IND vs WI 2nd ODI : वादाला निमित्त! OUT or NOT OUT? नमन धीरचा अफलातून झेल, पण विंडीजला तो नाही पटला... Video पाहून ठरवा

India vs West Indies 2nd ODI Marathi Cricket News: भारत-वेस्ट इंडिज यांच्यातला दुसरा वन डे सामना गुवाहाटी येथे खेळला जातोय आणि पाचव्या षटकात वादाला निमित्त मिळालं आहे. जॉन कॅम्बेल आणि केसी कार्टी यांनी संघाला पुन्हा एकदा चांगली सुरूवात देण्याचा प्रयत्न केला, परंतु पाचव्या षटकात प्रसिद्ध कृष्णाने भारताला यश मिळवून दिले. नमन धीरने ( Naman Dhir) पॉइंटवर झेप घेत झेल टिपला आणि भारतीय खेळाडूंनी जल्लोष सुरू केला. मात्र, अम्पायर आणि फलंदाज या कॅचवर समाधानी नव्हते आणि त्यामुळे तिसऱ्या अम्पायरची मदत घ्यावी लागली... .भारतीय संघ प्लेइंग इलेव्हनमध्ये एका बदलासह दुसऱ्या वन डेत मैदानावर उतरला. गुवाहाटी येथे होत असलेल्या या सामन्यातून आकिब नबीला पदार्पणाची संधी दिली गेली आहे, नितीश कुमार रेड्डीला आजच्या सामन्याला मुकावे लागले आहे. कर्णधार शुभमन गिलने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे..Mumbai Indians च्या संघाने नवीन प्रशिक्षक जाहीर केला; २०१० पासून संघासोबत असलेल्या खेळाडूला केले बाय बाय... .भारत - रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड, लोकेश राहुल, नमन धीर, रवींद्र जडेजा, आकिब नबी, कुलदीप यादव, गुरनूर ब्रार, प्रसिद्ध कृष्णावेस्ट इंडिज - जॉन कॅम्बेल, केसी कार्टी, शे होप, आमीर जंगू, शेर्फाने रुथरफोर्ड, रॉस्टन चेस, किमो पॉल, अल्झारी जोसेफ, शमार जोसेफ, जेडन सील्स, व्हायटेल लॉवेस..कॅचनंतर नेमकं काय झालं?केसी कार्टी आपल्या जागेवर उभा राहिला. तो उंच फटका मारायला गेला, पंरतु चेंडू बॅटया पुढच्या कडेला लागला. गोलंदाजाने चेंडू ऑफ स्टंपच्या बाहेर आखूड टाकला होता, ज्यामुळे कार्टीला अपेक्षेपेक्षा जास्त जोर लावून हा फटका मारावा लागला. पण, चेंडू पॉइंटच्या दिशेने अलगद झुलका आणि नमन धीरने हवेत झेप घेऊन चेंडू जमिनीवर पडण्यापूर्वीच झेल पकडला. पण, त्याने झेल घेलत्यानंतरही चेंडू जमिनीवर घासल्याचे दिसत होते आणि त्यामुळे पुन्हा रिप्ले पाहावा लागला. तिसऱ्या अम्पायरने वेगवेगळ्या अँगलने तो झेल पाहिला आणि नमन धीरची बोटं त्या चेंडूच्या खाली असल्याचे त्याना दिसली आणि त्यांनी कार्टीला बाद जाहीर केले. या निर्णयाने नाराज कार्टीला ९ धावांवर माघारी जावे लागले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.