Cricket

IND vs WI 1st Test Live: लोकेश राहुलचे शतक! भारताची मजबूत आघाडीच्या दिशेने वाटचाल, घरच्या मैदानावर ३२११ दिवसांनी सेंच्युरी

India vs West Indies 1st Test Marathi News : पहिल्या कसोटी सामन्यात लोकेश राहुलने दमदार शतक झळकावत टीम इंडियाला मजबूत स्थितीत पोहोचवले आहे. त्याने संयमी खेळी करत वेस्ट इंडिजच्या माऱ्याला तोंड दिले आणि भारतीय डावाला स्थिरता मिळवून दिली.
KL Rahul century against West Indies in 1st Test

KL Rahul century against West Indies in 1st Test

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

IND vs WI 1st Test Live Marathi Scoreboard News : भारतीय संघातील अनुभवी फलंदाज लोकेश राहुल ( KL Rahul) याने कसोटीतील ११ वे शतक पूर्ण केले. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर वेस्ट इंडिजच्या पहिल्या डावातील १६२ घावांच्या प्रत्युत्तरात भारताने आघाडी घेतली आहे. लोकेशने भारताच्या डावाला सुरेख आकार दिला. काल पायाला क्रॅम्प आल्याने त्याला वैद्यकीय उपचार घ्यावे लागले होते, तरीही तो मैदानावर उभा राहिला. त्याने कर्णधार शुभमन गिलसह ९८ धावांची भागीदारी करून भारताला आघाडी मिळवून दिली.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
test cricket
West Indies Cricketer
cricket news today
KL Rahul
IND vs WI Test Series

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com