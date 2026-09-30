IND vs WI 2nd ODI : भारताचा रेकॉर्ड ब्रेकिंग विजय! शुभमन गिलची दोन वर्ल्ड रेकॉर्ड्सना गवसणी; रोहितची बॅट तळपली

Shubman Gill two world records after double century: शुभमन गिलचे ( Shubman Gill) विक्रमी द्विशतक अन् रोहित शर्माच्या शतकांच्या जोरावर भारतीय संघाने दुसऱ्या वन डे सामन्यात विक्रमी लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग केला. वेस्ट इंडिजने ४०५ धावांचा डोंगर उभा केल्यानंतर भारतीय फलंदाजांची कसोटी होती, परंतु रोहित व शुभमन यांनी विजयाचा पाया मजबूत केला. भारताने ४०६ धावांचे लक्ष्य पार करून वन डे इतिहासातील त्यांचा सर्वोत्तम लक्ष्याचा पाठलाग केला. शुभमनने द्विशतकी खेळी करताना दोन मोठे वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केले आणि भारताला मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी मिळवून दिली..वेस्ट इंडिजने जॉन कॅम्बेल ( १०१), कर्णधार शे होप ( १०४) आणि आमीर जांगू ( ११४) यांच्या शतकांच्या जोरावर ७ बाद ४०५ धावा उभ्या केल्या. त्यानंतर रोहित व शुभमन यांनी पहिल्या विकेटसाठी २५५ धावा जोडून विक्रमांना गवसणी घातली. रोहितने ७५ चेंडूंत १० चौकार व ६ षटकारांसह १०१ धावा केल्या. पण, शुभमन मैदानावर उभा राहिला आणि त्याने ११७ चेंडूंत २४ चौकार व ७ षटकारांसह दुसरे द्विशतक पूर्ण केले. हे वन डेतील सर्वात वेगवान द्विशतक ठऱले आणि त्याने इशान किशनचा ( १२६ चेंडू वि. बांगलादेश, चट्टोग्राम, २०२२) वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला..IND vs WI 2nd ODI : शुभमन गिलने झळकावले इतिहासातील वेगवान द्विशतक! विक्रमांचा पाऊस अन् टीम इंडियाचा वर्ल्ड रेकॉर्ड.रोहितनंतर एकापेक्षा जास्त द्विशतक करणारा फलंदाज ठरला. लक्ष्याचा पाठलाग करताना झालेले हे वन डेतील दुसरे द्विशतक ठरले. ग्लेन मॅक्सवेलने वर्ल्ड कपमध्ये अफगाणिस्तानविरुद्ध नाबाद २०१ धावांची खेळी केली होती. धावांचा पाठलाग करताना द्विशतक झळकावणारा तो केवळ दुसरा खेळाडू आहे. मॅक्सवेलचा हा वर्ल्ड रेकॉर्ड शुभमनने आज मोडला..Highest individual scores in an ODI run chase२०२* शुभमन गिल वि. वेस्ट इंडीज, गुवाहाटी २०२६२०१* ग्लेन मॅक्सवेल वि. अफगाणिस्तान, वानखेडे २०२३१९३ फखर जमान वि. दक्षिण आफ्रिका, जोहान्सबर्ग २०२११८५* शेन वॉटसन वि. बांगलादेश, मीरपूर २०१११८३* महेंद्रसिंग धोनी वि. श्रीलंका, जयपूर २००५१८३ विराट कोहली वि. पाकिस्तान, मीरपूर २०१२.संघाचे नेतृत्व करताना कसोटी (इंग्लंडविरुद्ध एजबॅस्टन, २०२५ मध्ये २६९ धावा) आणि वन डे (आज) या दोन्ही प्रकारांत द्विशतक झळकावणारा शुभमन पहिलाच खेळाडू ठरला आहे. ११७ चेंडूंमधील ही खेळी लिस्ट ए क्रिकेटमधील संयुक्तरीत्या चौथ्या क्रमांकाची सर्वात जलद द्विशतकी खेळी ठरली आहे; भारतीय फलंदाजांपैकी केवळ एन. जगदीसनने २०२२-२३ मध्ये बेंगळुरू येथे अरुणाचल प्रदेशविरुद्ध तमिळनाडूसाठी ११४ चेंडूंत केलेली द्विशतकी खेळी यापेक्षा जलद आहे..Rohit Sharma Celebration : शतकानंतर रोहित शर्माच्या सेलिब्रेशनची चर्चा अन् सुनील गावस्कर काय म्हणाले ऐका Video Viral.भारताने ४३.३ षटकांत २ बाद ४०६ धावा करून विजय पक्का केला. शुभमन १३३ चेंडूंत २६ चौकार व ८ षटकारांसह २३३ धावांवर नाबाद राहिला, तर ऋतुराज गायकवाडने ३७ चेंडूंत ३१ धावांची नाबाद खेळी केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.