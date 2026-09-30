IND vs WI 2nd ODI : रोहित शर्मा, शुभमन गिल यांचा १० षटकांतच वर्ल्ड रेकॉर्ड! जगात भारी टीम इंडियाचे कारभारी; विडींजला रडकुंडीला आणले

India vs West Indies 2nd ODI Marathi Cricket News : वेस्ट इंडिजच्या ४०५ धावांचा पाठलाग करताना जशी सुरुवात अपेक्षित होती तशीच भारताने केली. रोहित शर्मा ( Rohit Sharma) व शुभमन गिल यांनी आक्रमक फटकेबाजी करताना पहिल्या १० षटकांत ९च्या वर सरासरीने धावा कुटल्या आणि दोघांनीही वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केला. दोघांनीही सुरुवातीपासून चौकार-षटकारांची आतषबाजी केली आणि धावांची गती ९ धावांच्या पुढे ठेवली..शुभमन गिलने टॉस जिंकून प्रथम प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला, जो वेस्ट इंडिजच्या पथ्यावर पडला. विंडीजने वन डे क्रिकेटमधील त्यांची सर्वोच्च धावसंख्या उभी करताना भारतासमोर ४०६ धावांचे लक्ष्य ठेवले. भारताविरुद्ध विंडीजने प्रथमच ४०० पार धावा केल्या आणि १९८३ सालचा ( ३३३) विक्रम मोडला. जॉन कॅम्बेल ( १०१), शे होप ( १०४) आणि आमीर जांगू ( ११४) यांच्या शतकांनी भारतीय गोलंदाजाना रडवले. गुरनूर ब्रारने ९६ धावा दिल्या, तर पदार्पणवीर आकिब नबीनेही ८.५ षटकांत ८४ धावा मोजल्या. कुलदीप यादव, गुरनूर व रवींद्र जडेजा यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..IND vs WI 2nd ODI : वेस्ट इंडिजने विक्रमांचा पाऊस पाडला, पण आपला कुलदीप यादव कमी नाही पडला; नोंदवला जबरदस्त पराक्रम... .वेस्ट इंडिजने ७ बाद ४०७ धावा उभारून त्यांचा २०१९ सालचा इंग्लंडविरुद्धचा ३८९ धावांचा विक्रम मोडला. आता भारतीय फलंदाजांवर मोठी जबाबदारी होती आणि रोहित शर्माने त्या दृष्टीने सुरुवातही केली. शुभमनने भारतात ३३ डावांत २००० वन डे धावा पूर्ण करण्याचा पराक्रम केला. त्याने डेस्मंड हायनेसचा वेस्ट इंडिजमध्ये ३६ डावांत २००० धावांचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला. क्विंटन डी कॉक ( ३७ डाव, दक्षिण आफ्रिकेत) आणि हाशिम आमला ( ३८ डाव, दक्षिण आफ्रिकेत) यांनाही मागे सोडले..रोहितनेही हात मोकळे करताना ३१ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले, त्याने त्याच्या हिटमॅन नावाला साजेसा षटकार खेचून ही फिफ्टी मारली... रोहितचा हा भारतीय भूमितील दोनशेवा षटकार ठरला. शुभमन-रोहित जोडीने पहिल्या १० षटकांत ९२ धावा फलकावर चढवल्या. एकाच देशात वन डे त २०० षटकार खेचणारा तो पहिला फलंदाज ठरला. हे वृत्त लिहिले तेव्हा भारताने ११.३ षटकांत बिनबाद १०३ धावा केल्या होत्या.Most sixes vs an opposition in ODIsवि. ऑस्ट्रेलि - रोहित शर्मा ( ९३)वि. इंग्लंड - ख्रिस गेल ( ८५)वि. श्रीलंका - शाहिद आफ्रिदी ( ६३)वि. पाकिस्तान - सनथ जयसूर्या ( ५३)वि. वेस्ट इंडिज - रोहित शर्मा ( ४१*).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.