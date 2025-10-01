IND vs WI 1st Test: खेळपट्टी अन् वातावरण पाहता... ! शुभमन गिलने Playing XI बाबत दिले संकेत, पहिल्या कसोटीसाठी कसा असेल संघ?

Shubman Gill on India's playing XI for IND vs WI 1st Test : आशिया चषक ट्वेंटी-२० स्पर्धा जिंकल्यानंतर आता भारतीय खेळाडू कसोटी क्रिकेट खेळण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. भारत-वेस्ट इंडिज यांच्यातला पहिला कसोटी सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. आशिया चषक स्पर्धेतील बरेचसे खेळाडू विश्रांतीशिवाय कसोटीसाठी स्वतःला सज्ज करून अहमदाबाद येथे दाखल झाले आहेत. भारताचे सराव सत्रही आज पार पडले आणि कर्णधार शुभमन गिलची पत्रकार परिषदही पार पडली. त्यात शुभमनने उद्याच्या प्लेइंग इलेव्हनबद्दल महत्त्वाचे अपडेट्स दिले आहेत..भारतीय संघाने २८ सप्टेंबरला आशिया चषक जिंकला आणि आता त्या संघातील शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव हे खेळाडू विंडीजविरुद्धच्या कसोटी मालिकेसाठी सज्ज झाले आहेत. ट्वेंटी-२०तून लगेच कसोटीसाठी तयारी करणे अवघड असल्याचे गिलने मान्य केले. तो म्हणाला, ट्वेंटी-२०तून कसोटीसाठी तयार होणे, त्यासाठी मानसिक तयारी लागले. हे सोपं नक्कीच नसतं..IND vs WI Test Series: दोन कसोटींच्या मालिकेनंतर पुढची १०० वर्ष भारत-वेस्ट इंडिज मालिका होऊ शकणार नाही; जाणून घ्या कारण .अहमदाबाद कसोटीवर पावसाचे सावट आहे आणि कदाचीत तो सामन्यात व्यत्यय आणू शकतो. त्यावरही गिलने भाष्य करताना प्लेइंग इलेव्हनमध्ये अतिरित्क जलदगती गोलंदाज खेळवावा लागेल, असे संकेत दिले. तो म्हणाला, वातावरण पाहता आणि खेळपट्टीवर नजर टाकल्यास आम्ही कदाचित एक तिसऱ्या जलदगती गोलंदाजासह खेळू शकतो.प्लेइंग इलेव्हनचा निर्णय उद्या घेतला जाईल. .कुलदीप यादवच्या समावेशाबाबत गिलने उद्या निर्णय घेतला जाईल असे सांगितले. त्याचवेळी त्याने कसोटी क्रिकेटमध्ये दमदार खेळ करण्यासाठी आम्ही सज्ज आहे. या मालिकेत वर्चस्व गाजवण्याचे ध्येय आहे आणि ही आमच्यासाठी महत्त्वाची मालिका आहे, असेही तो म्हणाला. .INDU19 vs AUSU19 : १७ चेंडूंत ८४ धावा ! वैभव सूर्यवंशीचे ऑस्ट्रेलियात कसोटीत वेगवान शतक; ब्रेंडन मॅक्युलमच्या विक्रमाशी बरोबरी.जसप्रीत बुमराहच्या वर्कलोडवरही गिलने भाष्य केले. तो म्हणाला, आधीच काही ठरवलेले नाही. प्रत्येक सामन्यानंतर आम्ही त्याबाबत विचार करू..India squad for West Indies Test series : शुभमन गिल, यशस्वी जैस्वाल, लोकेश राहुल, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, साई सुदर्शन, रवींद्र जडेजा, वॉशिंग्टन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, नितीश कुरमा रेड्डी, एन जगदीशन, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा , जसप्रीत बुमराहवेस्ट इंडिजचा संघ - रोस्टन चेस ( कर्णधार), जोमेल वारिकन, केव्हलॉन अँडरसन, एलिक एथानाझे, जॉन कॅम्पबेल, तेजनारायण चंद्रपॉल, जस्टीन ग्रिव्हस, शे होप, तेव्हिन इमलाच, ब्रेंडन किंग, अँडरसन फिलिप, खॅरी पिएर, जेडन सिल्स, जेडिया ब्लेड्स, जोहान लिन .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.