती विकेट मिळण्याची संधी मिळाली आणि पुढे....भारतीय संघाने अहमदाबाद कसोटीत वेस्ट इंडिजचा पहिला डाव १६२ धावांवर गुंडाळला. मोहम्मद सिराजने ४ विकेट्स घेतल्या. त्याला जसप्रीतने ३, तर कुलदीप यादवने २ विकेट घेऊन चांगली साथ दिली. वॉशिंग्टन सुंदरनेही एक बळी टिपला. सिराजने आजच्या सामन्यात ४० धावांत ४ विकेट्स घेतल्या आणि ही त्याची भारतातील कसोटीतील सर्वोत्तम कामगिरी ठरली. .IND vs WI 1st Test Live: जसप्रीत बुमराहचा परफेक्ट यॉर्कर, नोंदवला मोठा विक्रम! जवागल श्रीनाथशी बरोबरी, मोडला कपिल देव यांचा विक्रम.जसप्रीत घरच्या मैदानावर विंडीजविरुद्ध पहिलीच कसोटी खेळतोय आणि त्याने आजच्या सामन्यात ३ विकेट्स घेऊन घरच्या मैदानावर कसोटीत ५० विकेट्स पूर्ण केल्या. प्रत्युत्तरात मैदानावर उतरलेल्या भारताला यशस्वी व लोकेशने ६८ धावांची सलामी दिली. जेडन सिल्सने भारताला पहिला धक्का दिला. यशस्वी ५४ चेंडूंत ७ चौकारांसह ३६ धावांवर शे होपला झेल देऊन माघारी परतला. .साई सुदर्शनने ऑस्ट्रेलिया अ विरुद्धच्या कसोटीत चांगली कामगिरी करून दाखवली होती आणि त्यामुळे त्याच्याकडून अपेक्षा होत्या. पण, साई आंतरराष्ट्रीय कसोटीत पुन्हा अपयशी ठरताना दिसतोय. रॉस्टन चेसने त्याच्या पहिल्याच षटकात सुदर्शनला ७ धावांवर पायचीत केले. चेसच्या चेंडूवर डाव्या बाजूला फटका मारायला गेला, परंतु चेंडू खूपच खाली राहिला आणि त्याच्या थायपॅडवर आदळला. त्यामुळे त्याला पायचीत होऊन माघारी जावे लागले..पण, सुदर्शनने बाद होण्यापूर्वी केएल राहूलची विकेट पाडली असती. खरी पिएरेच्या गोलंदाजीवर सुदर्शनने चेंडू मनगटाने डाव्या बाजूला टोलवला आणि धाव घेण्यासाठी थोडा पुढे आला. तोपर्यंत नॉन स्ट्रायकर एंडवरून लोकेश भरपूर पुढे आला होता. पण, सुदर्शन चेंडूकडेच पाहत उभा होता आणि हे पाहून लोकेश पुन्हा नॉन स्ट्रायकर एंडकडे पळायला लागला. तोपर्यंत सुदर्शनही त्याच दिशेने पळाला. हे सर्व गोंधळाचे होते आणि लोकेश आधी क्रिजवर पोहोचलेला पाहून सुदर्शन माघारी फिरला. नशीबाने विंडीजला दोघांपैकी एकालाही रन आऊट करता आले नाही.