IND vs WI 1st Test : भारतीय संघाचा ९२१ वा विजय... इंग्लंडशी बरोबरी अन् रवींद्र जडेजाने नोंदवले भारी पराक्रम, मोडला विराटचा विक्रम

India vs West Indies 1st Test Marathi News : वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीत भारताने जबरदस्त विजय मिळवून एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. हा विजय टीम इंडियाचा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील एकूण ९२१वा विजय ठरला असून त्यामुळे भारताने इंग्लंडशी बरोबरी साधली आहे.
Swadesh Ghanekar
IND vs WI 1st Test Live Marathi Scoreboard News : भारतीय संघाने अहमदाबाद कसोटीत एक डाव व १४० धावांनी विजय मिळवून वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील भारताचा हा मायदेशातील पहिलाच विजय ठरला. यापूर्वी मायदेशात झालेल्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली संघाला ३-० असा लाजीरवाणा पराभव पत्करावा लागला होता. पण, शुभमनच्या संघाने वेस्ट इंडिजचा एकतर्फी निकाल लावला. मोहम्मद सिराजने दोन्ही डावांत मिळून ७ विकेट्स घेतल्या, तर रवींद्र जडेजाने शतकासह ४ विकेट्स अशी अष्टपैलू कामगिरी केली.

