Rohit Sharma Celebration : शतकानंतर रोहित शर्माच्या सेलिब्रेशनची चर्चा अन् सुनील गावस्कर काय म्हणाले ऐका Video Viral

ROHIT SHARMA’S UNIQUE CENTURY CELEBRATION GOES VIRAL: वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या दुसऱ्या वन डे सामन्यात रोहित शर्माने शानदार शतक झळकावत पुन्हा एकदा आपल्या फलंदाजीची ताकद दाखवून दिली. मात्र, शतकापेक्षाही त्यानंतर केलेल्या खास सेलिब्रेशनची सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली आहे. शतक पूर्ण केल्यानंतर रोहित शर्मा मैदानावर चक्क जॉगिंग करताना दिसला. त्याच्या या अनोख्या सेलिब्रेशनचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .वेस्ट इंडिजने जॉन कॅम्बेल ( १०१), कर्णधार शे होप ( १०४) आणि आमीर जांगू ( ११४) यांच्या शतकांच्या जोरावर ७ बाद ४०५ धावा उभ्या केल्या. विंडीजच्या या वन डेतील सर्वोत्तम धावा ठरल्या. भारताकडून याला सडेतोड उत्तर मिळाले आणि रोहित शर्मा व शुभमन गिल यांनी शतकी खेळी केली. रोहित व शुभमन यांनी खेळपट्टीचा पुरेपूर फायदा उचलताना २१.१ षटकांत २०० धावा फलकावर चढवल्या आणि हे भारतीय संघाचे वेगवान द्विशतक ठऱले. शुभमनने ६२, तर रोहितने ७२ चेंडूंत शतक पूर्ण केले. रोहित व शुभमन यांच्या २५५ धावांच्या विक्रमी भागीदारीला जेडन सिल्सने ब्रेक लावला..IND vs WI 2nd ODI : रोहित शर्माचे शतक! शुभमन गिलसोबत विक्रमी भागीदारी; गांगुली-तेंडुलकर यांचा १९९८ चा विक्रम संकटात....रोहित ७५ चेंडूंत १० चौकार व ६ षटकारांसह १०१ धावांवर पायचीत झाला. भारताने २५ षटकांत २५० धावांचा टप्पा ओलांडला, जो वन डे क्रिकेटमध्ये कोणत्याही संघाचा सर्वात वेगवान टप्पा आहे. रोहितने ७२ चेंडूंत झळकावलेले शतक हे त्याचे दुसरे वेगवान शतक ठरले. त्याने २०२३ मध्ये अफगाणिस्तानविरुद्ध ६३ चेंडूंत शतकी खेळी केली होती..रोहितच्या या सेलिब्रेशनचा नेमका अर्थ काय, यावर भारताचे माजी महान फलंदाज सुनील गावस्कर यांनी भाष्य केले. त्यांच्या मते, या सेलिब्रेशनमधून रोहित अजूनही आपल्यात ऊर्जा असल्याचा संदेश देत होता. “Look at the celebration showing that yes, I still have the energy,” असे गावस्कर म्हणाले. .रोहितचं वय आणि फिटनेस यावर वारंवार चर्चा केली जातेय.. त्याने २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेत यशस्वी जैस्वालसाठी जागा सोडावी, अशा बातम्या पेरल्या जात असताना रोहितचे हे शतक त्या सर्वांना चपराक देणारे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.