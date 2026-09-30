Cricket

IND vs WI 2nd ODI : भारताचा रेकॉर्ड ब्रेकिंग विजय! शुभमन गिलची दोन वर्ल्ड रेकॉर्ड्सना गवसणी; रोहितची बॅट तळपली

India highest successful run chase in ODI history: भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील दुसऱ्या वन डे सामन्यात टीम इंडियाने विक्रमी लक्ष्याचा पाठलाग करत दणदणीत विजय मिळवला.
Shubman Gill two world records after double century

Shubman Gill two world records after double century

Swadesh Ghanekar
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Shubman Gill two world records after double century: शुभमन गिलचे ( Shubman Gill) विक्रमी द्विशतक अन् रोहित शर्माच्या शतकांच्या जोरावर भारतीय संघाने दुसऱ्या वन डे सामन्यात विक्रमी लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग केला. वेस्ट इंडिजने ४०५ धावांचा डोंगर उभा केल्यानंतर भारतीय फलंदाजांची कसोटी होती, परंतु रोहित व शुभमन यांनी विजयाचा पाया मजबूत केला. भारताने ४०६ धावांचे लक्ष्य पार करून वन डे इतिहासातील त्यांचा सर्वोत्तम लक्ष्याचा पाठलाग केला. शुभमनने द्विशतकी खेळी करताना दोन मोठे वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केले आणि भारताला मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी मिळवून दिली.

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