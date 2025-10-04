IND vs WI 1st Test : भारतीय संघाचा ९२१ वा विजय... इंग्लंडशी बरोबरी अन् रवींद्र जडेजाने नोंदवले भारी पराक्रम, मोडला विराटचा विक्रम

IND vs WI 1st Test Live Marathi Scoreboard News : भारतीय संघाने अहमदाबाद कसोटीत एक डाव व १४० धावांनी विजय मिळवून वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील भारताचा हा मायदेशातील पहिलाच विजय ठरला. यापूर्वी मायदेशात झालेल्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली संघाला ३-० असा लाजीरवाणा पराभव पत्करावा लागला होता. पण, शुभमनच्या संघाने वेस्ट इंडिजचा एकतर्फी निकाल लावला. मोहम्मद सिराजने दोन्ही डावांत मिळून ७ विकेट्स घेतल्या, तर रवींद्र जडेजाने शतकासह ४ विकेट्स अशी अष्टपैलू कामगिरी केली..वेस्ट इंडिजचा पहिला डाव १६२ धावांवर गुंडाळण्यात सिराज ( ४-३०) व जसप्रीत बुमराह ( ३-४२) यांच्यासह कुलदीप यादव ( २-२५) व वॉशिंग्टन सुंदर ( १-९) यांनीही प्रमुख भूमिका बजावली. त्यानंतर भारताने लोकेश राहुल ( १००), रवींद्र जडेजा ( नाबाद १०४) व ध्रुव जुरेल ( १२५) यांच्या शतकासह शुभमन गिलच्या ( ५०) अर्धशतकाच्या जोरावर ५ बाद ४४८ धावांवर डाव घोषित केला..IND vs WI, 1st Test: टीम इंडियाकडून अडीच दिवसात वेस्ट इंडिजचा करेक्ट कार्यक्रम! मायदेशात विजयपथावर परतला आपला संघ.विंडीजकडून संघर्षाची अपेक्षा होती, परंतु पहिल्या डावापेक्षा कमी धावा त्यांनी दुसऱ्या डावात केल्या. त्यांचा संपूर्ण संघ ४५.१ षटकांत १४६ धावांवर तंबूत परतला आणि भारताने १ डाव व १४० धावांनी मॅच जिंकली. मोहम्मद सिराजने ( ३-३१) तीन विकेट्स घेतल्या. शतकवीर रवींद्र जडेजाने ५४ धावांत ४, तर कुलदीपने २३ धावांत २ विकेट्स घेतल्या. .आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक विजय११५७ - ऑस्ट्रेलिया ( २१०७ सामने)९२१ - भारत ( १९१५ सामने )९२१ - इंग्लंड ( २११७ सामने)८३१ - पाकिस्तान ( १७३४ सामने)७१९ - दक्षिण आफ्रिका ( १३७३ सामने )वेस्ट इंडिजची भारतातील मागील पाच सामन्यांतील कामगिरीकोलकाता, २०१३ - एक डाव व ५१ धावांनी पराभवमुंबई, २०१३ - एक डाव व १२६ धावांनी पराभवराजकोट, २०१८ - एक डाव व २७२ धावांनी पराभवहैदराबाद, २०१८ - १० विकेट्सने पराभूतअहमदाबाद, २०२५- एक डाव व १४० धावांनी पराभव .IND vs WI 1st Test Live: वेस्ट इंडिजचे ५ फलंदाज ४६ धावांत तंबूत! Ravindra Jadeja एवढा उत्साही झाला की, अपील करताना धडामssss पडला Video Viral.भारत-वेस्ट इंडिज यांच्यातल्या १७ कसोटींचा निकाल डावाच्या फरकाने लागला आहे. त्यात वेस्ट इंडिजने सर्वाधिक ९ सामने डावाने जिंकले आहेत, परंतु २०व्या शतकानंतर भारताने ८ सामने डावाने जिंकले आहेत..रवींद्र जडेजाने दुसऱ्यांना कसोटीत शतक व पाच विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याला आज तिसऱ्यांदा ही कामगिरी करता आली असती. या विक्रमात त्याच्यापुढे इयान बॉथम ( ५) व आर अश्विन ( ४) हे दोन खेळाडू आहेत. पण, रवींद्र जडेजाने आज कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक सामनावीर पुरस्काराच्या बाबतीत राहुल द्रविड ( ११) याच्याशी बरोबरी केली आहे. सचिन तेंडुलकर ( १४) अव्वल स्थानावर आहे. जड्डूने आज रवी शास्त्री ( १०), विराट कोहली ( १० ) व अनिल कुंबळे ( १०) यांना मागे सोडले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.