IND vs WI 1st Test Live: रवींद्र जडेजाने मोडला MS Dhoni चा रेकॉर्ड! आता 'हिटमॅन'चा विक्रम संकटात; ध्रुव जुरेलसह शतकी भागीदारी

IND vs WI 1st Test Live Marathi Scoreboard News : लोकेश राहुल व शुभमन गिल यांच्या उल्लेखनीय कामगिरीनंतर रवींद्र जडेजा व ध्रुव जुरेल ही जोडी मैदानावर उभी राहिली आहे. या दोघांनी वैयक्तिक अर्धशतकासह पाचव्या विकेटसाठी शतकी भागीदारी करताना भारताला १६४ धावांची आघाडी मिळवून दिली. Ravindra Jadeja ने आजच्या खेळीत महेंद्रसिंग धोनीचा मोठा विक्रम मोडला आणि आता त्याला रोहित शर्माचा विक्रम खुणावतोय. जडेजाने ७५ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले आणि त्यात ३ चौकार व ४ षटकारांचा समावेश आहे. .मोहम्मद सिराज ( ४ विकेट), जसप्रीत बुमराह ( ३ विकेट), कुलदीप यादव ( २ विकेट) यांनी विंडीजचा पहिला डाव १६२ धावांवर गुंडाळला. त्याच्या उत्तरात यशस्वी जैस्वाल व लोकेश यांनी चांगली सुरुवात करून दिली. यशस्वी ३६ धावांवर बाद झाल्यानंतर साई सुदर्शनही ( ७) अपयशी ठरला. त्यानंतर लोकेश व कर्णधार शुभमन गिल यांनी ९८ धावांची भागीदारी केली. गिल १०० चेंडूंत ५ चौकारांसह ५० धावांवर बाद झाला. .IND vs WI 1st Test Live: KL Rahul ने शतकानंतर का वाजवली शिट्टी? या नव्या सेलिब्रेशनमागचं नेमकं कारण काय?.लोकेशने त्याचे शतक पूर्ण करताना भारताला आघाडी मिळवून दिली. भारतीय सलामीवीर म्हणून हे त्याचे १० वे शतक ठरले आणि त्याने रोहित शर्मा व गौतम गंभीर ( ९ शतकं) यांचा कसोटीतील हा विक्रम मोडला. ३२११ दिवसानंतर लोकेशने भारतीय मैदानावर कसोटी शतक झळकावले. लंच ब्रेकनंतर जोमेन वॉरिकनने भारताला धक्का दिला. लोकेश १९७ चेंडूंत १२ चौकारांसह १०० धावांवर झेलबाद झाला..रवींद्र जडेजाने मैदानावर उतरताच दोन षटकार खेचून विंडीजला हडबडून टाकले. त्यानंतर ध्रुव जुलेरनेही आक्रमक फटकेबाजी केली आणि १२.५ षटकांत अर्धशतकीय भागीदारी पूर्ण केली. यष्टीमांगे उल्लेखनीय कामगिरी केल्यानंतर ध्रुव जरेलने फलंदाजीतही आपला दम दाखवला. त्याच्या अर्धशतकाने भारतने तीनशे धावांचा टप्पा ओलांडला..IND vs WI 1st Test Live: अरे आताच फिफ्टी झाली होती, कशाला घाई केली! Shubman Gill चा चुकीचा फटका अन् विंडीजला मिळाली विकेट.जड्डूने ९०व्या षटकात जोमेलला खणखणीत षटकार खेचून MS Dhoni च्या विक्रमाशी बरोबरी केली. त्याचा हा कसोटीतील ७८ वा षटकार होता आणि त्याने ७०९६ चेंडूंत हा टप्पा गाठला. धोनीला ८१०४ चेंडूत ७८ षटकार मारता आले होते. भारताकडून कसोटीत सर्वाधिक षटकारांमध्ये रिषभ पंत व वीरेंद्र सेहवाग ( ९०) आणि रोहित शर्मा ( ८८) हे जड्डूच्या पुढे आहेत. जड्डूने आणखी एक षटकार खेचून धोनीचा विक्रम मोडला. ( Ravindra Jadeja has surpassed MS Dhoni.)दुसऱ्या दिवसाच्या चहापानाचा ब्रेक झाला, तेव्हा भारताच्या ४ बाद ३२६ धावा झाल्या आहेत आणि १६४ धावांची आघाडी घेतलीय. ध्रुव १२६ चेंडूंत ७ चौकार व २ षटकारांसह ६८ धावांवर खेळतोय.