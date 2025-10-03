Cricket

IND vs WI 1st Test Live: अरे आताच फिफ्टी झाली होती, कशाला घाई केली! Shubman Gill चा चुकीचा फटका अन् विंडीजला मिळाली विकेट

India vs West Indies 1st Test Marathi News : भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात सुरू असलेल्या पहिल्या कसोटी सामन्यात शुभमन गिलने दमदार अर्धशतक झळकावलं, पण त्याची खेळी अचानक संपुष्टात आली.
IND vs WI 1st Test Live Marathi Scoreboard News : कर्णधार म्हणून भारतात पहिलीच कसोटी खेळणाऱ्या शुभमन गिलने ( Shubman Gill) अर्धशतक झळकावले. KL Rahul सह त्याने तिसऱ्या विकेटसाठी १९३ चेंडूंत ९८ धावांची भागीदारी करून भारताला आघाडीच्या दिशेने वाटचाल करून दिली होती. पण, अर्धशतकानंतर चुकीच्या फटक्याने त्याचा घात केला. वेस्ट इंडिजला आनंद साजरा करण्याची संधी मिळाली. गिल १०० चेंडूंत ५ चौकारांसह ५० धावांवर झेलबाद झाला. पण, त्याने अनेक विक्रम मोडले.

