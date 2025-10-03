Cricket

IND vs WI 1st Test Live: रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल यांची शतकी खेळी! विक्रमांचा पाडला पाऊस, २००७ नंतर घडला मोठा पराक्रम

India vs West Indies 1st Test Marathi News : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज पहिल्या कसोटी सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी भारतीय फलंदाजांनी भक्कम कामगिरी केली. रवींद्र जडेजा आणि ध्रुव जुरेल या दोन्ही खेळाडूंनी शैलीदार शतकं झळकावली.
Ravindra Jadeja and Dhruv Jurel celebrate their centuries

IND vs WI 1st Test Live Marathi Scoreboard News : ध्रुव जुरेल व रवींद्र जडेजा यांच्या शतकांच्या जोरावर भारतीय संघाने पहिल्या कसोटीत मजबूत आघाडी घेतली. वेस्ट इंडिजच्या १६२ धावांच्या प्रत्युत्तरात भारताने दुसऱ्या दिवसअखेर ५ बाद ४४८ धावा करताना २८६ धावांची आघाडी घेतली आहे. ध्रुव जुरेल शतकानंतर बाद झाला असला तरी जड्डू १०४ धावांवर नाबाद आहे आणि त्याने अनेक विक्रम मोडले.

