IND vs WI 1st Test Live: वेस्ट इंडिजचे ५ फलंदाज ४६ धावांत तंबूत! Ravindra Jadeja एवढा उत्साही झाला की, अपील करताना धडामssss पडला Video Viral

IND vs WI 1st Test Live Marathi Scoreboard News : भारतीय संघाने नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर सुरू असलेल्या पहिल्या कसोटी सामन्यात विजय पक्काच केला आहे. भारताच्या पहिल्या डावातील २८६ धावांचा पाठलाग करताना वेस्ट इंडिजचा निम्मा संघ दुसऱ्या डावात ४६ धावांत तंबूत परतला. शतकवीर रवींद्र जडेजाने ( Ravindra Jadeja) यात तीन विकेट्स घेतल्या आहेत. कुलदीप यादव व मोहम्मद सिराज यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतल्या. जडेजा त्याच्या कामगिरीने एवढा उत्साही झाला की, अपील करताना तो मैदानावर पडला आणि हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडिया गाजवतोय..वेस्ट इंडिजच्या पहिल्या डावाच्या १६२ धावांच्या प्रत्युत्तरात ध्रुव जुरेलने २१० चेंडूंत १५ चौकार व ३ षटकारांसह सर्वाधिक १२५ धावा केल्या. लोकेश राहुलनेही १०० धावांची खेळी केली. रवींद्र जडेजा १७६ चेंडूंत ६ चौकार व ५ षटकारांसह १०४ धावांवर नाबाद राहिला. भारतीय संघाने दुसऱ्या दिवसअखेर ५ बाद ४४८ धावा केल्या होत्या..IND vs WI 1st Test Live: नितीश कुमार रेड्डीचा 'उडता' कॅच! मोहम्मद सिराजने विंडीजला दिला पहिला धक्का... VIDEO.तिसऱ्या डावाच्या पहिल्या सत्रात भारतीय संघ मोठी धावसंख्या उभारून विंडीजला खेळायला बोलवतील असे वाटले होते, परंतु तिसऱ्या दिवसाचा खेळ सुरू होण्यापूर्वीच भारताने डाव घोषित केला. डाव घोषित करून वेस्ट इंडिजला २८६ धावांच्या आघाडीचा पाठलाग करण्यास भाग पाडले आहे. पहिल्या डावात चार विकेट्स घेऊन विंडीजच्या डावाला खिंडार पाडणाऱ्या मोहम्मद सिराजने दुसऱ्या डावातही विकेट घेतली..नितीश कुमार रेड्डीने स्क्वेअर लेगला अफलातून झेल घेताना सलामीवीर तेजनारायण चंद्रपॉल ( ८) याला बाद केले. त्यानंतर रवींद्र जडेजाने त्याच्या फिरकीची जादू दाखवली. विंडीजचा दुसरा सलामीवीर जॉन कॅम्बेल ( १४) याला सिली पॉईंटवर साई सुदर्शनच्या हाती झेलबाद करून जड्डूने दुसरा धक्का दिला. त्यानंतर आलेल्या ब्रेंडन किंगलाही ( ५) जास्त काळ खेळपट्टीवर जड्डूने टिकू दिले नाही आणि लोकेश राहुलने स्लिपमध्ये सुरेख झेल घेतला..कर्णधार शुभमन गिलने तातडीने दुसरा फिरकीपटू कुलदीप यादव याला गोलंदाजीला आणले आणि कुलदीपने निर्णय योग्य ठरवला. अप्रतिम चेंडूवर त्याने विंडीजचा कर्णधार रॉस्टन चेसचा ( १) त्रिफळा उडवला. त्यानंतर जड्डूने विंडीजला पाचवा धक्का देताना शे होपचा ( १) अडथळा दूर केला. विंडिजचा निम्मा संघ ४६ धावांवर तंबूत पाठवला. हे वृत्त लिहिले तेव्हा तिसऱ्या दिवसाच्या लंच ब्रेकमध्ये विंडिजच्या ५ बाद ६६ धावा झाल्या होत्या आणि ते आणखी २२० धावांनी पिछाडीवर होते. .दरम्यान, रवींद्र जडेजाचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. जड्डूने आतापर्यंत १० षटकांत २७ धावा देत ३ विकेट्स घेतल्या आहेत आणि त्यात ३ षटकं निर्धाव टाकली आहेत. व्हायरल व्हिडीओमध्ये जडेजा जोरदार अपील करताना दिसतोय आणि अम्पायरकडे पाहून तो उलट्या दिशेने जातोय व त्याचा तोल जाऊन तो पडताना दिसतोय. .IND vs WI 1st Test Live: रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल यांची शतकी खेळी! विक्रमांचा पाडला पाऊस, २००७ नंतर घडला मोठा पराक्रम.