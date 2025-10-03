IND vs WI 1st Test Live: लोकेश राहुलचे शतक! भारताची मजबूत आघाडीच्या दिशेने वाटचाल, घरच्या मैदानावर ३२११ दिवसांनी सेंच्युरी

IND vs WI 1st Test Live Marathi Scoreboard News : भारतीय संघातील अनुभवी फलंदाज लोकेश राहुल ( KL Rahul) याने कसोटीतील ११ वे शतक पूर्ण केले. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर वेस्ट इंडिजच्या पहिल्या डावातील १६२ घावांच्या प्रत्युत्तरात भारताने आघाडी घेतली आहे. लोकेशने भारताच्या डावाला सुरेख आकार दिला. काल पायाला क्रॅम्प आल्याने त्याला वैद्यकीय उपचार घ्यावे लागले होते, तरीही तो मैदानावर उभा राहिला. त्याने कर्णधार शुभमन गिलसह ९८ धावांची भागीदारी करून भारताला आघाडी मिळवून दिली. .मोहम्मद सिराजने ४, तर जसप्रीत बुमराहने ३ विकेट्स घेऊन विंडीजचा पहिला डाव १६२ धावांवर गुंडाळला. भारताचे आघाडीचे दोन फलंदाज, यशस्वी जैस्वाल ( ३६) व साई सुदर्शन ( ७) बाद झाले. त्यानंतर लोकेश व गिल यांनी भारताचा डाव सावरला. दोघांनी अर्धशतक झळकावली. पण, गिल चुकीचा फटका मारून ५० धावेवर झेलबाद झाला. लोकेश मैदानावर शड्डू ठोकून उभाच होता. त्याने १९० चेंडूंत १२ चौकारांसह १०० धावा पूर्ण केल्या. .IND vs WI 1st Test Live: अरे आताच फिफ्टी झाली होती, कशाला घाई केली! Shubman Gill चा चुकीचा फटका अन् विंडीजला मिळाली विकेट.लोकेशने ९४ इनिंग्जमध्ये सलामीवीर म्हणून १० कसोटी शतकं झळकावली आहेत, जी गौतम गंभीर व रोहित शर्मा यांच्यापेक्षा जास्त आहेत. भारतीय सलामीवीर म्हणून कसोटीत सर्वाधिक ३३ शतकं सुनील गावस्कर यांच्या नावावर आहे, त्यानंतर वीरेंदर सेहवाग (२२) ,मुरली विजय ( १२) व लोकेश राहुल ( १०) यांचा क्रमांक येतो. त्याने ३२११ दिवसांनंतर भारतात शतक पूर्ण केले. भारताने दुसऱ्या दिवसाच्या लंच ब्रेकपर्यंत ३ बाद २१८ धावा करून ५६ धावांची आघाडी घेतली आहे..केएल राहुलचे सर्व कसोटी शतके११० विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, २०१५१०८ विरुद्ध श्रीलंका, कोलंबो, २०१५१५८ विरुद्ध वेस्ट इंडिज, किंग्स्टन, २०१६१९९ विरुद्ध इंग्लंड, चेन्नई, २०१६१४९ विरुद्ध इंग्लंड, द ओव्हल, २०१८१२९ विरुद्ध इंग्लंड, लॉर्ड्स, २०२११२३ विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, सेंच्युरियन, २०२११०१ विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, सेंच्युरियन, २०२३१३७ विरुद्ध इंग्लंड, लीड्स, २०२५१०० विरुद्ध इंग्लंड, लॉर्ड्स, २०२५१००* विरुद्ध वेस्ट इंडिज, अहमदाबाद, २०२५.KL Rahul Test Statsलोकेश राहुलने या कसोटीपूर्वी ६३ कसोटी सामन्यांत ३७८९ धावा केल्या होत्या. त्यात १० शतकं व १९ अर्धशतकांचा समावेश होता. ऑस्ट्रेलिया अ संघाविरुद्ध नुकत्याच झालेल्या सामन्यात त्याने नाबाद १७६ धावांची खेळी केली होती. इंग्लंड दौऱ्यावरही त्याने सातत्यपूर्ण कामगिरी केली होती..ICC Women's World Cup 2025: पाकिस्तानी फलंदाजाची फजिती! चेंडू सोडला, पण बॅटने बेल्स उडवल्या; ICC ने पोस्ट केला Video अन् लपवावं लागलं तोंड....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.