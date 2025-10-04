IND vs WI 1st Test Live: भारताचं रात्री अचानक ठरलं, जाहीर केला अचंबित करणारा निर्णय! वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या कसोटीत ड्रामा

IND vs WI 1st Test Live Marathi Scoreboard News : लोकेश राहुल, ध्रुव जुरेल व रवींद्र जडेजा यांच्या शतकांच्या जोरावर भारतीय संघाने पहिल्या कसोटीत मजबूत आघाडी घेतली. वेस्ट इंडिजच्या १६२ धावांच्या प्रत्युत्तरात भारताने दुसऱ्या दिवसअखेर ५ बाद ४४८ धावा करताना २८६ धावांची आघाडी घेतली आहे. ध्रुव जुरेल शतकानंतर बाद झाला असला तरी जड्डू १०४ धावांवर नाबाद होता आणि त्याने अनेक विक्रम मोडले..वेस्ट इंडिजचा पहिला डाव १६२ धावांवर गुंडाळल्यानंतर भारतीय फलंदाजांनी दमदार खेळ केला. पहिल्या कसोटी सामन्यात भारतीय संघाने निर्विवाद वर्चस्व गाजवले आहे. अहमदाबाद कसोटीच्या दुसऱ्या दिवशी लोकेश राहुल, जुरेल व रवींद्र जडेजा यांनी शतकं झळकावली..IND vs WI 1st Test Live: ध्रुव जुरेलने शतकानंतर केलेल्या सेलिब्रेशन मागचं कारण काय? स्टोरी ऐकून तुम्हालाही वाटेल अभिमान Video Viral .लोकेश ( १००) व शुभमन ( ५०) यांच्या ९८ धावांच्या भागीदारीने टीम इंडियाचा पाया मजबूत केला. त्यानंतर जुरेल व जडेजा यांनी पाचव्या विकेटसाठी ३३१ चेंडूंत विक्रमी २०६ धावा जोडल्या.रुव जुरेल २१० चेंडूंत १५ चौकार व ३ षटकारांसह १२५ धावांवर झेलबाद झाला. त्यानंतर जडेजाने त्याचे शतक पूर्ण केले. तो दुसऱ्या दिवसअखेर १७९ चेंडूंत ६ चौकार व ५ षटकारांस १०४ धावांवर खेळत होता. त्याच्यासोबतीला आता वॉशिंग्टन सुंदर ( ९) होता..पण, भारतीय संघाने दुसऱ्या दिवशी अचानक डाव घोषित केला आणि वेस्ट इंडिजला फलंदाजीला बोलावले. भारताने २८६ धावांची आघाडी घेत हा निर्णय जाहीर केला. आता वेस्ट इंडिज संघाला तीन दिवस चागंला खेळ करून भारतासमोर तगडं लक्ष्य उभं करण्याचं आव्हान आहे..ICC Women's World Cup : पाकिस्तानच्या पराभवाने टीम इंडियाची डोकेदुखी वाढवली! आता एक चूक हरमनप्रीत कौरच्या संघाला पडू शकते महागात.दरम्यान, कॅलेंडर वर्षात १९७९, १९८६ व २००७ नंतर चौथ्यांदा भारताच्या तीन किंवा त्यापेक्षा अधिक फलंदाजांनी एकाच डावात शतकं झळकावली आहेत. २०२५ मध्ये एकाच डावात तीन शतकं भारताकडून तिसऱ्यांदा झळकली आहे. इंग्लंड दौऱ्यावर लीड्समध्ये यशस्वी जैस्वाल, शुभमन गिल व रिषभ पंत यांनी, तर मँचेस्टरवर गिल, रवींद्र जडेजा व वॉशिंग्टन सुंदर यांनी अशी खेळी केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.