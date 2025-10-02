Cricket

IND vs WI 1st Test Live: दोघंही वेडे! साई सुदर्शन-लोकेश राहुल एकाच दिशेला पळाले; विंडीजचे खेळाडूही गोंधळले, बघा पुढे काय घडले Video Viral

India vs West Indies 1st Test Marathi News : पहिल्या कसोटीत एक असा प्रसंग घडला की पाहणाऱ्यांसह वेस्ट इंडिजचे खेळाडूही गोंधळले. भारताच्या डावात साई सुदर्शन आणि लोकेश राहुल हे एकमेकांना कॉल देण्यात चुकले आणि दोघेही एकाच दिशेने धावायला लागले.
India vs West Indies 1st Test Marathi Update scorecard : भारत-वेस्ट इंडिज पहिल्या कसोटीवर यजमानांची पकड दिसतेय. मोहम्मद सिराज व जसप्रीत बुमराहच्या भेदक माऱ्यासमोर विंडीजचा पहिला डाव १६२ धावांवर गुंडाळला गेला. त्यानंतर यशस्वी जैस्वाल व लोकेश राहुल यांनी चांगली सुरुवात करून दिली. भारताने ३१ षटकांत २ बाद १०८ धावा केल्या होत्या आणि या खेळीदरम्यान एक मजेशीर किस्सा घडलेला पाहायला मिळाला. साई सुदर्शनमुळे विंडीजला आयती विकेट मिळण्याची संधी मिळाली आणि पुढे...

