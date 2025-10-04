Cricket

IND vs WI 1st Test Live: भारताचं रात्री अचानक ठरलं, जाहीर केला अचंबित करणारा निर्णय! वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या कसोटीत ड्रामा

India vs West Indies 1st Test Marathi News : पहिल्या कसोटी सामन्यात भारतीय संघाने सर्वांना आश्चर्याचा धक्का देत रात्रीच आपली डाव घोषणा केली. दुसऱ्या दिवसाअखेर भारताचा स्कोर ४४८/५ असा होता आणि रवींद्र जडेजा मैदानावर नाबाद होता.
IND vs WI 1st Test Live Marathi Scoreboard News : लोकेश राहुल, ध्रुव जुरेल व रवींद्र जडेजा यांच्या शतकांच्या जोरावर भारतीय संघाने पहिल्या कसोटीत मजबूत आघाडी घेतली. वेस्ट इंडिजच्या १६२ धावांच्या प्रत्युत्तरात भारताने दुसऱ्या दिवसअखेर ५ बाद ४४८ धावा करताना २८६ धावांची आघाडी घेतली आहे. ध्रुव जुरेल शतकानंतर बाद झाला असला तरी जड्डू १०४ धावांवर नाबाद होता आणि त्याने अनेक विक्रम मोडले.

