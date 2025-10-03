IND vs WI 1st Test Live: अरे आताच फिफ्टी झाली होती, कशाला घाई केली! Shubman Gill चा चुकीचा फटका अन् विंडीजला मिळाली विकेट

IND vs WI 1st Test Live Marathi Scoreboard News : कर्णधार म्हणून भारतात पहिलीच कसोटी खेळणाऱ्या शुभमन गिलने ( Shubman Gill) अर्धशतक झळकावले. KL Rahul सह त्याने तिसऱ्या विकेटसाठी १९३ चेंडूंत ९८ धावांची भागीदारी करून भारताला आघाडीच्या दिशेने वाटचाल करून दिली होती. पण, अर्धशतकानंतर चुकीच्या फटक्याने त्याचा घात केला. वेस्ट इंडिजला आनंद साजरा करण्याची संधी मिळाली. गिल १०० चेंडूंत ५ चौकारांसह ५० धावांवर झेलबाद झाला. पण, त्याने अनेक विक्रम मोडले..भारत-वेस्ट इंडिज पहिल्या दिवसाचा खेळ भारताच्या नावावर राहिला. नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा रॉस्टन चेसचा निर्णय विंडीजच्या अंगलट आला. मोहम्मद सिराजने ४, तर जसप्रीत बुमराहने ३ विकेट्स घेऊन विंडीजचा पहिला डाव १६२ धावांवर गुंडालला. भारतालाही काही खास सुरुवात मिळाली नाही. यशस्वी जेस्वाल ( ३६) व साई सुदर्शन ( ७) बाद झाले. लोकेश राहुलने अर्धशतक झळकावून दिवसअखेर ११४ चेंडूंत ६ चौकारांसह ५३ धावा केल्या, तर शुभमन गिल १८ धावांवर खेळत होता..ICC Women's World Cup 2025: पाकिस्तानी फलंदाजाची फजिती! चेंडू सोडला, पण बॅटने बेल्स उडवल्या; ICC ने पोस्ट केला Video अन् लपवावं लागलं तोंड....दुसऱ्या दिवसाच्या पहिल्याच षटकात केएल राहुलला जीवदान मिळाले. जेडन सिल्सच्या गोलंदाजीवर चेंडू लोकेशच्या बॅटला लागून यष्टिरक्षक व पहिल्या स्लिपच्या खेळाडूच्या मधून चौकार गेला. लोकेश व गिल या जोडीने तिसऱ्या विकेटसाठी अर्धशतकी भागीदारी करून विंडीजचं टेंशन वाढवले. गोलंदाजांना क्षेत्ररक्षकांकडून अपेक्षित साथ मिळत नसल्याने तेही निराश झाले होते.गिलने अर्धशतक पूर्ण करताना एक विक्रमही नावावर नोंदवला. .गिलच्या पदार्पणानंतर कसोटीत सर्वाधिक ३०० चौकारांचा पराक्रम कुणालाच करता आला नव्हता, जो भारतीय कर्णधारानेच केला. रिषभ पंत २८६ चौकारांसह दुसऱ्या, यशस्वी जैस्वाल २७७ चौकारांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यानंतर रोहित शर्मा ( २५७), केएल राहुल ( २२९) व विराट कोहली ( २०७) यांचा पराक्रम आहे. .अर्धशतक पूर्ण केल्यानंतर रोस्टने चेसच्या गोलंदाजीवर रिव्हर्स स्वीप मारण्याचा प्रयत्न केला, परंतु स्लिप उभ्या असलेल्या खेळाडूच्या हाती सोपा झेल गेला. गिलने उगाच घाई केली आणि विंडीजला विकेट दिली. त्याने २०२५ मध्ये कसोटीत पाचवेळा पन्नासहून अधिक धावा करताना केएल राहुल, हॅरी ब्रुक, बेन डकेट व सिन विलियम्सशी बरोबरी केली. रिषभ पंत व रवींद्र जडेजा प्रत्येकी ६ वेळा अशी कामगिरी करून आघाडीवर आहेत. .IND vs WI 1st Test Live: दोघंही वेडे! साई सुदर्शन-लोकेश राहुल एकाच दिशेला पळाले; विंडीजचे खेळाडूही गोंधळले, बघा पुढे काय घडले Video Viral.शुभमन गिलने लोकेशसह १४ डावात ५ वेळा पन्नासहून अधिक धावांची भागीदारी केली आहे. त्याने चेतेश्वर पुजारासोबतही पाचवेळा असा पराक्रम केला. यशस्वी जैस्वाल ( ७) व रोहित शर्मा ( ६) यांच्यासोबत गिलची जोडी जास्त चांगली जमली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.