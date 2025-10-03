IND vs WI 1st Test Live: रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल यांची शतकी खेळी! विक्रमांचा पाडला पाऊस, २००७ नंतर घडला मोठा पराक्रम

IND vs WI 1st Test Live Marathi Scoreboard News : ध्रुव जुरेल व रवींद्र जडेजा यांच्या शतकांच्या जोरावर भारतीय संघाने पहिल्या कसोटीत मजबूत आघाडी घेतली. वेस्ट इंडिजच्या १६२ धावांच्या प्रत्युत्तरात भारताने दुसऱ्या दिवसअखेर ५ बाद ४४८ धावा करताना २८६ धावांची आघाडी घेतली आहे. ध्रुव जुरेल शतकानंतर बाद झाला असला तरी जड्डू १०४ धावांवर नाबाद आहे आणि त्याने अनेक विक्रम मोडले..लोकेश राहुल ( १००) व शुभमन गिल ( ५०) यांच्या ९८ धावांच्या भागीदारीने टीम इंडियाचा पाया मजबूत केला. त्यानंतर जुरेल व जडेजा यांनी सामना गाजवला. या दोघांनी पाचव्या विकेटसाठी ३३१ चेंडूंत विक्रमी २०६ धावा जोडल्या. ध्रुव जुरेल २१० चेंडूंत १५ चौकार व ३ षटकारांसह १२५ धावांवर झेलबाद झाला. त्यानंतर जडेजाने त्याचे शतक पूर्ण केले. तो दुसऱ्या दिवसअखेर १७९६ चेंडूंत ६ चौकार व ५ षटकारांस १०४ धावांवर खेळतोय. त्याच्यासोबतीला आता वॉशिंग्टन सुंदर ( ९) आहे..कॅलेंडर वर्षात १९७९, १९८६ व २००७ नंतर चौथ्यांदा भारताच्या तीन किंवा त्यापेक्षा अधिक फलंदाजांनी एकाच डावात शतकं झळकावली आहेत. २०२५ मध्ये एकाच डावात तीन शतकं भारताकडून तिसऱ्यांदा झळकली आहे. इंग्लंड दौऱ्यावर लीड्समध्ये यशस्वी जैस्वाल, शुभमन गिल व रिषभ पंत यांनी, तर मँचेस्टरवर गिल, रवींद्र जडेजा व वॉशिंग्टन सुंदर यांनी अशी खेळी केली होती..IND vs WI 1st Test Live: ध्रुव जुरेलने शतकानंतर केलेल्या सेलिब्रेशन मागचं कारण काय? स्टोरी ऐकून तुम्हालाही वाटेल अभिमान Video Viral .रवींद्र जडेजाचे हे कसोटीतील सहावे शतक ठरले. वेस्ट इंडिजविरुद्ध कसोटीत एका डावात ५ षटकार खेचणारा रवींद्र जडेजा हा महेंद्रसिंग धोनीनंतर दुसरा भारतीय फलंदाज ठरला. जड्डूने यापूर्वी २०१८ मध्ये राजकोट कसोटीत ही कामगिरी केली होती..रवींद्र जडेजा हा सहा किंवा त्यापेक्षा खालच्या क्रमांकावर फलंदाजीला येताना वर्षात दोन शतक झळकावणारा पहिला भारतीय फलंदाज ठरला आहे. त्याने २०२२ मध्ये दोन शतकं झळकावली होती आणि २०२५ मधील आजचे हे त्याचे दुसरे शतक ठरले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.