IND vs WI 1st Test: खेळपट्टी अन् वातावरण पाहता... ! शुभमन गिलने Playing XI बाबत दिले संकेत, पहिल्या कसोटीसाठी कसा असेल संघ?

India vs West Indies 1st Test: भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील पहिल्या कसोटीला उद्यापासून सुरुवात होणार आहे. अहमदाबादमधील खेळपट्टी आणि हवामान पाहता कर्णधार शुभमन गिलने प्लेइंग इलेव्हनबाबत मोठे संकेत दिले आहेत.
Shubman Gill addresses the media ahead of the first Test against West Indies, hinting at team combination changes.

Swadesh Ghanekar
Shubman Gill on India's playing XI for IND vs WI 1st Test : आशिया चषक ट्वेंटी-२० स्पर्धा जिंकल्यानंतर आता भारतीय खेळाडू कसोटी क्रिकेट खेळण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. भारत-वेस्ट इंडिज यांच्यातला पहिला कसोटी सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. आशिया चषक स्पर्धेतील बरेचसे खेळाडू विश्रांतीशिवाय कसोटीसाठी स्वतःला सज्ज करून अहमदाबाद येथे दाखल झाले आहेत. भारताचे सराव सत्रही आज पार पडले आणि कर्णधार शुभमन गिलची पत्रकार परिषदही पार पडली. त्यात शुभमनने उद्याच्या प्लेइंग इलेव्हनबद्दल महत्त्वाचे अपडेट्स दिले आहेत.

