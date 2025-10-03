IND vs WI 1st Test Live: KL Rahul ने शतकानंतर का वाजवली शिट्टी? या नव्या सेलिब्रेशनमागचं नेमकं कारण काय?

IND vs WI 1st Test Live Marathi Scoreboard News : लोकेश राहुलने खणखणीत शतक झळकावून भारताला दुसऱ्या दिवसाच्या लंच ब्रेकपर्यंत ५६ धावांची आघाडी मिळवून दिली आहे. वेस्ट इंडिजचा पहिला डाव १६२ धावांवर गडगडल्यानंतर भारताने दुसऱ्या दिवसाच्या पहिल्या सत्रात २ बाद २१८ धावा केल्या आहेत. त्यात KL Rahul च्या १०० धावा आहेत. त्याने शतकानंतर पूर्वीसारखे कानात बोट घालून टीकाकारांना उत्तर दिले नाही, तर चक्क शिट्टी वाजवली. त्याच्या या सेलिब्रेशनमागचं कारण नेमकं कुणालाच समजलं नाही, परंतु त्याची उत्सुकता मात्र वाढली आहे..वेस्ट इंडिजच्या १६२ धावांमध्ये जस्टीन ग्रीव्ह्सने ( ३२) सर्वाधिक धावा केल्या. मोहम्मद सिराजने चार, जसप्रीत बुमराहने ३ विकेट्स घेतल्या. कुलदीप यादवच्या नावावर २, तर वॉशिंग्टन सुंदरच्या नावावर १ बळी आहे. भारताला यशस्वी जैस्वाल व लोकेश यांनी चांगली सुरुवात करून दिली. यशस्वी ३६ धावांवर बाद झाल्यानंतर साई सुदर्शनही ( ७) अपयशी ठरला. त्यानंतर लोकेश व कर्णधार शुभमन गिल यांनी ९८ धावांची भागीदारी केली..IND vs WI 1st Test Live: लोकेश राहुलचे शतक! भारताची मजबूत आघाडीच्या दिशेने वाटचाल, घरच्या मैदानावर ३२११ दिवसांनी सेंच्युरी.गिल १०० चेंडूंत ५ चौकारांसह ५० धावांवर बाद झाला. भारतात कर्णधार म्हणून पदार्पणाच्या कसोटीत ५० धावा करणारा गिल हा दुसरा भारतीय कर्णधार ठरला. यापूर्वी सुनील गावस्कर यांनी १९७८ साली वानखेडेवर वेस्ट इंडिजविरुद्ध २०५ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर लोकेशने १९७ चेंडूंत शतक पूर्ण केले. २०१६ नंतर ( १९९ वि. इंग्लंड, चेन्नई) भारतात हे पहिलेच शतक झळकावले. .भारतीय सलामीवीर म्हणून हे त्याचे १० वे शतक ठरले आणि त्याने रोहित शर्मा व गौतम गंभीर ( ९ शतकं) यांचा कसोटीतील हा विक्रम मोडला. ३२११ दिवसानंतर लोकेशने भारतीय मैदानावर कसोटी शतक झळकावले. यापूर्वी मोहिंदर अमरनाथ यांनी २८८६ दिवसानंतर भारतात शतक झळकावले होते. .लोकेशने शतकानंतर वेगळेच सेलिब्रेशन केलं. लोकेश यापूर्वी कानात बोट घालून सेलिब्रेशन करताना पाहायला मिळाला आहे. पण, यावेळी त्याने शिट्टी मारून सेलिब्रेशन केले. घरच्या मैदानात ९ वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर शतक आल्यामुळे त्याने कदाचित हे वेगळे सेलिब्रेशन केले असावे असा अंदाज आहे..IND vs WI 1st Test Live: अरे आताच फिफ्टी झाली होती, कशाला घाई केली! Shubman Gill चा चुकीचा फटका अन् विंडीजला मिळाली विकेट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.